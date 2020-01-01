Собор Святой Софии

Собор премудрости Божией — бывший Патриарший православный собор, символ «золотого века Византии». На сегодня большая мечеть Айя-София. Первая постройка собора была возведена в 324-337 годах на рыночной площади при императоре Константине Великом. Храм сгорел в 532 году, а Юстиниан I на этом месте построил Новую церковь того же имени, дав обет искупить убийство 30 000 людей при подавлении восстания против него. На строительстве ежедневно трудились 10000 рабочих, а руководили возведением собора лучшие архитекторы того времени.

В 1453 году после завоевания Стамбула Османской империей был превращен в мечеть, а в 1935 году после провозглашения Турецкой республики объявлен музеем. 10 июля 2020 года снова возведён в ранг мечети. Собор Святой Софии с самого начала строительства имел статус «великого», недаром его считают одним из чудес света. Здесь служили Великие отцы христианской церкви, среди которых Иоанн Златоуст, которому принадлежат пророческие слова: «Слава Богу за всё». Быть в Стамбуле и не посетить этот уникальный собор, это непоправимая потеря для всех путешественников в мир истории.

Голубая Мечеть

Луноликая восточная красавица построена по приказу султана Ахмета I. Голубые изникские плиты дали ей название — Голубая мечеть. Она является выдающимся образцом исламской архитектуры, в ней сочетается османский стиль с элементами византийского. Голубой цветок, небесное светило, морская синева — названий этому чуду творения нет предела. 19 летний султан Ахмет I принял решение строить это произведение искусств в в 1609 году, мечеть возводилась почти 7 лет и была открыта в 1916 году.

Мехмет Ага Седефкар — это автор шедевра, ученик и последователей архитектора Синана. Размеры мечети необъятны — широкий купол сооружения находится на высоте 43 метра, а в диаметре равен двадцати трём с половиной метра; общая площадь центрального зала превышает две с половиной тысячи квадратных метров. Мечеть вмещает 10000 человек, является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО с 1985 года и главной достопримечательностью.

Константинопольский Ипподром

Обелиск Феодосия, Змеиная колонна, необычный фонтан, подарок кайзера Виьгельма второго городу — это те объекты, на которые стоит сделать акцент при посещении данного исторического места. Место развлечения, проведения конно-спортивных мероприятий в разные эпохи — особенность ипподрома. Ипподром являлся местом встречи и общения высших слоев общества. Всё здесь дышит историей разных времён и народов!

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.