Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Причудливые каменные валуны

Совсем рядом с известными курортными местами скрываются поистине заповедные тропы. Одна из них — урочище Каменный хаос на северном склоне горы ⛰️ Стрижамент. Гуляя по нему, вы увидите покрытые мхом валуны-великаны, разбросанные по земле словно игральные кости. Главный герой этого «сборища» гигантов — Сырный камень. Я расскажу, почему он получил такое имя и какие легенды и загадки с ним связаны.

Погружение в мир природы

Вы пройдете по горному хребту лесопарка, полюбуетесь одновременно морем и снежными вершинами Западного Кавказа и подышите кристально чистым воздухом. А также увидите разные виды местных растений, отыщете рощу с секвойей и узнаете, как здесь оказались уроженцы далеких континентов. Я раскрою, кто обитал в этих местах в древности и какой статус они имеют в наши дни.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.