11 отзывов оставили туристы

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Прогулка по Белградской крепости и пикник

Главная достопримечательность города и перекус по-сербски

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 75 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Евгения – Гид в Белграде
Идея этой экскурсии 🧭 состоит в том, чтобы помочь вам за 2 часа прикоснуться к истории 📖 Белграда, попробовать типичную сербскую еду с прекрасным видом на реку и узнать все самое важное о путешествиях по Сербии.
Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник

Вас ожидает

Главная достопримечательность столицы – Белградская крепость. Вы услышите историю города и крепости, увидите Национальную обсерваторию, куда можно будет подняться, церковь Ружица, церковь Св. Петки, статую победителя. Прогуляемся по парку Калемегдан, находящемуся в очень живописном месте: слияния рек Савы и Дуная. Расскажем вам, какие места можно посетить самостоятельно, и поделимся забавными историями своей жизни в Белграде.

Пикник с видом на речку. В конце экскурсии мы для вас организуем небольшой пикник: немного сыра и бокал вина помогут восстановить силы после прогулки. А вид на реку даст пищу к размышлениям о прекрасном.
В стоимость пикника включена «винная корзинка» (или по желанию «невинная» – пивная или безалкогольная) с закусками: бутылка местного вина (красное, белое, розовое – на выбор), три вида домашнего сыра, пршут (национальный мясной деликатес), айвар и каймак, сезонные фрукты, снэки и орехи, домашний хлеб.

P.S. Лайфхак. Красивый пикник обеспечит вам миллион лайков в инстаграмме. Проверено на собственном опыте.

Организационные детали

Погода в Сербии позволяет наслаждаться природой с ранней весны вплоть до глубокой осени.

Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет. Меня зовут Евгения, и я живу в Белграде. Люблю книги, путешествия и интересных людей. Раньше я занималась организацией различных мероприятий, поэтому убеждена: чтобы отдых удался, нужно заранее тщательно его продумать. Мы часто устраиваем экскурсии и пикники для друзей и знаем, где и как провести время с удовольствием.
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11 отзывов оставили туристы

23 сентября 2019
Отличная и информативная экскурсия, много интересных фактов за такое короткое время. Обязательно рекомендую данную экскурсию всем новичкам в этом городе
11 августа 2019
Экскурсию по крепости и пикник нам устраивала Евгения, мы остались очень довольны. Эта экскурсия для тех, кто хочет приятно провести время, вести неспешную беседу с человеком, который живет и любит Сербию всей душой и сердцем, и наслаждаться местными деликатесами, сезонными фруктами и овощами. И распробовать местное вино. Евгения очень приятный собеседник и интересный рассказчик. Ее экскурсия не для любителей точных дат и исторических данных, а для тех кто просто хочет узнать о том чем живет сербский народ, что они любят и ценят, чем наслаждаются и чем гордятся. Мило побродив по крепости и отдохнув на пикнике, после общения с Евгенией у нас было чувство, как будто мы встретились со старым другом которого давно знали. Наш 6 летний сын был в восторге от пикника и от самой Евгении. Она отдельно ему приготовила маленькие презентики. Спасибо огромное Евгении за ее байки и рассказы. Мы остались очень довольны, а самое главное влюбились в Сербию. Все было очень интересно, познавательно, вкусно и очень мило с душой преподнесено. Очень рекомендуем.
5 мая 2019
Отлично организовано, Евгения замечательный гид. Данный формат экскурсии очень необычный, но очень замечательный. Главное чтобы повезло с погодой!
29 декабря 2018
У нас было всего 6ть часов на пересадку, поэтому взяли такси 15мин от Аэропорта до Макдональдса. Тут нас встречала Гид Евгения, дальше неторопливым шагом мы гуляли по городу, крепости, заходили в храмы. С погодой повезло было солнечно. Закончилась экскурсия на прогулочной улице в приятном кафе с местной(очень вкусной и полезной)кухней. Обратно нас Евгения отправила на такси(цена фиксированная). Всё прошло очень ровно и гладко без спешки и нервозности. Теперь, хотим заехать в Сербию на более длительное время для более основательного изучения страны. Спасибо Евгении и команде!
14 октября 2018
Экскурсия по Белграду началась для меня и сына со встречи на автобусной станции с двумя девушками-гидами. Молодые и очень приятные девушки - мои соотечественницы, поэтому проблем в общении не возникло. Очень насыщенная двухчасовая программа была полна интересными фактами, меня фотографировали по моей просьбе у значимых объектов, нам показали, где самое вкусное мороженое и самая лучшая местная закусочная. Экскурсия была бы интересна любому подвижного путешественнику, у которого есть несколько свободных часов и масса вопросов. Спасибо Евгении и Светлане, и новых им творческих планов!
20 сентября 2018
Очень довольна экскурсией, очень приятные девчонки, отлично провела время)) немного истории, вкусная еда, красное вино, потрясающий закат😊👍
6 ноября 2017
Очень хорошо провели время в Белграде. У нас была годовщина знакомства с мужем и пикник с потрясающим видом - прекрасный способ отметить. Девушки устроили прекрасный пикник, несмотря на ноябрь месяц- все прошло чудесно. Девушки приготовили глинтвейн, что помогло согреться) До пикника прогулка по крепости- с показом все красивых мест. И вообще спросили, все что хотели про Белград и Сербию.
31 июля 2017
Очень романтично, отсутствует лишняя информация и очень душевно
26 июля 2017
Добрый день! Выражаем огромную благодарность Евгении, Светлане, Василию за великолепный летний вечер! Пешая прогулка по территории парка, интересный рассказ об истории крепости, не перегруженный излишними датами и материалами, все было лаконично и продуманно. Ребята организовали уютный пикник с сербскими угощениям, фруктами, вином. Были учтены все наши пожелания! Замечательная атмосфера, прекрасный вид на Саву, Дунай запомнится надолго и всегда с теплотой вспоминается в наших рассказах о Белграде. Спасибо за отличный вечер! С уважением, Татьяна, Тимофей, Людмила
8 мая 2017
Мы заказывывали пикник с прогулкой по крепости. Нам, к сожалению, очень не повезло с погодой. Уже до отьезда мы знали, что именно на дни нашего посещения Белграда ожидаются резкое похолодание и дожди. Перенести наш пикник не было возможности. Однако просто замечательная и чудесная Евгения переживала больше нас. Это настолько небезразличный человек, ей так важно, что бы вы получили удовольствие от посещения Сербии, что она придумала план Б. Когда мы приехали из аэропорта в гостиницу, нас ждала Женя с корзиной для пикника, цветами и лотто)), что бы мы сразу смогли наслалиться вкусами Сербии, вином и чудесным семейным вечером! ( мы ездили с детьми 8 и 14 лет) Это было здорово, приятно, вкусно, весело, задало настроение всему нашему посещению! А на следующий день мы пошли на прогулку с Василием и Светланой - чудесными, молодыми людьми, которые очень неформально и с любовью рассказывали об истории, традициях, особенностях). Мы провели вместе целый день, заходя в кофейни, , прогуливаясь по старинным улочкам, заглянули даже в лавочку настоящего последнего парфюмера Белграда, обедали вместе. Это был очень хороший день. Дождь не испортил впечатления, были только положительные эмоции, какая то душевность и легкость, как будто мы гуляли со старыми друзьями, а не с незнакомыми экскурсоводами )))) А сколько ценных советов и информации ребята нам дополнительно!!!! Одним словом, я рекомендую, очень рекомендую узнавать Белград с этими ребятами!!!
Ещё 1 отзыв

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