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Дайвинг в Средиземном море

4.8
5 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Антальи
Дайвинг — увлекательное приключение по подводному миру.

За 2 погружения с опытным инструктором перед вами откроется удивительный мир Средиземного моря 🌊.

Разноцветные рыбки, черепахи, разнообразные растения… Разгадайте загадки морских глубины и тайны подводных обитателей!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $84.38 за экскурсию

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Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море

Что вы увидите

  • Подводный мир Средиземного моря
Знакомство с подводным миром Средиземного моря 🌊. Обучение дайвингу и два погружения на глубину до 10 м
Что входит
  • Обед
  • Трансфер из отелей в регионах Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр
  • Снаряжение
  • Инструктор
Что не входит
  • Трансфер из неуказанных районов
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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5 отзывов оставили туристы

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