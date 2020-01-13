6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул

Вы полюбуетесь панорамой Босфора через кованые окна знаменитой барочной мечети, романтического символа города. Рассмотрите летнюю резиденцию султанов Османской империи — дворец Бейлербейи — и услышите историю самой большой турецкой мечети Чамлыджа. А еще погуляете по подвесной дороге в живописном парке Йылдыз, встретите закат у Девичьей башни и погрузитесь в авантюрную атмосферу, царящую на вокзале Сиркеджи. Все это — под объективом моей цифровой камеры!

Стамбул на вкус

Вы отведаете артишоки в одном султанском шале, выпьете чашечку восточного чая с видом на Босфор и продегустируете турецкую крошку-картошку «кумпир». А если захочется большего, посетите заведение с турецкой домашней кухней и очень демократичными ценами.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет весело провести время и не отвлекаться на фотографирование друг друга: влюбленным парам, семьям с детьми и дружеским компаниям.