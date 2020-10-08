2 отзыва оставили туристы

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Все краски Куршской косы

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами

5
2 отзыва
Александр
Александр – Гид из Зеленоградска
Вы раскроете секрет Танцующего леса, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими дух видами Балтийского моря 🌊.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем особенности местной флоры и фауны.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы

Что вас ожидает

Главные и тайные места Куршской косы
Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря 🌊 и пресноводного залива.
  • Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
  • Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
  • Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
  • Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Зеленоградске
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
  • По желанию мы можем включить в программу музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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2 отзыва оставили туристы

8 октября 2020
большое спасибо Александру за экскурсию!
15 сентября 2020
Благодарим Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Отличноее знание истории сочетается с любовью к родному краю. Эта экскурсия будет интересна как и путешественникам с детьми, так как экскурсовод просто и увлекательно рассказывает о историческом прошлом как Куршской косы, так и Восточноцй Пруссии, так и бывалым туристам. Многие факты об этом крае мы впервые узнали от него. Гибкий график экскурсии позволяет задать оптимальную последовательность посещений природных объектов Косы, нелимитированное время их осмотра. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Василий, Татьяна, Денис

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