Вас ожидает тур с профессиональным лицензированным гидом.

Во время этого тура я покажу вам скрытые улочки района Бейоглу, района, так сильно напоминающего… Италию! Нет, вам это не кажется! У этого района Стамбула потрясающе интересная история!

Шумный, многолюдный Стамбул гипнотизирует: хочется увидеть все, попробовать все в этом городе… Осознавая многогранную культуру этого города, хочется прикоснуться к ней, быть принятым этим городом…

Куда идти? Что смотреть? Как избежать толп людей? Что поесть? На эти и многие другие вопросы ответы получить очень сложно. Именно поэтому я предлагаю вам этот тур.

Хотите прогуляться по Истиклялю, не сталкиваясь с тысячью людей, идущих навстречу?

Хотите попробовать знаменитую турецкую уличную еду без страха получить несварение?

Хотите побывать в Стамбуле и Константинополе одновременно? Сделать отличные фотографии?

Жду вас!