Площадь Ипподром, с которой начинается наш увлекательный тур, была построена в 203 г., и во время Византии здесь проводились конные бега. Сейчас Ипподром представляет собой площадь-сквер, где расположены античные сооружения, по праву считающиеся самыми древними памятниками Стамбула:Египетский обелиск и Змеевидная колонна.

Следующие достопримечательности тура: