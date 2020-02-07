7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город как на ладони

Вы посетите Парк Миниатюрк, где почувствуете себя в стране лилипутов. Здесь находится 120 макетов, каждый из которых — точная копия известных зданий турецкой культуры. Мы прокатимся на Канатной дороге и побываем на холме Пьер Лоти, откуда открывается великолепный вид на пролив Золотой Рог. Здесь же вы сможете отдохнуть в кафе и выпить чашечку чая из армуду — национального стаканчика необычной формы.

Стамбульский Париж

Я покажу один из самых интересных и мистических районов Стамбула, Бейоглу. Именно здесь Агата Кристи написала роман «Убийство в Восточном Экскпрессе» — вы поймете, где она черпала своё вдохновение. Вас ждут улочки, мощеные брусчаткой, изысканная архитектура, лавочки и бутики, и, конечно, красный трамвайчик — еще одна достопримечательность нашего города.

Достопримечательности района Галата

Мы полюбуемся Галатской Башней, и я расскажу вам её историю. Вы узнаете, какие функции она выполняла в разное время — и услышите легенду об одном смельчаке, решившем спрыгнуть с нее и с помощью самодельных крыльев перелететь через Босфор. А еще вы посмотрите на старинный подземный фуникулер — самый первый в мире подземный тоннель для общественного транспорта, — и узнаете интересные факты о его появлении.