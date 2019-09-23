11 отзывов оставили туристы

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Главная достопримечательность столицы – Белградская крепость. Вы услышите историю города и крепости, увидите Национальную обсерваторию, куда можно будет подняться, церковь Ружица, церковь Св. Петки, статую победителя. Прогуляемся по парку Калемегдан, находящемуся в очень живописном месте: слияния рек Савы и Дуная. Расскажем вам, какие места можно посетить самостоятельно, и поделимся забавными историями своей жизни в Белграде.

Пикник с видом на речку. В конце экскурсии мы для вас организуем небольшой пикник: немного сыра и бокал вина помогут восстановить силы после прогулки. А вид на реку даст пищу к размышлениям о прекрасном.

В стоимость пикника включена «винная корзинка» (или по желанию «невинная» – пивная или безалкогольная) с закусками: бутылка местного вина (красное, белое, розовое – на выбор), три вида домашнего сыра, пршут (национальный мясной деликатес), айвар и каймак, сезонные фрукты, снэки и орехи, домашний хлеб.

P.S. Лайфхак. Красивый пикник обеспечит вам миллион лайков в инстаграмме. Проверено на собственном опыте.