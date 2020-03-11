4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Фотопрогулка по Земуну

Погрузиться в романтическую атмосферу старинного квартала и получить душевные снимки на память

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

50 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке4 отзыва
5
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Irina – Гид в Белграде
Когда-то Земун был самостоятельным австро-венгерским городом на границе двух империй.

Сегодня это один из самых удивительных районов Белграда, в котором вы ощутите себя словно в сказке.

Я не только расскажу интересные факты о Земуне, но и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну

Что вас ожидает

Земун сквозь века
Наша прогулка начнется на холме Гардош, у башни Тысячелетия XIX века. Вы насладитесь видом на Дунай и «город красных черепиц» и рассмотрите западные и восточные ворота Белграда. Спускаясь по вымощенной брусчаткой дорожке, отыщете прекрасную архитектурную композицию и увидите Николаевскую церковь 1731 года, сохранившую старинные фрески и иконостас.

Прогулка по набережной и колоритным улочкам
Земунская набережная — особая гордость Белграда и любимое место горожан. Здесь вас ждут Дунай, аллеи, лебеди, рыбные ресторанчики на воде, кофейни с видом на реку и отличные кадры, передающие атмосферу уютного городка. А еще Земун подкупает своими колоритными улочками! Гуляя по ним, вы увидите старинные мастерские и парикмахерские, книжные и рынок. Доберетесь до центральной площади и найдете парк, синагогу и Епископский дом.

Земун — любовь с первого взгляда
Во время экскурсии вы будете наслаждаться милой атмосферой Земуна и слушать интересные рассказы, а я — ловить ваши эмоции и улыбки на профессиональную камеру!

Организационные детали

  • После экскурсии вы получите обработанные фотографии в виде ссылки на почту для скачивания архива
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну
Фотопрогулка по Земуну

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я профессиональный фотограф, живу в Белграде и очень его люблю. Здесь прекрасный климат, много солнца, замечательная природа и радушный сербский народ. С радостью поделюсь с вами самыми прекрасными и будоражащими местами и запечатлею ваше знакомство с ними. До скорой встречи!
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

11 марта 2020
Отличная прогулка! Мы впервые гуляем в таком формате - фото+рассказ. Это действительно именно "атмосферная" прогулка, как нам и пообещала Ирина. И несмотря на дождь, получили огромное удовольствие и от района, и от общения с Ириной.
10 марта 2020
Рекомендую. Не пожалеете!
Ирина
25 ноября 2019
Нам очень повезло с фотопрогулкой по Земуну. Прекрасный гид Ирина, открыла нам целый мир под названием Земун, как исторические достопримечательности, так и милые старинные и природные уголки. И все это ещё и запечатлено в прекрасных фотографиях!Ирина- очень позитивная, жизнерадостная, с ней было на экскурсии очень приятно, мило, весело и познавательно!
10 ноября 2019
Все просто супер!

Irina проводит ещё 1 экскурсию

Фотопрогулка по БелградуФотопрогулка по БелградуФотопрогулка по Белграду
60 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
В Белграде нужно блуждать, теряться и радоваться неожиданным находкам. Я проведу вас по его самым фотогеничным уголкам: крепостям, паркам, крышам, площадям, кофейням, центральным улицам и милым подворотням. Помогу ощутить местный колорит и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с сербской столицей.

Все экскурсии в Белграде

Белград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культур
От 38 за экскурсию
3 часа
138 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Белград — необыкновенный город, который разрушался и снова отстраивался множество раз, каждый раз меняя свой облик. Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой. Это история, а для меня Белград — как огромный старинный буфет, где за темными резными стеклами дверей спрятаны маленькие драгоценности из разных времен и культур. И я приглашаю вас заглянуть в эту сокровищницу вместе!
Земун вдоль и поперёкЗемун вдоль и поперёкЗемун вдоль и поперёк
От 38 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Прогуляться по австро-венгерскому Белграду, погрузиться в его атмосферу и узнать о привычках сербов
Белград — особенный город, ведь у него целых два исторических центра! Некогда австро-венгерский аутентичный городок Земун в середине 20 века стал районом столицы, но коренные жители ценят свою историю и с гордостью говорят: «Мы — земунцы!». Мы покормим лебедей на набережной Дуная, отдохнем в уютных скверах и увидим места, о которых знает не каждый местный. ​
Первое знакомство с БелградомПервое знакомство с БелградомПервое знакомство с Белградом
75 за экскурсию
3 часа
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
На нашей обзорной экскурсии вы проникнитесь уникальной атмосферой города и познакомитесь с его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной индивидуальности и модерна.
Сремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
скидка15%
€200
170 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к Патриарху и местным виноделам
В милом Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Исследуя город, мы совершим путешествие сквозь века и поговорим о его истории от Древнего Рима до сегодняшнего дня. Барон Врангель, Петр Первый, династия Габсбургов — вам откроется удивительное переплетение судеб и событий.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира КустурицыДвухдневная экскурсия в мир Эмира КустурицыДвухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
300 за экскурсию
13 часов
2 отзыва
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
В этом увлекательном двухдневном путешествии вас ждет знакомство с красивыми местами Сербии, старинными городами и монастырями, потрясающей природой, сельской жизнью и гостеприимством, национальной кухней и местами жизни и творчества знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины ВоеводиныНови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины ВоеводиныНови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
220 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Открыть культурное, историческое и природное богатство очаровательного сербского края
За один день вы объедете три чудесных места, которые дополнят ваши представления о наследии и красотах балканской страны. В нашей программе: удивительная природа и святыни национального парка, знаковые события европейского масштаба, а также старинные традиции виноделия и прогулка по одному из красивейших городов Сербии.

Выбирайте и другие экскурсии в Белграде

История и архитектураФотосессииПешкомОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеБары и ночная жизньВсеГастрономическиеНа корабликеЗа городомСо скидкойИндивидуальные
50 за экскурсию
Договориться о времени