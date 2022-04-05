в понедельник в 09:30 и 19:00, во вторник в 09:30 и 18:00, в среду в 10:00 и 16:00, в четверг в 09:30 и 16:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 13:00 и 17:00

Освоить SUP-серфинг с опытным инструктором
Даже если вы ни разу не плавали на сапе, я помогу вам с первых минут освоиться на этом виде водного транспорта. Перед выходом в море на берегу мы проведем 5-15-минутный инструктаж: я расскажу об управлении доской, о технике безопасности и дам несколько практических советов по передвижению на воде.
В окрестностях города и острова Русских есть несколько великолепных локаций для сап-бординга: окончательный вариант я подберу, исходя их прогноза погоды и вашего комфорта. Куда мы можем отправиться: