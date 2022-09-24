Квест «Ярославские купцы-удальцы»

Интерактивная прогулка по историческому центру с погружением в эпоху золотого века в городе

Наш волжский город неотделим от купеческой истории не только из-за его активной торговой жизни. Местные предприниматели во многом сформировали его облик и дух.

Поэтому на прогулке я хочу показать Ярославль в лице знаменитых представителей деловой элиты Средневековья.

А чтобы это историческое знакомство вам лучше запомнилось, устроим квест — с заданиями, головоломками и призами!
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Квест «Ярославские купцы-удальцы»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Купеческими тропами — по Старому Ярославлю

Периодом золотого века и процветания в городе принято считать 17 век — на экскурсии вы поймете, почему. Вам предстоит узнать, на чем наши купцы заработали огромные капиталы, оценить, насколько богатыми они были в те времена, и осознать их вклад в культурное развитие Ярославля.

Наш маршрут пройдет по историческому центру и охватит основные достопримечательности: здания и храмы 17-19 веков, торговые площади и средневековые башни. В нашей программе: Власьевская башня, пешеходная улица «Кирова», храм Димитрия Солунского, памятник Ярославу Мудрому, церковь Рождества Христова, дом колбасника-кинематографиста Либкена, доходный дом купцов Мосягиных, здание кондитерской фабрики Кузнецова и другие достопримечательности, связанные с местными купцами.

Интерактивный формат

Если ваша компания будет достаточно большой, можно будет разделить вас на две соревнующиеся команды. Если вас будет немного, устроим камерную прогулку без соперничества. По пути вы будете отыскивать конверты с заданиями, решать головоломки и отвечать на мои каверзные вопросы. А я буду дополнять путешествие в прошлое любопытными фактами и городскими байками.

В результате вы лучше запомните город, поймете его особенности, узнаете о ключевых персоналиях и по-новому взглянете на главные достопримечательности.

Организационные детали

  • Прогулка подходит для детей 8+, сопровождение взрослых обязательно
  • Если вы хотите завершить квест награждением, я принесу фирменные ярославские призы. Заказ обсуждается заранее, при бронировании, стоимость от 120 до 600 руб. /человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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