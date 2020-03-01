Марина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Сюжеты шумной улицы Истикляль и необычные мечети

Старинный подземный фуникулёр доставит нас к улице, которую называют стамбульским Арбатом. Широкая, нарядная и торговая — пропустить Истикляль невозможно. Мы поймаем ходящий по ней старинный красный трамвайчик, заглянем в пассажи, поговорим о наследии французов и итальянцев в Стамбуле и спустимся к подножью Галатской башни. В этой же части прогулки вас ждут мечети: одна — авторства османского архитектора Синана, мини-копия Айя-Софии; вторая — расположенная под землей!

Каракёй. Стамбул контрастный

Мы отправимся исследовать хипстерский район Каракёй. Вы услышите о жизни молодых турков, сделаете фото на улице с разноцветными зонтиками и тут же окажетесь возле старинной мечети. А еще я расскажу о русских эмигрантах, облюбовавших эти кварталы в начале 20 века, и покажу православную церковь Св. Пантелеймона. Следом дойдем до Галатского моста. Рыбаки, путешественники, трамваи — здесь всегда бурлит жизнь!

Чтобы отдохнуть от впечатлений, остановимся перекусить: я предлагаю вам попробовать рыбу в хлебе, или «балык дюрюм», знаменитый стамбульский стрит-фуд.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже посмотрели достопримечательности района Султанахмет и готовы к следующему свиданию со Стамбулом!