Один из лучших круизов по Босфору в СтамбулеБосфор — пролив длиной в 32 километра, который разделяет Европу с Азией и соединяет Мраморное море 🌊 с Черным. Вы проплывете по Босфору между Азией и Европой, открыв для себя главные туристические достопримечательности 🏛️ Стамбула, включая великолепные дворцы, древние замки 🏰, исторические места, а также прекрасные морские резиденции и Босфорский мост.
Осмотрите с расстояния такие исторические достопримечательности, как башня Галата, дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть. Кроме того, вы сможете полюбоваться впечатляющими примерами аутентичной гражданской архитектуры на европейском и азиатском берегах. Что вас ждёт• Осмотрите главные достопримечательности на границе Европы и Азии;
Оцените огромный Стамбул под новым углом;
Проплывите мимо исторических дворцов, крепостей и Босфорского моста;
Сделайте удивительные фотографии 📸 во время круиза;
Скачайте приложение с аудиогидом на смартфон и узнайте больше о главных достопримечательностях.
Организационные детали:
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
Проход без очереди за билетами;
Сопровождающий/встречающий (английский яз. )
Запрещены домашние животные на борту;
Скачайте приложение с аудиогидом на свой смартфон до круиза;
Инструкция по установке придет с подтверждением заказа;
Круизы отправляются от причала паромов Эминёню Istanbul Welcome Card для судна TuryolCOVID-19 к сведению участников тура:• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;
Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
Используйте свои наушники;
Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
1, 5-часовой круиз по Босфору
Аудиогид для смартфона, доступный на английском, испанском, русском, немецком, итальянском, китайском, арабском, польском, французском и турецком языках
Карта Босфора
Бутылка воды или сока.
Что не входит
Трансфер от отеля и обратно
Начало и место завершения
🚩 European Side, Rüstem Paşa Стамбул, Турция
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.