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Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом

5
21 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Без круиза по Босфору никак не обойтись, если вы хотите увидеть настоящий Стамбул.

Неподалеку от Старого города, на пирсе Эминёню вам выдадут билет 🎫 и аудиогид, с которым вы подниметесь на борт одного из судов, отправляющихся в круиз каждый час.

Вы увидите город 🏙️ с необычного ракурса, который откроет вам, насколько удивителен и многогранен Стамбул.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €12 за человека

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Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом
Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом

Что вы увидите

  • Босфор
  • Дворцы
  • Древние замки
  • Исторические места
  • Морские резиденции
  • Босфорский мост
  • Башня Галата
  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
Один из лучших круизов по Босфору в СтамбулеБосфор — пролив длиной в 32 километра, который разделяет Европу с Азией и соединяет Мраморное море 🌊 с Черным. Вы проплывете по Босфору между Азией и Европой, открыв для себя главные туристические достопримечательности 🏛️ Стамбула, включая великолепные дворцы, древние замки 🏰, исторические места, а также прекрасные морские резиденции и Босфорский мост.
Осмотрите с расстояния такие исторические достопримечательности, как башня Галата, дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть. Кроме того, вы сможете полюбоваться впечатляющими примерами аутентичной гражданской архитектуры на европейском и азиатском берегах. Что вас ждёт• Осмотрите главные достопримечательности на границе Европы и Азии;
  • Оцените огромный Стамбул под новым углом;
  • Проплывите мимо исторических дворцов, крепостей и Босфорского моста;
  • Сделайте удивительные фотографии 📸 во время круиза;
  • Скачайте приложение с аудиогидом на смартфон и узнайте больше о главных достопримечательностях.

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Проход без очереди за билетами;
  • Сопровождающий/встречающий (английский яз. )
  • Запрещены домашние животные на борту;
  • Скачайте приложение с аудиогидом на свой смартфон до круиза;
  • Инструкция по установке придет с подтверждением заказа;
  • Круизы отправляются от причала паромов Эминёню Istanbul Welcome Card для судна TuryolCOVID-19 к сведению участников тура:• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;
  • Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Используйте свои наушники;
  • Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
  • 1, 5-часовой круиз по Босфору
  • Аудиогид для смартфона, доступный на английском, испанском, русском, немецком, итальянском, китайском, арабском, польском, французском и турецком языках
  • Карта Босфора
  • Бутылка воды или сока.
Что не входит
  • Трансфер от отеля и обратно
Начало и место завершения
🚩 European Side, Rüstem Paşa Стамбул, Турция
Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом
Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом
Круиз по Босфору от причала Эминёню с аудиогидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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21 отзыв оставили туристы

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