холм Гардош и башня Миллениум, с которых открывается прекрасный вид на Земун и Новый Белград
старинные церкви, главные архитектурные достопримечательности, парки и скверы
Земунский фермерский рынок
старейшая пивница или ресторан национальной кухни в бывшей синагоге (по желанию).
Земун — самый аутентичный район Белграда, город 🏙️ внутри города, другой мир. Узкие мощеные улочки, старые дома с ярко-оранжевыми черепичными крышами и покосившимися табличками, буйство архитектурных деталей, старинные церквушки, утопающие в зелени парки 🌳, ремесленные мастерские и многочисленные кафаны создают уникальные колорит и микроклимат этого места. Мы предлагаем прогуляться 👣 вместе с нами по старому Земуну и почувствовать его атмосферу, ведь без посещения этого района-городка впечатления о Белграде будут неполными.
Прогуливаясь по Земуну, мы посетим и увидим:
Земунскую живописную набережную;
холм Гардош и башню Миллениум, с которых открывается прекрасный вид на Земун и Новый Белград;
старинные церкви, главные архитектурные достопримечательности 🏛️, парки и скверы;
Земунский фермерский рынок;
старейшую пивницу или ресторан национальной кухни 🥧 в бывшей синагоге (по желанию).
По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, рассказывать о личном опыте проживания в Сербии, нравах сербов и их отличиях от русских.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
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Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.