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Земун вдоль и поперёк

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
Земун — самый аутентичный район Белграда, город 🏙️ внутри города и абсолютно другой мир.

Здесь узкие мощеные улочки, старые дома с ярко-оранжевыми черепичными крышами и покосившимися табличками, буйство архитектурных деталей, старинные церквушки, ремесленные мастерские и многочисленные кафаны создают уникальный колорит и микроклимат.

Предлагаю прогуляться 👣 вместе по старому Земуну и почувствовать его атмосферу, ведь без посещения этого квартала впечатления о Белграде будут неполными.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €38 за экскурсию

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Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк

Что вы увидите

  • Земунская живописная набережная
  • холм Гардош и башня Миллениум, с которых открывается прекрасный вид на Земун и Новый Белград
  • старинные церкви, главные архитектурные достопримечательности, парки и скверы
  • Земунский фермерский рынок
  • старейшая пивница или ресторан национальной кухни в бывшей синагоге (по желанию).
Земун — самый аутентичный район Белграда, город 🏙️ внутри города, другой мир. Узкие мощеные улочки, старые дома с ярко-оранжевыми черепичными крышами и покосившимися табличками, буйство архитектурных деталей, старинные церквушки, утопающие в зелени парки 🌳, ремесленные мастерские и многочисленные кафаны создают уникальные колорит и микроклимат этого места. Мы предлагаем прогуляться 👣 вместе с нами по старому Земуну и почувствовать его атмосферу, ведь без посещения этого района-городка впечатления о Белграде будут неполными.

Прогуливаясь по Земуну, мы посетим и увидим:

  • Земунскую живописную набережную;
  • холм Гардош и башню Миллениум, с которых открывается прекрасный вид на Земун и Новый Белград;
  • старинные церкви, главные архитектурные достопримечательности 🏛️, парки и скверы;
  • Земунский фермерский рынок;
  • старейшую пивницу или ресторан национальной кухни 🥧 в бывшей синагоге (по желанию).
  • По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, рассказывать о личном опыте проживания в Сербии, нравах сербов и их отличиях от русских.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Ваши траты в заведениях
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
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Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

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