Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Поход к Сырному камню

Погулять по живописному лесу, отыскать загадочные древние валуны и раскрыть местные тайны

Елена
Елена – Гид из Сочи
Сочи — кладезь заповедных природных уголков.

Вы исследуете урочище Каменный хаос, найдете огромный мегалит из песчаника и узнаете интересные факты о живших здесь народах.

А еще насладитесь захватывающими дух видами на горы ⛰️ и морские дали, увидите экзотическую секвойю и услышите о традициях и культуре нашего чудесного края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню

Что вас ожидает

Причудливые каменные валуны
Совсем рядом с известными курортными местами скрываются поистине заповедные тропы. Одна из них — урочище Каменный хаос на северном склоне горы ⛰️ Стрижамент. Гуляя по нему, вы увидите покрытые мхом валуны-великаны, разбросанные по земле словно игральные кости. Главный герой этого «сборища» гигантов — Сырный камень. Я расскажу, почему он получил такое имя и какие легенды и загадки с ним связаны.

Погружение в мир природы
Вы пройдете по горному хребту лесопарка, полюбуетесь одновременно морем и снежными вершинами Западного Кавказа и подышите кристально чистым воздухом. А также увидите разные виды местных растений, отыщете рощу с секвойей и узнаете, как здесь оказались уроженцы далеких континентов. Я раскрою, кто обитал в этих местах в древности и какой статус они имеют в наши дни.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в сквере Бытха
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню
Поход к Сырному камню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Много лет назад я переехала в Сочи из Петербурга, полюбила и всей душой приняла этот край. Со временем поняла, что состоянием восторженности и пониманием места нужно делиться. Так я пришла к своей жизни сегодня — работе гидом. Уже много лет я показываю Сочи взрослым и детям и делаю это с огромным удовольствием. Надеюсь на скорую встречу!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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