Гастро-тур по улочкам Бейоглу

Гастро-тур по улочкам Бейоглу
Гастро-тур по улочкам Бейоглу
Гастро-тур по улочкам Бейоглу
Гастро-тур по улочкам Бейоглу
Гастро-тур по улочкам Бейоглу
Гастро-тур по улочкам Бейоглу

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Таксим
  • Улица Истикляль
  • район Галата
  • район Каракей
  • Галатский мост
Вас ожидает тур с профессиональным лицензированным гидом.
Во время этого тура я покажу вам скрытые улочки района Бейоглу, района, так сильно напоминающего… Италию! Нет, вам это не кажется! У этого района Стамбула потрясающе интересная история!
Шумный, многолюдный Стамбул гипнотизирует: хочется увидеть все, попробовать все в этом городе… Осознавая многогранную культуру этого города, хочется прикоснуться к ней, быть принятым этим городом…
Куда идти? Что смотреть? Как избежать толп людей? Что поесть? На эти и многие другие вопросы ответы получить очень сложно. Именно поэтому я предлагаю вам этот тур.
Хотите прогуляться по Истиклялю, не сталкиваясь с тысячью людей, идущих навстречу?
Хотите попробовать знаменитую турецкую уличную еду без страха получить несварение?
Хотите побывать в Стамбуле и Константинополе одновременно? Сделать отличные фотографии?
Жду вас!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Гастро-тур в Стамбуле
€150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Моя работа как лицензированного гида.
Что не входит
  • Гастро-тестинг уличной еды
  • входные билеты в музеи клиент оплачивает самостоятельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Таксим
Завершение: Галатский Мост
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день

Elena Ö.
Elena Ö.
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