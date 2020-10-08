2 отзыва оставили туристы

Благодарим Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Отличноее знание истории сочетается с любовью к родному краю. Эта экскурсия будет интересна как и путешественникам с детьми, так как экскурсовод просто и увлекательно рассказывает о историческом прошлом как Куршской косы, так и Восточноцй Пруссии, так и бывалым туристам. Многие факты об этом крае мы впервые узнали от него. Гибкий график экскурсии позволяет задать оптимальную последовательность посещений природных объектов Косы, нелимитированное время их осмотра. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Василий, Татьяна, Денис