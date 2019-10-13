5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Волшебное место с умиротворяющими видами

Волшебность места подтверждается йогами, которые очень часто проводят здесь и в близлежащем Олимпосе свои семинары. Впрочем, это место облюбовали не только йоги — здесь собирается народ со всего мира для проведения самых разнообразных эзотерических практик. В прекрасном месте с видом на бухточку, пляж и утопающие в зелени горы, вы насладитесь турецким чаем или кофе и послушаете историю о курортном поселке. А затем мы отправимся вдоль галечного пляжа, который находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде: тут откладывают яйца морские черепахи каретта! Пообещайте быть предельно осторожными и не растоптать кладки. А если это будет купальный сезон, то мы непременно поплаваем… и кто знает, какими коврижками мне придется выманивать вас из прозрачнейшей воды. Ну, разве что обещаниями показать вам развалины древнего города Олимпоса.

Древний Олимпос и гора Химера

Говорят, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ. Так что бродя среди руин, не забудьте задать вопрос! Далее мы совершим восхождение на гору Химера, из которой выбиваются языки пламени. В темноте это смотрится особенно впечатляюще, мистично и романтично. И незабываемо. А ещё это единственная гора в мире, где 365 дней в году горит естественный огонь.

Обед в колоритном ресторанчике

После активной, хоть и неспешной, прогулки не нагулять аппетит просто невозможно. Посему мы, по вашему желанию, можем приятно завершить день в ресторанчике с местным колоритом в горах. А прямо под нами будут бассейны с форелью. А уж как там её готовят! А ещё шампиньоны…