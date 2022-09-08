Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге

Трёхдневный сборный тур - это прекрасная возможность побывать

4.7
3 отзыва
Трёхдневный сборный тур – это прекрасная возможность побывать в Ярославле и Костроме – древних городах с богатейшим историческим и культурным наследием, насладиться видами природы и волжских просторов, а также познакомиться с очаровательным городком, расположенным на территории Костромского края – Нерехтой!
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Нерехта
Нерехта
Прогуляемся по старинным улочкам города и восхитимся величию церковных ансамблей
Мастер-классы
Мастер-классы
Распишем своими руками деревянный сувенир на Лавровской фабрике деревянных игрушек
Удивительный Плёс
Удивительный Плёс
Отправимся в теплоходную прогулку по Волге и насладимся невероятными пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

10:30 – 11:00 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.

Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.

Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.

Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.

А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.

Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).

В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.

Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.

По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).

Выезд в Кострому (~ 40 км.).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (не входит в стоимость).

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-классЭкскурсия по г. Нерехта, мастер-классЭкскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
2 день

Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка

Завтрак в гостинице.

12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).

Обед в кафе города.

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места);

Выезд в Кострому (~ 80 км.).

Трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (не входит в стоимость).

Важно! Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.

Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулкаЭкскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка
3 день

Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Обедв кафе города.

Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка. Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия "В гостях у губернатора"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Московская застава
Двухместный Стандартный
Взрослый на основном месте14 600
Взрослый на дополнительном месте13 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100
Двухместный мансарда
Взрослый на основном месте14 600
Взрослый на дополнительном месте13 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100
Волга
Стандарт
Взрослый на основном месте14 000
Взрослый на дополнительном месте13 000
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте13 800
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте12 800
Снегурочка
Двухместный номер
Взрослый на основном месте14 600
Взрослый на дополнительном месте13 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100
Отель Островский
Стандарт
Взрослый на основном месте15 600
Взрослый на дополнительном месте14 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте15 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте14 100
OLD STREET
Стандарт
Взрослый на основном месте15 600
Взрослый на дополнительном месте14 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте15 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте14 100
Бизнес-стандарт
Взрослый на основном месте15 600
Взрослый на дополнительном месте14 600
Доплата за одноместное размещение2 000
Ребёнок 0—14 лет на основном месте15 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте14 100

Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).

Варианты проживания

Отель «Московская застава»

2 ночи

Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»

Отель «Волга»

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Отель «Островский»

2 ночи

Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей сауна.

В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.

Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»

Отель «OLD STREET»

2 ночи

В 2014 году на самой старой улице города Кострома открылся новый современный отель «OLD STREET». Отель, занимающий прекрасное здание XIX века, предлагает взыскательным путешественникам все современные удобства. Отель находится в историческом и деловом центре города. В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности города Костромы, набережная реки Волга, торговые ряды.

Отель является образцом сочетания русского гостеприимства и европейских стандартов обслуживания. Интерьеры и цветовое решение номеров и холлов отеля подчеркивают классический стиль, колорит и атмосферу Костромы. К услугам гостей 16 комфортабельных прекрасно оборудованных номера различной категории, ресторан европейской кухни, Room service.

Это идеальное место, как для деловых посетителей города, так и для туристов, цель путешествия которых – отдых в Костроме.

Отель «OLD STREET»Отель «OLD STREET»Отель «OLD STREET»Отель «OLD STREET»Отель «OLD STREET»Отель «OLD STREET»

Гостиница «Снегурочка»

2 ночи

Гостиница "Снегурочка" была открыта в 2008 г. Расположена в центральной части Костромы вдали от шумных городских улиц возле храма 17 в. Воскресения-на-Дебре, являющегося одним из самых Известных символов города.

На территории гостиницы расположен знаменитый "Терем Снегурочки" и ресторан "Метелица". Часть номеров имеют отличный вид на Волгу и город.
В шаговой доступности мини-маркет, аптека, в 10 минутах расположена центральная улица Советская, в 5 минутах — городской пляж.

К услугам гостей бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi, бесплатный тренажерный зал, сувенирная лавка, специальные цены на услуги бани и сауны и посещение Терема Снегурочки.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание (2 завтрак + 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.

Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На чем будем передвигаться?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
8 сен 2022
Хорошая организация тура, очень много интересных мест посетили, инструктор Елизавета преподнесла нам огромный объем информации по Костромской, Ярославской, Ивановской областям, всю дорогу она неутомимо рассказывала обо всем, что есть интересного, все даты, события, имена она знает без подсказок… Удивительно талантливая девушка. Из минусов - в Нерехте нечего смотреть, кроме Лавровской фабрики, можно сразу туда везти, не терять время. Так же в последний день слишком напряжённая программа, можно было закончить в Костроме, не делая длительный переезд в Ярославль, ради 1 часа прогулки…
Н
2 сен 2022
Пишу по причине замечательного гида, который сопровождал нашу группу, зовут его Борис, фамилию не сказал, но именно его работа (и еще водителя, Виктора)"нейтрализовала" все недочеты как тура, так и организационные: порядок экскурсий, переезды без кондиционера, время между завтраками - обедами (к еде претензий нет, все хорошо).
Кострома просто покорила, замечательный город, в который хочется вернуться
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Наталья!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
15 авг 2022
Тур очень понравился! Насыщенная программа. Замечательная гид Аня! Много интересного узнали! Отдельная благодарность за то, что учли особенности питания - вегатарианство! Была очень тронута этим! Питание на протяжении всего тура было отличным! Буду дальше путешествовать с турфирмой Большая Страна и рекомендовать Вас своим знакомым!

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