Марина проводит ещё 3 экскурсии

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Удивительные мечети, граффити, рыба в лаваше, котики и другие атмосферные грани города

Марина
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Марина – ваш гид
Разнообразный — пожалуй, самое верное определение Стамбула.

На этой прогулке вы не растеряетесь в миксе культур и в улочках огромного города, уловите суть Стамбула и прикоснетесь к его прошлому.

Самобытные районы Каракёй и Галата удивят вас и подарят ракурсы для лучших кадров.

А я расскажу о легендах и архитектуре, о кухне и жизни турков.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча в районе Эминёню
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Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых

Что вас ожидает

Сюжеты шумной улицы Истикляль и необычные мечети
Старинный подземный фуникулёр доставит нас к улице, которую называют стамбульским Арбатом. Широкая, нарядная и торговая — пропустить Истикляль невозможно. Мы поймаем ходящий по ней старинный красный трамвайчик, заглянем в пассажи, поговорим о наследии французов и итальянцев в Стамбуле и спустимся к подножью Галатской башни. В этой же части прогулки вас ждут мечети: одна — авторства османского архитектора Синана, мини-копия Айя-Софии; вторая — расположенная под землей!

Каракёй. Стамбул контрастный
Мы отправимся исследовать хипстерский район Каракёй. Вы услышите о жизни молодых турков, сделаете фото на улице с разноцветными зонтиками и тут же окажетесь возле старинной мечети. А еще я расскажу о русских эмигрантах, облюбовавших эти кварталы в начале 20 века, и покажу православную церковь Св. Пантелеймона. Следом дойдем до Галатского моста. Рыбаки, путешественники, трамваи — здесь всегда бурлит жизнь!

Чтобы отдохнуть от впечатлений, остановимся перекусить: я предлагаю вам попробовать рыбу в хлебе, или «балык дюрюм», знаменитый стамбульский стрит-фуд.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже посмотрели достопримечательности района Султанахмет и готовы к следующему свиданию со Стамбулом!

Организационные детали

Траты на проезд и обед не включены в стоимость (всё вместе — ориентировочно 10-15 евро).

Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых
Стамбул для продвинутых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Эминёню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Меня зовут Марина, в прекрасном Стамбуле я живу уже 5 лет. Этот город покорил меня многогранностью, красотой и богатой историей, соединяющей культуры и религии многих народов. Я хочу показать, каким разнообразным может быть этот волшебный город, и помочь вам почувствовать его неповторимый колорит!
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Марина проводит ещё 3 экскурсии

Стамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версия
150 за экскурсию
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Стамбул на десертСтамбул на десертСтамбул на десерт
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Необычные маршруты по Стамбулу

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
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Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
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