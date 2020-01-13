6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»

Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память

Мария
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Мария – ваш гид
Вы насладитесь чудесной панорамой Босфора, заглянете в местную мечеть, рассмотрите дворец султанов и Девичью башню и попробуете истинно турецкие блюда.

Я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с городом и расскажу самые интересные факты о Стамбуле!
От
€70
63 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Сиркеджи
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул
Вы полюбуетесь панорамой Босфора через кованые окна знаменитой барочной мечети, романтического символа города. Рассмотрите летнюю резиденцию султанов Османской империи — дворец Бейлербейи — и услышите историю самой большой турецкой мечети Чамлыджа. А еще погуляете по подвесной дороге в живописном парке Йылдыз, встретите закат у Девичьей башни и погрузитесь в авантюрную атмосферу, царящую на вокзале Сиркеджи. Все это — под объективом моей цифровой камеры!

Стамбул на вкус
Вы отведаете артишоки в одном султанском шале, выпьете чашечку восточного чая с видом на Босфор и продегустируете турецкую крошку-картошку «кумпир». А если захочется большего, посетите заведение с турецкой домашней кухней и очень демократичными ценами.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет весело провести время и не отвлекаться на фотографирование друг друга: влюбленным парам, семьям с детьми и дружеским компаниям.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • проезд на общественном транспорте — 2,6 лиры за поездку (нам нужно совершить около 4-5 поездок)
  • посещение Девичьей башни (по желанию): взрослые — 30 лир, дети — 15 лир
  • еда и напитки

Обратите внимание

  • Если вы хотите встретить закат у Девичьей башни, пожалуйста, предупредите заранее (я скорректирую время начала экскурсии)
  • Йылдыз парк мы посещаем только в хорошую погоду

Через 2 дня после экскурсии я отправлю около 100 снимков с небольшой цветокоррекцией. Я не обрабатываю фотографии в фотошопе.

Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Сиркеджи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо ,Марии ,за отличную экскурсию и фотосессию ,очень интересно и быстро прошло наше время .
7 января 2020
не достаточно было "хлеба и зрелищ"
Татьяна
4 декабря 2019
Спасибо огромное Марии за насыщенную,полную информации прогулку)Мария-"ходячая энциклопедия")В доступной форме всё рассказала,показала,очень приятная в общении девушка.Время пролетело очень бысто и незаметно.Рекомендую своим друзьям и всем-не пожалеете!А фотографии с экскурсии- СУПЕРРР!!!Таких у меня ещё не было,Мария умеет словить подходящий момент,отразить в фотографиях неповторимый образ)Спасибо!!!
Алексей
18 ноября 2019
Просто здорово погуляли по Стамбулу, да еще и получили отличную фото сессию! Всем советую, Мария отличный рассказчик и прекрасный фотограф. Ни один наш вопрос не остался без внимания, а маршрут экскурсии вы всегда сможете скорректировать сами в зависимости от ваших предпочтений.
Татьяна
11 октября 2019
Мария не только хороший гид,который знает Стамбул и его историю,но и очень хороший фотограф. Останется память на всю жизнь! Фотографии динамичные,живые! Машенька спасибо тебе за интересную прогулку,жди меня весной!
11 октября 2019
Здравствуйте, экскурсия полностью оправдывает название .
Встретились с Марией и сразу отправились к мечети Ортакёй, отведали вафли , слушали и кушали ))))потом кораблик через Босфор к Девичьей башне. Одевайтесь ярко , чтоб выделяться на фоне достопримечательностей . Далее ожидали время заката в Кафе с видом отведали по совету Марии вкусняшки , далее ещё пара локаций )) все очень понравилось СПАСИБО . Оперативно прислала фотографии, а перед экскурсией в ватс апп приятные бонусы для путешествия по Стамбулу .

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