Земун — самый аутентичный район Белграда, город 🏙️ внутри города, другой мир. Узкие мощеные улочки, старые дома с ярко-оранжевыми черепичными крышами и покосившимися табличками, буйство архитектурных деталей, старинные церквушки, утопающие в зелени парки 🌳, ремесленные мастерские и многочисленные кафаны создают уникальные колорит и микроклимат этого места. Мы предлагаем прогуляться 👣 вместе с нами по старому Земуну и почувствовать его атмосферу, ведь без посещения этого района-городка впечатления о Белграде будут неполными.

Прогуливаясь по Земуну, мы посетим и увидим: