19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)

Полдня в круговороте красок и незабываемых впечатлений на ежегодном празднике цветов

Gala
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Gala – ваш гид
Приглашаю вас провести полдня в круговороте красок и незабываемых впечатлений: не просто насладиться круизом по Босфору, но сделать на пути остановку в прекрасном парке Эмирган в разгар цветения миллионов тюльпанов!
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)

Фестиваль тюльпанов

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) — знаменитое на весь мир красочное событие, которое привлекает в Турцию множество туристов. Этот великолепный праздник проводится каждый апрель. Ежегодно в этот период Стамбул превращается в цветочный шедевр и становится тюльпановой столицей мира. Миллионы цветов высаживают по всему городу. Их можно увидеть практически в любом уголке Стамбула.

Однако все главные мероприятия фестиваля проходят в парке Эмирган, где можно увидеть самые красивые и многочисленные тюльпаны. Парк расположен на одном из самых живописных прибрежных холмов в глубине пролива Босфор и кроме того, что весной там расцветают миллионы тюльпанов, очень красив сам по себе. В парке есть водопад, гроты, живописное озеро, чайные павильоны и бесконечный лабиринт дорожек, тропинок и лестниц.

Османский тюльпан — королевский цветок. Тюльпан для Турции не просто красивый цветок — это символ страны, важная составляющая ее культуры, а обычай праздновать фестиваль тюльпанов — это дань многовековым традициям. Этот цветок — выходец из Азии, сыграл важную роль в формировании фольклорных и культурных традиций Турции. Впервые он был ввезен в страну во времена Османской империи и стал любимцем султанов. Орнаменты с их изображением украшали одежду, оружие, стены мечетей, ковры, посуду. Существовал даже особый османский тюльпан – алый цветок с заостренными лепестками, который можно было увидеть лишь в Стамбуле.

Стамбульские тюльпаны считались тем красивей, чем выше и тоньше были лепестки. Их сравнивали с остриями сабель, с изгибом женских бровей или с изящными арабскими буквами. Уже тогда каждую весну устраивали праздник, посвященный этим цветам. Лишь в самом конце XVI века тюльпаны завезли в Голландию, где они быстро прижились и полюбились.

Программа

Пока мы будем плыть вдоль Босфора на круизном кораблике, я расскажу вам истории не только о тюльпанах, но и о всех достопримечательностях на берегах Босфора: знаменитых дворцах, крепостях Румели Хисары и Румели Анадолу, кружевных особняках стамбульской знати ХIX века, гигантских мостах через Босфор, уютных бухтах, живописных холмах и прибрежных районах.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на корабль (15 лир/чел.) для вас и меня.
  • Если вам интересна необычная прогулка по Босфору, вы можете заказать здесь на сайте мой маршрут «Сокровища Босфора».
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)
По Босфору на фестиваль тюльпанов в парк Эмирган (апрель)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 апреля 2019
Это очень красиво - ковры тюльпанов, 283 вида! Гала - очень интересный человек, наше общение вышло далеко за границы садоводства. У Галы очень интересная подача материала и об истории Стамбула, и об устройстве современной жизни в нем.
Приятно, когда гид чувствует уровень знаний и жизненного опыта своих гостей и подстраивается под их запросы на информацию.
И спасибо большое Гале, что научила нас пользоваться городским транспортом, рассказала об устройстве жизни в разных районах Стамбула.
Очень рекомендую этого экскурсовода.
Елена
4 мая 2018
Большое спасибо нашему экскурсоводу Gala за внимательное отношение при выбору тура, при оформлении у нас возникло множество вопросов и изменений, Gala все разрулила и очень помогла! Это так важно для туристов, когда гид с пониманием и аккуратностью относится к нам))))

Экскурсия чудесная, авторская, необычная, рассказанная с любовью к городу и его жителям!
Мира
24 апреля 2018
На экскурсии были мои родители, но по их отзывам я решила, что обязательно забронирую себе экскурсию у Галы, когда соберусь в Стамбул) Гала, спасибо Вам большое! мне сказала, что вы невероятно приятная девушка, очень умная, интересная, пунктуальная. Удачи Вам!
2 апреля 2018
Очень рада, что выбрала эту экскурсию. Гала внимательный, доброжелательный и эрудированный человек.Великолепно провела экскурсию, мне было интересно и познавательно. Парк Эмирган - очень красивое место. Парк расположен на европейском берегу Босфора и занимает вершину большого холма. В день, когда мы были в парке (29 марта), активно шла подготовка к открытию Фестивалю тюльпанов, туристов и отдыхающих еще не было. Но это не помешало нам полюбоваться полураскрывшимися тюльпанами, нарциссами, крокусами и др. Все цветы сложены в красивые рисунки и затейливые орнаменты, а вдоль извилистых дорожек созданы завораживающие цветочные композиции. Несмотря на прохладную, пасмурную погоду, я получила огромное удовольствие от экскурсии и необычайной красоты парка Эмирган. Спасибо Гале за прекрасно проведенное время и за советы по отдыху в Стамбуле!
22 апреля 2017
В Стамбул приехали впервые, и спасибо огромное нашему замечательному гиду с очень художественным именем Гала за прекрасно проведенную экскурсию по Босфору и парку Эмирган; она буквально влюбила нас в Турцию. Парк восхитил нас буйством красок цветущих тюльпанов, примул и гиацинтов, а Гала - необыкновенно интересным, захватывающим рассказом о городе, его истории и достопримечательностях. Ее знания о Турции и Стамбуле энциклопедичны!!!! И это не преувеличение. Гала не только великолепно владеет материалом, но, что особенно приятно, у нее прекрасный литературный русский язык. По мере нашего передвижения по городу ее рассказ плавно перетекал из одной темы в другую, при этом она, не теряя нить повествования, отвечала на наши многочисленные вопросы и фотографировала нас.
Гала искренне любит Турцию и Стамбул, о чем свидетельствуют не только ее фантастически огромные знания об истории и культурных ценностях страны, но и стремление поделиться своими знаниями и своей любовью с гостями. Благодаря ей, мы влюбились в Стамбул и обязательно приедем в этот сказочный город еще раз.
Обращаюсь ко всем, кто собирается в Стамбул, обязательно закажите экскурсию на Experience.tripster.ru. И вам очень повезет, если вашим экскурсоводом будет Гала.
Людмила и Нина. Стамбул, 9-16 апреля, 2017.
13 апреля 2017
Отличная экскурсия!!! Спасибо!
5 мая 2015
Наша экскурсия прошла отлично. Гала пунктуальна, приветлива, эрудирована. Мы боялись что будут "тонны, века, километры", но рассказ был очень легким, как дружеская беседа. Несмотря на отвлекающие вопросы (в т.ч. совсем не по теме) Гала не сбивалась с главной линии и, ответив на вопрос, возвращалась к рассказу о Городе.
Были учтены и особенности восприятия материала подростками - так на затронутую случайно тему необходимости изучения языков она смогла рассказать очень занимательную историю из реальной жизни знакомых по сериалам персонажей, когда девушка, находящаяся в самом бесперспективном положении обрела власть исключительно из-за хорошего образования.
Так что очень рекомендую обращаться к Гале, она рассказывает непринужденно, интересно, запоминаемо.
1 мая 2015
Галина-потрясающий рассказчик,Хорошо знает историю,культуру и традиции.Кто хочет узнать историю Стамбула во всей красе,рекомендую воспользоваться услугами этого гида.Мы были очарованы!!!Удивлены и поражены знаниями.Спасибо большое!
28 апреля 2015
Мы с сыном были впервые в Стамбуле всего 4 дня.Спасибо путешественникам за отзывы-это очень хорошая помощь в подготовке к поездке.Заказали 2 экскурсии у гида Gala-Великолепный век и На фестиваль тюльпанов по Босфору.Всё еще предстоит "переварить" и систематизировать,но одно несомненно точно-мы влюбились в Стамбул раз и навсегда.И в этом большая заслуга нашего гида :пунктуальность встреч,просто энциклопедические знания,а главное любовь к Стамбулу и Турции.
Нам понравилось как Gala подает исторические факты,отвечает на наши вопросы,а наши беседы о повседневной жизни Турции и Стамбула помогли нам больше узнать об этой удивительной стране.
Gala больше Вам спасибо-Вы передали нам свою любовь к Стамбулу.Мы обязательно еще вернемся сюда и надеемся на встречу с Вами!!!
Галина и Алексей.
24 апреля 2015
Впечатления самые лучшие.Это была неспешная прогулка по Босфору и великолепному цветущему парку Эмирган в компании приятной и эрудированной собеседницы. Легко,атмосферно,содержательно.Гала! Спасибо Вам за наш Босфорский выходной.




Ещё 9 отзывов

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