Что вы увидите
- Подводный мир Средиземного моря
Знакомство с подводным миром Средиземного моря 🌊. Обучение дайвингу и два погружения на глубину до 10 м
Что входит
- Обед
- Трансфер из отелей в регионах Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр
- Снаряжение
- Инструктор
Что не входит
- Трансфер из неуказанных районов
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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