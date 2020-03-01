Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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Толстовские места в Туле

Начнётся путешествие по следам Толстого от памятника писателю: вы пройдёте по проспекту Ленина, осмотрите Дом Дворянского собрания, Государственный банк, Губернское правление, Окружной суд и первую мужскую гимназию. В каждом из этих мест некогда бывал по своим делам Лев Николаевич. А в конце мы можем зайти в кафе, где за чашкой кофе вы услышите о гастрономических пристрастиях Толстых.

Рассказы о писателе и о городе

Вы обязательно узнаете, как каждое из мест на нашем пути связано с Л.Н. Толстым. Кроме того, я расскажу о его семейной жизни и творческом пути. О том, насколько увлечённой и многогранной личностью он был, и о других любопытных фактах из биографии писателя. Также вы услышите и о самом городе, раскроете, чем ещё славится Тула, кроме пряников и самоваров.