Легенды средневекового Выборга

Валентина И.
Валентина И. – Гид из Выборга
Выборг — город 🏙️ контрастов.

Окунитесь в аутентичное средневековье, прогуляйтесь по улицам Таллина и Риги не покидая России и насладитесь финской архитектурой ХХ века.

Наша команда влюблена в Выборг вот уже много лет и мы с радостью поделимся этой любовью с вами :) Добро пожаловать!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Легенды средневекового Выборга
Легенды средневекового Выборга

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Скульптуры парка
  • Соборная площадь
  • Аллея звезд
  • Памятник трамваю
  • Круглая башня и рыночная площадь
  • Средневековые улочки
  • Усадьба бюргера
  • Часовая башня
  • Гранитный дворец
  • Памятники Петру I и Торгильсу Кнутссону
  • Замок
От Средневековья к функционализму
В ходе экскурсии 🧭 мы с вами будем перемещаться во времени. Начнем мы с Красной площади, которая таит в себе тайну кровавого колодца. Далее мы увидим шедевр финского функционализма — библиотеку А. Аалто.
После библиотеки через центральный парк-эспланада и его скульптуры, мы попадем на Соборную площадь, дойдем до местной аллеи славы (Вы же знали что Выборгский кинофестиваль — место встречи многих звезд кино?)
Из кинофестиваля в Средневековый замок 🏰
За аллеей славы уже виднеется чудесный желтый Выборгский трамвай, с которого вы просто обязаны сделать фото! :)
И трамвай становится нашей машиной времени и мы попадаем в волшебный мир Выборгского средневековья с башнями, усадьбами и, конечно, настоящим замком!

Важно знать:

  • Посещение музеев и зданий в стоимость экскурсии 🧭 не включено. Но вы можете посетить их самостоятельно. Посещение библиотеки А. Аалто жир— бронирование экскурсий происходит через их сайт. Посещение Замка — билеты 🎫 в замок 🏰 приобретаются на месте в билетной кассе и экскурсию ⛳ проводят гиды замка.
  • Одевайтесь удобно и подбирайте обувь на плоском ходу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение библиотеки А. Аалто внутри — бронирование экскурсий происходит через их сайт
  • Посещение Замка — билеты в замок приобретаются на месте в билетной кассе и экскурсию проводят гиды замка.
Начало
🚩 Выборг, Красная площадь
Место завершения
🏁 Выборг, Ратушная площадь
Легенды средневекового Выборга
Легенды средневекового Выборга
Легенды средневекового Выборга
Легенды средневекового Выборга
Легенды средневекового Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина И.
Валентина И.
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