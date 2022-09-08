10:30 – 11:00 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.
Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.
Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.
Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.
А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.
Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).
В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.
Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.
По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).
Выезд в Кострому (~ 40 км.).
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (не входит в стоимость).
Завтрак в гостинице.
12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).
Обед в кафе города.
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места);
Выезд в Кострому (~ 80 км.).
Трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (не входит в стоимость).
Важно! Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обедв кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка. Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Московская застава
|Двухместный Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Двухместный мансарда
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Волга
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|14 000
|Взрослый на дополнительном месте
|13 000
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|13 800
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|12 800
|Снегурочка
|Двухместный номер
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Отель Островский
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|15 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|14 100
|OLD STREET
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|15 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|14 100
|Бизнес-стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 600
|Доплата за одноместное размещение
|2 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|15 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|14 100
Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.
В 2014 году на самой старой улице города Кострома открылся новый современный отель «OLD STREET». Отель, занимающий прекрасное здание XIX века, предлагает взыскательным путешественникам все современные удобства. Отель находится в историческом и деловом центре города. В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности города Костромы, набережная реки Волга, торговые ряды.
Отель является образцом сочетания русского гостеприимства и европейских стандартов обслуживания. Интерьеры и цветовое решение номеров и холлов отеля подчеркивают классический стиль, колорит и атмосферу Костромы. К услугам гостей 16 комфортабельных прекрасно оборудованных номера различной категории, ресторан европейской кухни, Room service.
Это идеальное место, как для деловых посетителей города, так и для туристов, цель путешествия которых – отдых в Костроме.
Гостиница "Снегурочка" была открыта в 2008 г. Расположена в центральной части Костромы вдали от шумных городских улиц возле храма 17 в. Воскресения-на-Дебре, являющегося одним из самых Известных символов города.
На территории гостиницы расположен знаменитый "Терем Снегурочки" и ресторан "Метелица". Часть номеров имеют отличный вид на Волгу и город.
В шаговой доступности мини-маркет, аптека, в 10 минутах расположена центральная улица Советская, в 5 минутах — городской пляж.
К услугам гостей бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi, бесплатный тренажерный зал, сувенирная лавка, специальные цены на услуги бани и сауны и посещение Терема Снегурочки.
Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.
Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).