От Средневековья к функционализму

В ходе экскурсии 🧭 мы с вами будем перемещаться во времени. Начнем мы с Красной площади, которая таит в себе тайну кровавого колодца. Далее мы увидим шедевр финского функционализма — библиотеку А. Аалто.

После библиотеки через центральный парк-эспланада и его скульптуры, мы попадем на Соборную площадь, дойдем до местной аллеи славы (Вы же знали что Выборгский кинофестиваль — место встречи многих звезд кино?)

Из кинофестиваля в Средневековый замок 🏰

За аллеей славы уже виднеется чудесный желтый Выборгский трамвай, с которого вы просто обязаны сделать фото! :)

И трамвай становится нашей машиной времени и мы попадаем в волшебный мир Выборгского средневековья с башнями, усадьбами и, конечно, настоящим замком!

Важно знать: