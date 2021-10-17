Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом

Минуйте очереди за билетом и посетите дворец Топкапы с гидом

4.2
106 отзывов
В группе
до 50 чел.
Минуйте очереди за билетом и посетите дворец Топкапы с гидом.

Побывайте на получасовой экскурсии и не спеша исследуйте музей при помощи приложения с аудиогидом.
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом
Стамбул: тур по дворцу Топкапы с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Фатих
  • Район Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите знаменитые дворы и ворота дворца Топкапы
  2. Оцените галереи и королевские коллекции в удобном для вас темпе
  3. Узнайте наиболее важную информацию от вашего гида в начале тура
  4. Полюбуйтесь лучшими видами на Золотой Рог и Босфор
  5. Не спеша исследуйте дворец при помощи приложения с аудиогидом
Воспользуйтесь самым коротким путем для попадания в восхитительный дворец Топкапы, который на протяжении 4 веков был домом османских султанов. Выберите время, которое подходит вам лучше всего, встретьтесь с гидом перед дворцом и, минуя длинные очереди, пройдите прямо ко входу.
Профессиональный гид кратко расскажет вам о богатой истории дворца Топкапы, а также объяснит, где находятся различные внутренние дворы и галереи. Гид проведет вас через первые двое ворот и расскажет о зданиях в первом дворе.
После контроля безопасности и входа вы получите дополнительную информацию о том, на что посмотреть внутри: зал заседаний, оружейные секции или святые мощи. Затем у вас будет время, чтобы не спеша самостоятельно исследовать дворец. Сделайте кофе-паузу и полюбуйтесь захватывающими видами на Босфор или быстро прогуляйтесь вокруг. Можно погулять в течение часа а затем уйти или же остаться внутри на несколько часов, чтобы осмотреть все более детально.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход без очереди во дворец-музей Топкапы
  • 30-минутный рассказ об истории дворца от профессионального гида
  • Приложение с аудиогидом на девяти языках
Что не входит
  • Чаевые
  • Вход в гарем
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Вместе с гидом вы сможете пропустить очереди за билетами, но не контроль безопасности
  • Ожидание на контрольно-пропускных пунктах безопасности может занять до 30 минут
  • Обратите внимание, что во дворце Топкапы нет интернета. Загрузите приложение перед визитом
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 106 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
21
3
9
2
6
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
17 окт 2021
(Франция)
Бесполезно, ограничительно для гида, который заставляет вас преодолевать барьеры и оставляет вас одного у входа
А
14 авг 2021
(Албания)
10 минут разговора с гидом, единственное, что хорошо в туре, - это то, что вы можете пропустить очередь. Мы забронировали тур на итальянском языке, и тур говорил на английском.
C
31 авг 2020
(Великобритания)
Гид был пунктуальным, профессиональным, знающим. отлично.
А
21 янв 2020
(Великобритания)
Легко найти место встречи, с хорошим кратким знакомством с дворцом Топкапы и некоторыми из близлежащих зданий, таких как Айя Ирина. Нам не дали карту для этого тура, поэтому, пожалуйста, спросите, не предоставлена ли она гидом.
V
14 янв 2020
(Россия)
Прошли в Дворец без очереди. Гид понятно и доступно провел вводную экскурсию на английском, но даже ребенок почти все понял
S
9 ноя 2019
(Греция)
Мне понравился гид, но этот вид тура длится всего около 30 минут, и у topkapi есть много вещей, которые кто-то должен вам объяснить. Я не предлагаю это. Также это слишком коротко и слишком дорого.
L
6 ноя 2019
(Венгрия)
Мелодия была отличным гидом и держала содержание очень интересным. Это была короткая экскурсия, но я был направлен / направлен в другие части дворца, чтобы исследовать для себя и, видя, что мне не хватало времени, было здорово идти дальше в своем собственном темпе.
R
29 окт 2019
(Великобритания)
Отличный гид - идеальный способ ориентировать нас и освободить.
Hisham
29 окт 2019
(ОАЭ)
мы не нашли руководство, и мы закончили платить ни за что! Полностью разочарован
S
15 окт 2019
Запись была хорошей … Гид Джон тоже был отличным и забавным. Можно увидеть его страсть, когда он говорил об истории. Рад, что мне удалось получить этот ваучер, хотя это была последняя минута
А
11 окт 2019
(Индия)
Мы не смогли найти ворота, где должны были встретиться, так как во дворце Топкапы есть два входа. К тому времени, когда мы узнали, было поздно, и нам пришлось покупать другой билет. Инструкции относительно места встречи должны быть более точными для туристов, которые могут не знать о нескольких точках входа.
А
23 авг 2019
(ОАЭ)
Назначенный гид был дружелюбным и знающим. Мы хотели, чтобы в то время был доступен вариант с нами в течение 1,5 часов. Она прекрасный, настоящий гид, который поделился с нами нужным количеством исторических знаний. Ей удалось рассказать нам о дворце Топкапы, Гареме и Айя Ирене за выделенные 30 минут … это было потрясающе!!
Á
28 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Очень хороший гид!
S
23 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо. Спасибо
S
22 ноя 2021
(Франция)
Je recommande
Ещё 91 отзыв

