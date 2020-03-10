159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!

Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города

Vasilisa
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Vasilisa – представитель гидов
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей.

Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у причала Кадыкёй
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У этой экскурсии159 отзывов
4.97
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!

Что вас ожидает

Морской пейзаж
Всего 20 минут на пароходе через Босфор с дивными панорамами и народным развлечением в виде кормления мимо пролетающих турецких чаек — и вас приветствует азиатский берег и район Кадыкей. Один из самых удивительных и неожиданных районов Турции. Азиатский Кадыкей — место, откуда есть пошла земля Стамбульская: именно здесь было первое поселение на берегах Босфора. Аутентичный квартал имеет особый имидж и энергетику, присущую только ему. И если бы сюда попал Карлос Кастанеда, он непременно бы назвал Кадыкей местом силы!

Турецкий базар
Мы побываем на историческом рынке, где можно купить, продегустировать фрукты и сладости, и, конечно, сделать прекрасные фото местных рыбных лавок, лавок специй и солений, колоритных продуктовых рядов со свежими овощами и традиционными турецкими бастурмой и сырами. Присмотрим рыбное (или мясное) местечко на целой улочке ресторанов. Впрочем, сюда мы сможем вернуться, основательно нагуляв аппетит.

Стрит-арт и кофейни
А гулять тут есть где. Ведь Кадыкёй — альтернативная реальность, эдакий стамбульский Питер. Особенно это чувствуется на улочке антикваров и букинистов, или в квартале художников и мастеров, продающих сувениры и украшения ручной работы непосредственно из своих лавок. Здесь же множество крошечных магазинчиков с авторской одеждой, кожаными сумками и аксессуарами ручной работы. Здесь размещаются галереи и мастерские стамбульских скульпторов и художников. Кстати, даже мыло ручной работы (оливковое, лавровое и т.п.) лучше покупать именно здесь — это обойдется на порядок дешевле.

Променад по набережной
Кадыкейские улочки, изобилующие котами, галереями и христианскими храмами, выведут нас на набережную Моды. Чайный сад и исторический причал знамениты прекрасным видом на Босфор, Мраморное море и Принцевы острова, а особенно — несравнимой панорамой заката. Полюбовавшись видами, тут же можно заглянуть в потайную часовню Екатерины со святым источником. Часовня не просто потайная, а натуральным образом спрятана под рестораном!

Традиционная кухня
После прогулки и шоппинга — самое время перекусить. На ваш выбор — целая улица с ресторанами, а для тех, кто не готов останавливаться на достигнутом и желал бы продолжить экскурсию, — уникальный ресторан-музей, посвященный анатолийской кухне и её истории. Только здесь можно попробовать оригинальные блюда местной кухни, собранные и восстановленные поварами, историками, гурманами.

И, конечно, из Кадыкея не стоит уезжать, не попробовав местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь. Хотя, возможно, кому покажутся более вкусными сладости по османским рецептам — еще одно место, на этот раз уникальная кондитерская с османскими сладостями.

Ну и напоследок, конечно же, легендарный турецкий кофе, сваренный в медных джезвах на углях!

Итак, краткое содержание прогулки:

  • Район Кадыкей
  • Исторический рынок с лавочками и ресторанчиками
  • Антикварные и букинистические лавки
  • Лавки хенд-мейд, ателье авторской одежды
  • Район Мода и модные заведения: кофейня по мотивам сериала «Во все тяжкие», «мишленовская» шаурма «Баста», барная улица
  • Чайный сад с панорамой Босфора, Мраморного моря, Принцевых островов
  • Исторический причал Мода
  • Часовня Святой Екатерины
  • Дегустации в процессе прогулки по желанию: канонический кофе по-турецки на углях, рахат-лукум и османские сладости из старейшей кондитерской страны, лепёшки лахмаджун и пиды из каменной пицца-печи, блюда анатолийской кухни от кадыкёйских героев Нетфликса.

Как добраться

Поскольку в большинстве случае гости города останавливаются в самом популярном туристическом районе Султанахмет, публикую краткую инструкцию, как добраться из района Султанахмет в Кадыкёй. Если вы планируете поселиться в другом районе города — не проблема. Просто напишите откуда вы хотите добраться в Кадыкей, и я вышлю вам детальные инструкции.

