В этом увлекательном туре вы увидите Собор Святой Софии, который является 4-м в мире по величине...

4.9
10 отзывов
В этом увлекательном туре вы увидите Собор Святой Софии, который является 4-м в мире по величине христианским храмом, Голубую Мечеть – величественное здание с 6 минаретам, Церковь святой Ирины – одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, Дворец Топкапы и Площадь Ипподром.
Сердце Стамбула
Сердце Стамбула
Сердце Стамбула
Сердце Стамбула
Сердце Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • Церковь святой Ирины
  • Дворец Топкапы
  • Площадь Ипподром
  • Собор святой софии
  • Голубая мечеть
Площадь Ипподром, с которой начинается наш увлекательный тур, была построена в 203 г., и во время Византии здесь проводились конные бега. Сейчас Ипподром представляет собой площадь-сквер, где расположены античные сооружения, по праву считающиеся самыми древними памятниками Стамбула:Египетский обелиск и Змеевидная колонна.

Следующие достопримечательности тура:

  • Собор Святой Софии является 4-м в мире по величине христианским храмом, построен он был в IV веке, один из самых посещаемых музеев в мире, ныне переделан в мечеть.
  • Голубая Мечеть – величественное здание с 6 минаретами, считается одной из визитных карточек Стамбула.
  • Дворец Топкапы - был построен в 1478 году по приказу султана Мехмеда II. Дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов на протяжении 400 лет.
  • Церковь Святой Ирины- одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена "Святому миру".

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый (10+)
€45
Детский (3-10)
€35
Детский (до 3х лет)

Ответы на вопросы

Что входит
  • входные билеты, трансфер и услуги лицензированного русскоговорящего гида.
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Бесплатный трансфер из отеля
    Завершение: Обратный трансфер в отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно (кроме вторника) 9:00- 14:00, из отелей забираем раньше
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Ежедневно (кроме вторника) 9:00- 14:00, из отелей забираем раньше

    Yusif .
    Yusif .
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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