Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
Ипподром
Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города.
Собор (мечеть)Св. Софии
Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
Египетский базар
Ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.
Прогулка по Босфору
Если вы хотите находится и в Азии и в Европе, то вы можете присоединиться к экскурсии на катере по проливу, который соединяет Черное и Мраморное море.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Исторический центр Стамбула
€30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Паром по Босфору за доп. плата-25лир/ч.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: вторник пятница и воскресенье в 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.