Маршрут Султанахмет — Кадыкей
На площади Султанахмет есть трамвай (один). Возле остановки есть автомат с жетонами — жетонматик. Купив жетон, опускаете его в турникет и садитесь в трамвай в направлении Кабаташ. Возле турникета обычно всегда есть дежурный, и если вы скажете ему кодовое слово «Эминёню», он покажет в какую сторону вам надо. Выходите на третьей остановке — Sultanahmet — Gülhane — Sirkeci — Eminönü. Напротив остановки будут причалы — одноэтажные здания с названиями. Вам понадобится причал с названием Kadiköy. На входе в автомате тоже надо будет купить жетон на пароход. Пароходы отправляются каждые 20 минут и идут до Азии тоже 20 минут. Например, чтобы к 12 быть в Кадыкее, с Султанахмета вам надо будет выбираться около 11:10-11:15. Я буду встречать вас у причала.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Пароход Кадыкёй — Европа — Кадыкёй (3 доллара туда и обратно для 1 чел, отправление каждые 20 минут)
  • Советуем предусмотреть минимальный бюджет на шоппинг, отсюда очень сложно уезжать с пустыми руками
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у причала Кадыкёй.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vasilisa
Vasilisa
Мы - клуб стамбуломанов, готовых делиться опытом жизни в Турции. Мы не проводим экскурсии. Мы решаем вопросы. :) Крафтово, красиво и интересно. Всё о том, как есть, пить и жить в Стамбуле. Как почувствовать себя местными, проникнуться атмосферой живого, нетуристического города. Мы делимся бытовой и полезной в путешествии информации по еде, шоппингу, особенностям менталитета и другим локальными лайфхаками. Наша маленькая, но амбициозная консалтинг и ивент-менеджмент компания решает любые организационные вопросы в Стамбуле: от сюрпризов на день рождения до гастрономических квестов. Встречи - прогулки - дегустации - консультации проводятся участниками клуба. К нам обращаются путешественники в поисках более глубокого погружения в стамбульскую реальность, а также телевизионные проекты “Орёл и решка. Перезагрузка”, “Еда, я люблю тебя!”, “Поедем, поедим!”, “Руссо-туристо”, “Кондитер”.
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159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были на экскурсии с Татой 7 марта. Замечательно провели время, очень приятное общение, узнали много интересного о Турции и о районе Кадыкей. Тата подготовила много приятных сюрпризов!!! Огромная благодарность экскурсоводу ,это был замечательный и незабываемый день!!!
7 марта 2020
Были на экскурсии 2 марта, экскурсия прошла отлично! Тата подробно объяснила, как добраться до места встречи, да и в принципе быстро отвечала на все орг. вопросы в переписке. Понравилось, как легко и интересно Тата рассказывала об истории местных лавок и магазинов, о местных привычках и нравах. Отдельный плюс, что обошлось без углубления в нудную историческую справку :) Живая экскурсия о том, чем живёт современный Стамбул. После прогулок по туристическим районам Фатих и Султанахмет, знакомство с Кадыкёй поражает ещё сильнее. Очень заметна разница, понимаешь, что Стамбул сложнее и гораздо интереснее, чем просто Босфор, Галатский мост и мечети. Тата, спасибо большое за экскурсию! Тем же, кто только планирует поездку, рекомендую выбрать этот небольшой трип по Кадыкёй, не пожалеете :)
22 февраля 2020
Если можно влюбиться в гида - то мы влюбились в Тату!!! Во-первых, она сразу в каком-то восхитительном настроении встретила нас, будто давно ждала этого знакомства. И говорит Тата нормальным живым человеческим языком, без экскурсоводческих (вызубренных и выцветших от тысячекратного повторения) ноток. Полное ощущение было, что мы просто встретились с другом, который показывает нам свой город.
Узнали столько нового, подробного, восхитительного, трогательного о Стамбуле. Без Таты поездка потеряла бы многое!!! Я не буду спойлерить, но скажу, что местные жители улыбались нам и доверительно-одобрительно сообщали на турецком, что "Тата - замечательная девушка, лучший гид в этом районе"
Мы заглядывали в лавочки и магазинчики, бродили по рынку и антикварному кварталу, отогрелись в атмосферном кафе, замечали и узнавали людей, слушали историю и истории, хохотали, наслаждались, одним словом. И даже не заметили, как время экскурсии вышло за рамки. Тата очень интересный человек, солнечный, влюбленный в теперь уже свой город Стамбул. Это очень важно! В общем, Тата стала лучшим подарком на мой день рождения!
