Площадь Ипподром, с которой начинается наш увлекательный тур, была построена в 203 г., и во время Византии здесь проводились конные бега. Сейчас Ипподром представляет собой площадь-сквер, где расположены античные сооружения, по праву считающиеся самыми древними памятниками Стамбула:Египетский обелиск и Змеевидная колонна.
Следующие достопримечательности тура:
- Собор Святой Софии является 4-м в мире по величине христианским храмом, построен он был в IV веке, один из самых посещаемых музеев в мире, ныне переделан в мечеть.
- Голубая Мечеть – величественное здание с 6 минаретами, считается одной из визитных карточек Стамбула.
- Дворец Топкапы - был построен в 1478 году по приказу султана Мехмеда II. Дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов на протяжении 400 лет.
- Церковь Святой Ирины- одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена "Святому миру".