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥Групповые🎫Билеты🖼МузеиДворец Топкапы📜История и культура🎧АудиогидыТематические турыИскусство и музеиИстория и наследиеТур с гидомМузеи и выставкиТолько для взрослыхФатихРайон Султанахмет🏰Дворцы, замки и особняки🧳Туры🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
В группе
до 30 чел.
5
27
1ч 15м
32.5
за 1 чел.
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
👣 Пешеходная
Величественный дворец Топкапы, бесспорно, один из самых популярных музеев Стамбула
6 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Ежедневно (кроме ВТ) в 11:30 и 13:00
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
В группе
до 7 чел.
5
10
45
за 1 чел.
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
👣 Пешеходная
Дорогие гости, приглашаю вас в тур по величественному Стамбулу
по договоренности - по мере набора группы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Индивидуально
для 6 чел.
5
5
2ч 30м
155
за 1-6 чел.
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
👣 Пешеходная
Исследовать султанский дворец и самый известный храм Стамбула в компании профессионального гида
6 дек
7 дек
8 дек
ещё...
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Индивидуально
для 10 чел.
5
7
130
за 1-10 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
👣 Пешеходная
Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы
От Топкапы до Галаты - исторический Стамбул с личным гидом
Индивидуально
для 10 чел.
4.7
16
250
за 1-10 чел.
От Топкапы до Галаты - исторический Стамбул с личным гидом
👣 Пешеходная
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула
По договоренности
Дворец Топкапы: Аудиоэкскурсия-квест в приложении с билетами
В группе
до 4 чел.
5
1
25.9
за 1 чел.
Дворец Топкапы: Аудиоэкскурсия-квест в приложении с билетами
👣 Пешеходная
Сегодня вы превратитесь в следователя, которому необходимо раскрыть тайну дворца Топкапы
Время начала любое между 10:00 и 13:00 часами
Стамбул: частный тур с гидом на день
В группе
до 15 чел.
4.4
244
4 360
за 1 чел.
Стамбул: частный тур с гидом на день
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Стамбул - это прекрасный город, застроенный мечетями, старыми стадионами и огромными базарами
7 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Первые шаги в Стамбуле
Индивидуально
для 5 чел.
5
5
125
за 1-5 чел.
Первые шаги в Стамбуле
👣 Пешеходная
⛴ Водные
Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и Цистерна Феодосия с профессиональным гидом
6 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Классический Стамбул
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
142
143
за 1-4 чел.
Классический Стамбул
👣 Пешеходная
Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы на экскурсии с лицензированным гидом
7 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Визитные карточки Стамбула - обзорная прогулка с гидом
Индивидуально
для 5 чел.
5
10
180
за 1-5 чел.
Визитные карточки Стамбула - обзорная прогулка с гидом
👣 Пешеходная
Стамбул - потрясающе колоритное место
Галлиполи: тур на целый день из Стамбула (на английском)
В группе
до 25 чел.
18ч
74
за 1 чел.
Галлиполи: тур на целый день из Стамбула (на английском)
👣 Пешеходная
Совершите путешествие в прошлое и посетите место высадки АНЗАК
6 дек
7 дек
10 дек
ещё...
в 06:15 по расписанию
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Индивидуально
для 10 чел.
4.7
15
125
за 1-10 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
👣 Пешеходная
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
8 дек
9 дек
10 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