6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многоликий Стамбул
Вы полюбуетесь панорамой Босфора через кованые окна знаменитой барочной мечети, романтического символа города. Рассмотрите летнюю резиденцию султанов Османской империи — дворец Бейлербейи — и услышите историю самой большой турецкой мечети Чамлыджа. А еще погуляете по подвесной дороге в живописном парке Йылдыз, встретите закат у Девичьей башни и погрузитесь в авантюрную атмосферу, царящую на вокзале Сиркеджи. Все это — под объективом моей цифровой камеры!
Стамбул на вкус
Вы отведаете артишоки в одном султанском шале, выпьете чашечку восточного чая с видом на Босфор и продегустируете турецкую крошку-картошку «кумпир». А если захочется большего, посетите заведение с турецкой домашней кухней и очень демократичными ценами.
Всем, кто хочет весело провести время и не отвлекаться на фотографирование друг друга: влюбленным парам, семьям с детьми и дружеским компаниям.
Дополнительные расходы
Обратите внимание
Через 2 дня после экскурсии я отправлю около 100 снимков с небольшой цветокоррекцией. Я не обрабатываю фотографии в фотошопе.