21 февраля 2020
Были на экскурсии с Татой в один из дождливых дней февраля, но даже не очень хорошая погода не смогла испортить впечатления. Когда человек очень любит то место, о котором рассказывает, это сразу чувствуется и ты невольно влюбляешься в него тоже! Особенно было приятно узнать, что Тата наша соотечественница в этом огромном многомиллионном городе)))) Это не типичная экскурсия, это скорее, как будто вы приехали к своему другу в другой город и он хочет показать все его интересные места и рассказать про все особенности - и архитектуры , и быта обычных жителей, и национальной кухни, и многое многое другое, чего не послушать у аудиогида и что редко найдешь в интернете. Мы увидели настоящий, не туристический Стамбул, заходили в лавки со столетней историей, пробовали вкуснейшие десерты по старинным рецептам, нам удалось продегустировать все те особенные турецкие блюда, про которые мы слышали раньше, но не решались попробовать без хорошей рекомендации. Это был очень приятный день, наполненный дружеским общением и прекрасными впечатлениями! Тата, еще раз большое спасибо и удачи! В следующий наш приезд ищем апартаменты в районе Кадыкей)))
11 февраля 2020
Отлично погуляли! Я для себя давно понял, что спустя время, факты, да многие события рассказанные на экскурсиях забываются. А вот впечатления которые вы получаете, они остаются. Так вот Тата смогла не только делиться фактами, но и оставить в памяти отличные эмоции. Спасибо.
10 января 2020
Хорошая прогулка, познакомили с местным колоритом, большое внимание уделялось теме кулинарии и особенностям жизни в Кадыкей. Гид рассказывала интересно и все понравилось.
22 декабря 2019
Была 21.12 на экскурсии с Татой по Кадыкёй. Хочу выразить благодарность гиду за проведённую прогулку по азиатской стороне. Информация преподносится непринужденно, не обременена датами и именами, много материала о том как видят жизнь в городе изнутри сами стамбульцы. Замечательно показан гастрономический Стамбул, благодаря Тате узнала о необычных блюдах и сладостях. Мы побывали в крошечной церкви святой Екатерины, набережной мод. Экскурсия была очень атмосферная, всем рекомендую
13 декабря 2019
Это было великолепно. Тата местный житель и смогла нам показать «нетуристический» Стамбул. Мы прошли через настоящий базар, побывали в аутентичных ресторанчиках, попробовали сногшибательный рахат-лукум. У нас было много вопросов о стамбульском быте, образе жизни. И Тата ответила на каждый из них. Очень приятно когда экскурсию проводит жизнерадостный и дружелюбный человек. Нам были рады во всех местечках, куда мы заходили. Тату там знали, уважительно приветствовали, и дружеское отношение распространялось и на нас. Мы услышали множество интересных историй, которые вы никогда не найдёте в интернете. Ещё раз спасибо за.интересный и позитивный день.
12 декабря 2019
Замечательная экскурсия с Татой. Очень понравилось, вот прям очень и очень.
Это была такая прогулка, где время пролетело незаметно. Тата показала такие места, которые сам никогда не найдешь и не увидишь, а информации сам не узнаешь.
Чудесное место, чудесная Тата, чудесный Стамбул и чудесная погода, все сложилось. Спасибо!
Ксения
1 декабря 2019
Я просто замечательно провела день с Татой! Я недавно переехала в Стамбул и пока ещё не освоилась в этом городе. Но Тата показала мне его с его блестящей стороны:) Она обращала моё внимание на мелочи, на которые бы я бы сама никогда не обратил внимание. Никакой путеводитель по Стамбулу не заменит вам человека, который влюблён в город и изучил его изнутри. Для меня экскурсия - это не академическое изложение исторических фактов, а именно тот формат, который избрала Тата: знакомство с местными обычаями, привычками, особенностями, менталитетом. Я бы сама в жизни никогда не попробовала бы рахат-лукум, а оказалось он очень даже вкусный) Тата знает много забавных фактов о турках и местности. В ресторане Баста, в котором завершилась прогулка - делают просто премиальную шаурму(Лучшая шаурма в моей жизни, серьёзно) Сделала кучу заметок о местах, которые хотела бы показать семье и друзьям. Классный день, красивое место, мало туристов, замечательный гид! Очень рекомендую!
Ещё 149 отзывов

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