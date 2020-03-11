4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Земун сквозь века

Наша прогулка начнется на холме Гардош, у башни Тысячелетия XIX века. Вы насладитесь видом на Дунай и «город красных черепиц» и рассмотрите западные и восточные ворота Белграда. Спускаясь по вымощенной брусчаткой дорожке, отыщете прекрасную архитектурную композицию и увидите Николаевскую церковь 1731 года, сохранившую старинные фрески и иконостас.

Прогулка по набережной и колоритным улочкам

Земунская набережная — особая гордость Белграда и любимое место горожан. Здесь вас ждут Дунай, аллеи, лебеди, рыбные ресторанчики на воде, кофейни с видом на реку и отличные кадры, передающие атмосферу уютного городка. А еще Земун подкупает своими колоритными улочками! Гуляя по ним, вы увидите старинные мастерские и парикмахерские, книжные и рынок. Доберетесь до центральной площади и найдете парк, синагогу и Епископский дом.

Земун — любовь с первого взгляда

Во время экскурсии вы будете наслаждаться милой атмосферой Земуна и слушать интересные рассказы, а я — ловить ваши эмоции и улыбки на профессиональную камеру!