7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по улицам районов Бейоглу и Галата, осмотреть город сверху и изучить его в миниатюре

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
Предлагаю вам взглянуть на город по-новому и открыть для себя нетуристический Стамбул.

Вы прогуляетесь среди уменьшенных версий достопримечательностей, полюбуетесь прекрасным панорамным видом на Золотой Рог, наслаждаясь чашечкой традиционного турецкого чая.

Пройдетесь по улочкам колоритного квартала Бейоглу, узнаете интересные моменты из истории города и жизни горожан, услышите рассказ о Галатской башне и Тюнеле — первом в мире подземном фуникулере.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул

Что вас ожидает

Город как на ладони
Вы посетите Парк Миниатюрк, где почувствуете себя в стране лилипутов. Здесь находится 120 макетов, каждый из которых — точная копия известных зданий турецкой культуры. Мы прокатимся на Канатной дороге и побываем на холме Пьер Лоти, откуда открывается великолепный вид на пролив Золотой Рог. Здесь же вы сможете отдохнуть в кафе и выпить чашечку чая из армуду — национального стаканчика необычной формы.

Стамбульский Париж
Я покажу один из самых интересных и мистических районов Стамбула, Бейоглу. Именно здесь Агата Кристи написала роман «Убийство в Восточном Экскпрессе» — вы поймете, где она черпала своё вдохновение. Вас ждут улочки, мощеные брусчаткой, изысканная архитектура, лавочки и бутики, и, конечно, красный трамвайчик — еще одна достопримечательность нашего города.

Достопримечательности района Галата
Мы полюбуемся Галатской Башней, и я расскажу вам её историю. Вы узнаете, какие функции она выполняла в разное время — и услышите легенду об одном смельчаке, решившем спрыгнуть с нее и с помощью самодельных крыльев перелететь через Босфор. А еще вы посмотрите на старинный подземный фуникулер — самый первый в мире подземный тоннель для общественного транспорта, — и узнаете интересные факты о его появлении.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автобусная.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и все входные билеты. Чай в кафе на холме оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул
Нетипичный Стамбул

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Жаль только погода подвела
27 сентября 2019
Экскурсия отличная . Для тех кто хочет познакомится со Стамбулом в плотную отличный вариант . Приготовьтесь много ходить , экскурсия по большей части пешеходная . Это быта моя третья и последняя экскурсия в Стамбуле , и хотелось бы выразить благодарность вашей команде за мой отлично проведённый досуг . Все было здорово , весело .
20 сентября 2019
На экскурсию отправляла свою маму 60+ , которая была в первый раз в Стамбуле и к тому же одна. Очень удобно, что участников забирают прямо из отеля и привозят потом обратно. Экскурсия понравилась, смотрели районы удаленные от центральных достопримечательностей, до которых самостоятельно не так просто добраться. Финальный поход на меховую фабрику немного удивил, но вообще всё отлично. Спасибо!
19 мая 2019
Экскурсия интересная. Гид рассказало много, по русски говорит очень хорошо! Спасибо! Все что было заявлено в экскурсии - мы посмотрели! Экскурсия автобусно-пешеходная - не устали! По программе предусмотрено посещение панорамных площадок - вид просто шикарный! Один минус - у гида был не исправен аппарат, что очень не удобно для туристов. Нет возможности полноценно пользоваться наушниками. Ситуацию можно исправить и подвезти гиду исправный аппарат, но этого не случилось, очень жаль..
8 мая 2019
Сама по себе экскурсия хорошая, но гид который у нас был испортил впечатление! По-русски очень плохо говорил, больше половины слов понять было невозможно. Информации фактически от него не было, только шутки и недовольство сегодняшней политикой. Но места красивые, даже очень!
7 мая 2019
Гид крайне не понятно разговаривал на русском. Около часу решали какие-то "организационные" вопросы. Из-за трудностей перевода, не очень комфортно было. Экскурсия хорошая
19 марта 2019
Очень понравилась экскурсия, все хорошо организовано, Гюнай очень интересно все рассказывал, спасибо за экскурсию

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