BREEZES T. – Гид из Антальи

Дайвинг — увлекательное приключение по подводному миру.



За 2 погружения с опытным инструктором перед вами откроется удивительный мир Средиземного моря 🌊.



Разноцветные рыбки, черепахи, разнообразные растения… Разгадайте загадки морских глубины и тайны подводных обитателей!