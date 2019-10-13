5 отзывов оставили туристы

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Сюрпризы нетуристического Чиралы

Покорить горящую гору Химера, задать вопрос античным руинам Олимпоса и погулять по черепашьему пляжу

4.2 из 5
5 отзывов
Tatyana
Tatyana – представитель в Анталии
Поездка в Чиралы познакомит вас с совсем другой Турцией – здесь нет туристических толп, вездесущих кожаных магазинов и бесконечных баров.

Деревня находится на территории национального парка «Бейдаглары» и напоминает необитаемый остров 🏝️, куда добирается редкий путешественник.

Недаром это место облюбовали йоги, которые часто проводят здесь семинары.

Уверены, вам оно тоже непременно понравится!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности

  • 100 за экскурсию

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Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы

Что вас ожидает

Волшебное место с умиротворяющими видами
Волшебность места подтверждается йогами, которые очень часто проводят здесь и в близлежащем Олимпосе свои семинары. Впрочем, это место облюбовали не только йоги — здесь собирается народ со всего мира для проведения самых разнообразных эзотерических практик. В прекрасном месте с видом на бухточку, пляж и утопающие в зелени горы, вы насладитесь турецким чаем или кофе и послушаете историю о курортном поселке. А затем мы отправимся вдоль галечного пляжа, который находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде: тут откладывают яйца морские черепахи каретта! Пообещайте быть предельно осторожными и не растоптать кладки. А если это будет купальный сезон, то мы непременно поплаваем… и кто знает, какими коврижками мне придется выманивать вас из прозрачнейшей воды. Ну, разве что обещаниями показать вам развалины древнего города Олимпоса.

Древний Олимпос и гора Химера
Говорят, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ. Так что бродя среди руин, не забудьте задать вопрос! Далее мы совершим восхождение на гору Химера, из которой выбиваются языки пламени. В темноте это смотрится особенно впечатляюще, мистично и романтично. И незабываемо. А ещё это единственная гора в мире, где 365 дней в году горит естественный огонь.

Обед в колоритном ресторанчике
После активной, хоть и неспешной, прогулки не нагулять аппетит просто невозможно. Посему мы, по вашему желанию, можем приятно завершить день в ресторанчике с местным колоритом в горах. А прямо под нами будут бассейны с форелью. А уж как там её готовят! А ещё шампиньоны…

Организационные детали

К стоимости экскурсии добавляется стоимость загородного трансфера (если он вам необходим), которая меняется в зависимости от того, из какого места вас потребуется забрать.

Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы
Сюрпризы нетуристического Чиралы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatyana
Tatyana
Профессиональный переводчик и преподаватель турецкого и английского языков. Среди прочего, работаю с «Голосом России» в Турции и первой русскоязычной программой в Турции «Матрешка». А также сотрудничаю с небольшой, но удалой группой гидов в Анталии!
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5 отзывов оставили туристы

Светлана
13 октября 2019
Так случилось, что я была одна ( индивидуальная экскурсия получилась). Татьяна - очень комфортна в общении, прекрасно знает материал. Да и вопросы, не относящиеся к тематике экскурсии, а про Турцию вобщем, мы тоже обсуждали.
Грамотно спланирован маршрут: сначала -самая физически трудная часть пути ( после часа езды на автомобиле) - подъем в гору. Как уже писали: рассчитывайте силы, иначе до самого интересного ( огня из недр горы) не доберетесь☝️️.
Потом, естественно, релакс: на чУдном берегу обед в не менее чУдном ресторане за небольшие деньги. Можете искупаться ( раздевалки и душ есть).
И, отдохнув, неспешно пройдетесь по древнему городу. Он- в окружении деревьев, так что - не жарко.
Ну и - трансфер в отель.
Кстати, обратите внимание, прежде, чем бронировать экскурсию, что трансфер за отдельную плату. Напишите Татьяне - какой у вас отель, чтобы она сделала расчёт.
Вобщем, рекомендую!
27 сентября 2019
Гид не готов, минибус грязный и вонючий, водитель тыкает в телефон во время езды, ремень безопасности развалился
23 июля 2019
Прекрасный способ отдохнуть на море и посмотреть, как жили люди в этих местах тысячелетия назад.
22 мая 2019
Замечательная экскурсия, отличный гид. Действительно, экскурсия с приятными сюрпризами. Очень красивые места. Татьяна отличный гид и собеседник. Рекомендую всем, кому нравятся горы, море, древняя история Турции, долгие прогулки по пляжу, древним городам и горным подъемам!!! Уважаемые туристы, при выборе данной экскурсии реально оценивайте свои силы и физическую форму. Оценили? Тогда вперед, за новыми впечатлениями! Спасибо, Татьяна. Новых творческих успехов и до новых встреч.
9 января 2019
Очень необычная и интересная экскурсия!Горящая гора очень впечатлила,правда на подъёме в гору пошел дождь,ну это не омрачило пребывания на горе!Забавный котик,живущий на горе увязался за нами.У него так забавно были опалённых усы😊Потом поездка в древне-ликийский город Олимпос вообще вдохновил ,все как мы любим горы,реки,руины,выход к морю.Потрясающие виды,тем более потом было яркое солнце.Побродили,наполнились энергетикой,нафоткались,погуляли,побродили,очень интересно!И в заключении поехали кушать рыбу в такой местный" типа ресторанчик"!Так атмосферно,прекрасные виды и вкусная еда!

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