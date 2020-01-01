Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»

В ходе вашей экскурсии вы познакомитесь с шедеврами Восточной Архитектуры на главной площади Стамбула — Султанахмет и одноименном районе.

Это сердце туристического города, его пульс, его дыхание.

Правители здесь принимали судьбоносные решения и прогрессивные начинания.

Не упустите свой шанс побывать в краю мировой истории.
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
Собор Святой Софии
Собор премудрости Божией — бывший Патриарший православный собор, символ «золотого века Византии». На сегодня большая мечеть Айя-София. Первая постройка собора была возведена в 324-337 годах на рыночной площади при императоре Константине Великом. Храм сгорел в 532 году, а Юстиниан I на этом месте построил Новую церковь того же имени, дав обет искупить убийство 30 000 людей при подавлении восстания против него. На строительстве ежедневно трудились 10000 рабочих, а руководили возведением собора лучшие архитекторы того времени.
В 1453 году после завоевания Стамбула Османской империей был превращен в мечеть, а в 1935 году после провозглашения Турецкой республики объявлен музеем. 10 июля 2020 года снова возведён в ранг мечети. Собор Святой Софии с самого начала строительства имел статус «великого», недаром его считают одним из чудес света. Здесь служили Великие отцы христианской церкви, среди которых Иоанн Златоуст, которому принадлежат пророческие слова: «Слава Богу за всё». Быть в Стамбуле и не посетить этот уникальный собор, это непоправимая потеря для всех путешественников в мир истории.
Голубая Мечеть
Луноликая восточная красавица построена по приказу султана Ахмета I. Голубые изникские плиты дали ей название — Голубая мечеть. Она является выдающимся образцом исламской архитектуры, в ней сочетается османский стиль с элементами византийского. Голубой цветок, небесное светило, морская синева — названий этому чуду творения нет предела. 19 летний султан Ахмет I принял решение строить это произведение искусств в в 1609 году, мечеть возводилась почти 7 лет и была открыта в 1916 году.
Мехмет Ага Седефкар — это автор шедевра, ученик и последователей архитектора Синана. Размеры мечети необъятны — широкий купол сооружения находится на высоте 43 метра, а в диаметре равен двадцати трём с половиной метра; общая площадь центрального зала превышает две с половиной тысячи квадратных метров. Мечеть вмещает 10000 человек, является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО с 1985 года и главной достопримечательностью.
Константинопольский Ипподром
Обелиск Феодосия, Змеиная колонна, необычный фонтан, подарок кайзера Виьгельма второго городу — это те объекты, на которые стоит сделать акцент при посещении данного исторического места. Место развлечения, проведения конно-спортивных мероприятий в разные эпохи — особенность ипподрома. Ипподром являлся местом встречи и общения высших слоев общества. Всё здесь дышит историей разных времён и народов!
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • солнцезащитные очки
  • головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно кроме вторника 08.30–14.30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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