Поездка в Стамбул на один день

4.9
7 отзывов
ESCO T.
ESCO T. – Гид из Анталии
Стамбул (бывший Константинополь) — крупнейший город 🏙️ Турции и её основной порт.

Стамбул — единственный город 🏙️ в мире, который расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии.

Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории 📖 был столицей ⭐️ трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской.

Всё это превратило Стамбул в один из самых захватывающих городов мира с уникальным культурным и историческим наследием.
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Экскурсия

$170 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по Босфору
Восток — дело тонкое
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть.
Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей 🖼. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору 45-60 минут, в сопровождении рассказа гида, и ужин на корабле 🛳️ (напитки не включены).

Важная информация:

  • С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней);
  • Экскурсия ⛳ действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталия, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • Вылет из Анталии предварительно в 07:00, прибытие в Стамбул в 08:00. Обратный вылет из Стамбула предварительно в 21:00, прибытие в Анталью в 22:00.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Внутренние авиабилеты
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Обед и ужин
  • Тур по Босфору.
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы во время тура.
Важная информация
  • С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней)
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталия, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
  • Вылет из Анталии предварительно в 07:00, прибытие в Стамбул в 08:00. Обратный вылет из Стамбула предварительно в 21:00, прибытие в Анталью в 22:00.
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Время проведения: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ESCO T.
ESCO T.
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