Елена проводит ещё 1 экскурсию

Причудливые каменные валуны Совсем рядом с известными курортными местами скрываются поистине заповедные тропы. Одна из них — урочище Каменный хаос на северном склоне горы ⛰️ Стрижамент. Гуляя по нему, вы увидите покрытые мхом валуны-великаны, разбросанные по земле словно игральные кости. Главный герой этого «сборища» гигантов — Сырный камень. Я расскажу, почему он получил такое имя и какие легенды и загадки с ним связаны.
Погружение в мир природы Вы пройдете по горному хребту лесопарка, полюбуетесь одновременно морем и снежными вершинами Западного Кавказа и подышите кристально чистым воздухом. А также увидите разные виды местных растений, отыщете рощу с секвойей и узнаете, как здесь оказались уроженцы далеких континентов. Я раскрою, кто обитал в этих местах в древности и какой статус они имеют в наши дни.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в сквере Бытха
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Много лет назад я переехала в Сочи из Петербурга, полюбила и всей душой приняла этот край. Со временем поняла, что состоянием восторженности и пониманием места нужно делиться. Так я пришла к своей жизни сегодня — работе гидом. Уже много лет я показываю Сочи взрослым и детям и делаю это с огромным удовольствием. Надеюсь на скорую встречу!