Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору

Давайте прогуляемся по городу, в котором издавна переплетаются традиции разных цивилизаций

5
3 отзыва
Давайте прогуляемся по городу, в котором издавна переплетаются традиции разных цивилизаций.

Вы послушаете рассказ гида об архитектуре и истории, рассмотрите в деталях Айя-Софию и Голубую мечеть, побываете на Ипподроме и Египетском базаре со сладостями и специями.

А завершится эта прогулка 2-часовым круизом по Босфору.
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору

Что вы увидите 🤩

  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Собор Св. Софии
  • Египетский базар
  • Прогулка по Босфору

Вы увидите:

  • Голубая мечеть
  • Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
  • Ипподром
  • Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города.
  • Собор (мечеть)Св. Софии
  • Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
  • Египетский базар
  • Ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.
  • Прогулка по Босфору
  • Если вы хотите находится и в Азии и в Европе, то вы можете присоединиться к экскурсии на катере по проливу, который соединяет Черное и Мраморное море.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Исторический центр Стамбула
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Паром по Босфору за доп. плата-25лир/ч.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: вторник пятница и воскресенье в 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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вторник пятница и воскресенье в 10.00

Бейхан Г.
Бейхан Г.
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