Один из лучших круизов по Босфору в СтамбулеБосфор — пролив длиной в 32 километра, который разделяет Европу с Азией и соединяет Мраморное море 🌊 с Черным. Вы проплывете по Босфору между Азией и Европой, открыв для себя главные туристические достопримечательности 🏛️ Стамбула, включая великолепные дворцы, древние замки 🏰, исторические места, а также прекрасные морские резиденции и Босфорский мост.

Осмотрите с расстояния такие исторические достопримечательности, как башня Галата, дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть. Кроме того, вы сможете полюбоваться впечатляющими примерами аутентичной гражданской архитектуры на европейском и азиатском берегах. Что вас ждёт• Осмотрите главные достопримечательности на границе Европы и Азии;

Оцените огромный Стамбул под новым углом;

Проплывите мимо исторических дворцов, крепостей и Босфорского моста;

Сделайте удивительные фотографии 📸 во время круиза;

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Организационные детали: