в понедельник в 09:30 и 19:00, во вторник в 09:30 и 18:00, в среду в 10:00 и 16:00, в четверг в 09:30 и 16:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 13:00 и 17:00

На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский

Научиться управлять доской с веслом и открыть одно из самых живописных мест в окрестностях города

5
1 отзыв
Мини-группа
Владивосток может похвастаться целой россыпью красивейших бухт — и одну из них мы исследуем во время SUP-прогулки! С моей помощью в группе до 5 участников вы быстро освоите этот несложный вид спорта, научитесь ловко управлять доской и правильно грести.

А по пути с воды полюбуетесь скалами, пляжами, гротами, затонувшими кораблями и проходящими судами.
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Освоить SUP-серфинг с опытным инструктором
Даже если вы ни разу не плавали на сапе, я помогу вам с первых минут освоиться на этом виде водного транспорта. Перед выходом в море на берегу мы проведем 5-15-минутный инструктаж: я расскажу об управлении доской, о технике безопасности и дам несколько практических советов по передвижению на воде.

Разведать одну из бухт Владивостока

В окрестностях города и острова Русских есть несколько великолепных локаций для сап-бординга: окончательный вариант я подберу, исходя их прогноза погоды и вашего комфорта. Куда мы можем отправиться:

  • Бухта Труда (Остров Папенберга), закрытая от ветра, а потому очень популярная среди любителей сап-бординга. Рассмотрим под водой остатки затопленных кораблей и посетим необитаемый остров Папенберга с панорамой бухты Новик и острова Русский.
  • Бухта Парис (Океанариум) на востоке Русского. На маршруте вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно и Приморский океанариум.
  • Полуостров и маяк Басаргина: с суши это место посетить невозможно — тем интереснее взглянуть на него с воды! Вы проплывете мимо отвесных скал, где собираются базары чаек и бакланов, а еще посмотрите на Русский мост.
  • Мыс Тобизина — самая южная точка острова Русский. Вы увидите зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении, а к востоку от мыса отыщем пещеру-грот, куда можно заплыть на доске и сделать отличные фотографии.
  • Остров Елены — обойдем его вокруг, по пути заглядывая в уютные бухты. Где-то лес спускается к самой кромке моря, где-то тянется галечный пляж, а с северной стороны открывается вид на Владивосток.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Все локации расположены в 10 — 20 минутах дороги от Владивостока и острова Русский. До места прогулки вам необходимо добраться самостоятельно на такси либо автобусе.
  • Самое главное — ваша безопасность. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день.
  • Дети до 10 лет могут быть на одной SUP доске вместе со взрослым
  • Сезонность прогулки: с апреля и до конца октября

Экипировка

  • Участникам выдаются надежные устойчивые SUP-доски и, при необходимости, спасательные жилеты и гидрокостюм
  • Необходимо одеться по погоде, по возможности взять с собой комплект сухой одежды. При желании можно взять перекус, а в жаркую погоду — воду.
  • В безветренную погоду при невысокой температуре я выдам вам гидрокостюм и гидроботинки. С середины мая и до сентября вполне комфортно кататься и в гидрокостюме, и в обычной одежде.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в выбранной бухте
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник в 09:30 и 19:00, во вторник в 09:30 и 18:00, в среду в 10:00 и 16:00, в четверг в 09:30 и 16:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 09:30 и 19:00, во вторник в 09:30 и 18:00, в среду в 10:00 и 16:00, в четверг в 09:30 и 16:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 13:00 и 17:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
5 апр 2022
Даже не знала, что бывает такой классный способ отдыха, развлечения и спорта всё в одном😍 спасибо Виктору за это открытие, внимательный подход и отличную организацию мероприятия👍🏻 Всем советую, думаю кто раз попробует тот навсегда влюбится в катание на сапах🙃 а уж где ещё найдёшь такие шикарные локации если не в окрестностях Владивостока и острова Русский😎😎😎

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