От Средневековья к функционализму
В ходе экскурсии 🧭 мы с вами будем перемещаться во времени. Начнем мы с Красной площади, которая таит в себе тайну кровавого колодца. Далее мы увидим шедевр финского функционализма — библиотеку А. Аалто.
После библиотеки через центральный парк-эспланада и его скульптуры, мы попадем на Соборную площадь, дойдем до местной аллеи славы (Вы же знали что Выборгский кинофестиваль — место встречи многих звезд кино?)
Из кинофестиваля в Средневековый замок 🏰
За аллеей славы уже виднеется чудесный желтый Выборгский трамвай, с которого вы просто обязаны сделать фото! :)
И трамвай становится нашей машиной времени и мы попадаем в волшебный мир Выборгского средневековья с башнями, усадьбами и, конечно, настоящим замком!
Важно знать:
- Посещение музеев и зданий в стоимость экскурсии 🧭 не включено. Но вы можете посетить их самостоятельно. Посещение библиотеки А. Аалто жир— бронирование экскурсий происходит через их сайт. Посещение Замка — билеты 🎫 в замок 🏰 приобретаются на месте в билетной кассе и экскурсию ⛳ проводят гиды замка.
- Одевайтесь удобно и подбирайте обувь на плоском ходу.