Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Групповая экскурсия на Принцевы Острова

4.3
3 отзыва
Посетите одно из самых древних мест, богатых такой разной историей, связывающей многие судьбы.

Место, где отсутствует какой-либо транспорт, кроме фаэтонов и велосипедов.

Могила князя Дмитрия Голицына, место ссылки Льва Троцкого, монастырь Святого Георгия и тропа древних паломников, которая так и не заросла спустя сотни лет, — все это располагается на островах полных чудес и невероятных историй.
Групповая экскурсия на Принцевы Острова
Групповая экскурсия на Принцевы Острова
Групповая экскурсия на Принцевы Острова
Групповая экскурсия на Принцевы Острова
Групповая экскурсия на Принцевы Острова
Принцевы острова, живописно расположившиеся в Мраморном море, так заманчиво выглядят издалека, что не могут оставить равнодушными многих гостей города. Поэтому всех желающих мы приглашаем на увлекательную прогулку по самому большому и красивому острову Бююкада.
Вас удивит этот остров многими особенностями. Во-первых, отсутствием какого-либо транспорта, кроме фаэтонов и велосипедов. Во-вторых, своей красивой природой, тишиной, спокойствием и чистым морским воздухом. В-третьих, своей историей, берущей начало с времен Византийской Империи. Здесь, на холме стоит Монастырь Святого Георгия, куда до сих пор не заросла паломническая тропа. На острове осталась могила князя Дмитрия Голицына, который жил здесь после революции. Лев Троцкий был сослан сюда в ссылку на целых 4 года. А в 1930-м году на Бююкада был найден клад, принадлежащий отцу Александра Македонского Филиппу II.
Вы наверное помните известный турецкий фильм «Королёк – птичка певчая»? Дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора одноименного романа, тоже находится на этом удивительном острове…
Одним словом, остров утопает не только в красоте окружающей среды, но в истории, которую вы можете увидеть своими глазами.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • трансфер в обе стороны из отеля
  • услуги гида историка
  • билеты на паром до острова и обратно
  • обед.
Время проведения: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные🔭Обзорные#Принцевы острова🗽Достопримечательности

BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий

Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
От 45
за 1 чел.
7 часов
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
4 отзыва
ежедневно с 8:30
Элитный пляж Кильос
35
за 1 чел.
7 часов
Элитный пляж Кильос
2 отзыва
ежедневно с 8:00
От Стамбула до Константинополя
70
за 1 чел.
8 часов
От Стамбула до Константинополя
39 отзывов
Вторник, пятница и воскресенье в 08:30
Путешествие Босфору и бухта Золотой Рог
30
за 1 чел.
1 час
Путешествие Босфору и бухта Золотой Рог
16 отзывов
Столица Османов
70
за 1 чел.
8 часов
Столица Османов
73 отзыва
среда, суббота и воскресенье в 08:30

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Стамбул за 5 часов — ежедневная экскурсия
25
за 1 чел.
5 часов
Стамбул за 5 часов — ежедневная экскурсия
30 отзывов
Ежедневно в 9:30
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!
25
за 1 чел.
5 часов
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!
80 отзывов
От Айя-Софии до Цистерны Базилики — проникнуться историей у знаковых мест и посетить главные рынки
ежедневно в 09:30
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
за 1 чел.
4 часа
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
177 отзывов
пн, вт, ср, сб вс - в 10.00 пт. - в 11.00
Стамбул: коротко о главном
13
за 1 чел.
3 часа
Стамбул: коротко о главном
156 отзывов
Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
ежедневно в 10:30
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Цена за всё – до 15 чел.
130
2 часа
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
15 отзывов
по договоренности, любой день, кроме воскресенья
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
скидка30%
Цена за всё – до 3 чел.
157
110
3 часа
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
24 отзыва
Искусство современного Стамбула на прогулке по знаменитым и скрытым от туристов арт-пространствам
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