Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Принцевы острова, живописно расположившиеся в Мраморном море, так заманчиво выглядят издалека, что не могут оставить равнодушными многих гостей города. Поэтому всех желающих мы приглашаем на увлекательную прогулку по самому большому и красивому острову Бююкада.

Вас удивит этот остров многими особенностями. Во-первых, отсутствием какого-либо транспорта, кроме фаэтонов и велосипедов. Во-вторых, своей красивой природой, тишиной, спокойствием и чистым морским воздухом. В-третьих, своей историей, берущей начало с времен Византийской Империи. Здесь, на холме стоит Монастырь Святого Георгия, куда до сих пор не заросла паломническая тропа. На острове осталась могила князя Дмитрия Голицына, который жил здесь после революции. Лев Троцкий был сослан сюда в ссылку на целых 4 года. А в 1930-м году на Бююкада был найден клад, принадлежащий отцу Александра Македонского Филиппу II.

Вы наверное помните известный турецкий фильм «Королёк – птичка певчая»? Дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора одноименного романа, тоже находится на этом удивительном острове…

Одним словом, остров утопает не только в красоте окружающей среды, но в истории, которую вы можете увидеть своими глазами.