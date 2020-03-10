159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Морской пейзаж

Всего 20 минут на пароходе через Босфор с дивными панорамами и народным развлечением в виде кормления мимо пролетающих турецких чаек — и вас приветствует азиатский берег и район Кадыкей. Один из самых удивительных и неожиданных районов Турции. Азиатский Кадыкей — место, откуда есть пошла земля Стамбульская: именно здесь было первое поселение на берегах Босфора. Аутентичный квартал имеет особый имидж и энергетику, присущую только ему. И если бы сюда попал Карлос Кастанеда, он непременно бы назвал Кадыкей местом силы!

Турецкий базар

Мы побываем на историческом рынке, где можно купить, продегустировать фрукты и сладости, и, конечно, сделать прекрасные фото местных рыбных лавок, лавок специй и солений, колоритных продуктовых рядов со свежими овощами и традиционными турецкими бастурмой и сырами. Присмотрим рыбное (или мясное) местечко на целой улочке ресторанов. Впрочем, сюда мы сможем вернуться, основательно нагуляв аппетит.

Стрит-арт и кофейни

А гулять тут есть где. Ведь Кадыкёй — альтернативная реальность, эдакий стамбульский Питер. Особенно это чувствуется на улочке антикваров и букинистов, или в квартале художников и мастеров, продающих сувениры и украшения ручной работы непосредственно из своих лавок. Здесь же множество крошечных магазинчиков с авторской одеждой, кожаными сумками и аксессуарами ручной работы. Здесь размещаются галереи и мастерские стамбульских скульпторов и художников. Кстати, даже мыло ручной работы (оливковое, лавровое и т.п.) лучше покупать именно здесь — это обойдется на порядок дешевле.

Променад по набережной

Кадыкейские улочки, изобилующие котами, галереями и христианскими храмами, выведут нас на набережную Моды. Чайный сад и исторический причал знамениты прекрасным видом на Босфор, Мраморное море и Принцевы острова, а особенно — несравнимой панорамой заката. Полюбовавшись видами, тут же можно заглянуть в потайную часовню Екатерины со святым источником. Часовня не просто потайная, а натуральным образом спрятана под рестораном!

Традиционная кухня

После прогулки и шоппинга — самое время перекусить. На ваш выбор — целая улица с ресторанами, а для тех, кто не готов останавливаться на достигнутом и желал бы продолжить экскурсию, — уникальный ресторан-музей, посвященный анатолийской кухне и её истории. Только здесь можно попробовать оригинальные блюда местной кухни, собранные и восстановленные поварами, историками, гурманами.

И, конечно, из Кадыкея не стоит уезжать, не попробовав местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь. Хотя, возможно, кому покажутся более вкусными сладости по османским рецептам — еще одно место, на этот раз уникальная кондитерская с османскими сладостями.

Ну и напоследок, конечно же, легендарный турецкий кофе, сваренный в медных джезвах на углях!

Итак, краткое содержание прогулки:

Район Кадыкей

Исторический рынок с лавочками и ресторанчиками

Антикварные и букинистические лавки

Лавки хенд-мейд, ателье авторской одежды

Район Мода и модные заведения: кофейня по мотивам сериала «Во все тяжкие», «мишленовская» шаурма «Баста», барная улица

Чайный сад с панорамой Босфора, Мраморного моря, Принцевых островов

Исторический причал Мода

Часовня Святой Екатерины

Дегустации в процессе прогулки по желанию: канонический кофе по-турецки на углях, рахат-лукум и османские сладости из старейшей кондитерской страны, лепёшки лахмаджун и пиды из каменной пицца-печи, блюда анатолийской кухни от кадыкёйских героев Нетфликса.

Как добраться

Поскольку в большинстве случае гости города останавливаются в самом популярном туристическом районе Султанахмет, публикую краткую инструкцию, как добраться из района Султанахмет в Кадыкёй. Если вы планируете поселиться в другом районе города — не проблема. Просто напишите откуда вы хотите добраться в Кадыкей, и я вышлю вам детальные инструкции.

Маршрут Султанахмет — Кадыкей

На площади Султанахмет есть трамвай (один). Возле остановки есть автомат с жетонами — жетонматик. Купив жетон, опускаете его в турникет и садитесь в трамвай в направлении Кабаташ. Возле турникета обычно всегда есть дежурный, и если вы скажете ему кодовое слово «Эминёню», он покажет в какую сторону вам надо. Выходите на третьей остановке — Sultanahmet — Gülhane — Sirkeci — Eminönü. Напротив остановки будут причалы — одноэтажные здания с названиями. Вам понадобится причал с названием Kadiköy. На входе в автомате тоже надо будет купить жетон на пароход. Пароходы отправляются каждые 20 минут и идут до Азии тоже 20 минут. Например, чтобы к 12 быть в Кадыкее, с Султанахмета вам надо будет выбираться около 11:10-11:15. Я буду встречать вас у причала.