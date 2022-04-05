в понедельник в 09:30 и 19:00, во вторник в 09:30 и 18:00, в среду в 10:00 и 16:00, в четверг в 09:30 и 16:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 13:00 и 17:00

Что вас ожидает

Освоить SUP-серфинг с опытным инструктором

Даже если вы ни разу не плавали на сапе, я помогу вам с первых минут освоиться на этом виде водного транспорта. Перед выходом в море на берегу мы проведем 5-15-минутный инструктаж: я расскажу об управлении доской, о технике безопасности и дам несколько практических советов по передвижению на воде.

Разведать одну из бухт Владивостока

В окрестностях города и острова Русских есть несколько великолепных локаций для сап-бординга: окончательный вариант я подберу, исходя их прогноза погоды и вашего комфорта. Куда мы можем отправиться:

Бухта Труда (Остров Папенберга) , закрытая от ветра, а потому очень популярная среди любителей сап-бординга. Рассмотрим под водой остатки затопленных кораблей и посетим необитаемый остров Папенберга с панорамой бухты Новик и острова Русский.

, закрытая от ветра, а потому очень популярная среди любителей сап-бординга. Рассмотрим под водой остатки затопленных кораблей и посетим необитаемый остров Папенберга с панорамой бухты Новик и острова Русский. Бухта Парис (Океанариум) на востоке Русского. На маршруте вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно и Приморский океанариум.

на востоке Русского. На маршруте вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно и Приморский океанариум. Полуостров и маяк Басаргина : с суши это место посетить невозможно — тем интереснее взглянуть на него с воды! Вы проплывете мимо отвесных скал, где собираются базары чаек и бакланов, а еще посмотрите на Русский мост.

: с суши это место посетить невозможно — тем интереснее взглянуть на него с воды! Вы проплывете мимо отвесных скал, где собираются базары чаек и бакланов, а еще посмотрите на Русский мост. Мыс Тобизина — самая южная точка острова Русский. Вы увидите зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении, а к востоку от мыса отыщем пещеру-грот, куда можно заплыть на доске и сделать отличные фотографии.

— самая южная точка острова Русский. Вы увидите зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении, а к востоку от мыса отыщем пещеру-грот, куда можно заплыть на доске и сделать отличные фотографии. Остров Елены — обойдем его вокруг, по пути заглядывая в уютные бухты. Где-то лес спускается к самой кромке моря, где-то тянется галечный пляж, а с северной стороны открывается вид на Владивосток.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Все локации расположены в 10 — 20 минутах дороги от Владивостока и острова Русский. До места прогулки вам необходимо добраться самостоятельно на такси либо автобусе.

Самое главное — ваша безопасность. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день.

Дети до 10 лет могут быть на одной SUP доске вместе со взрослым

доске вместе со взрослым Сезонность прогулки: с апреля и до конца октября

Экипировка