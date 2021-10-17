Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите знаменитые дворы и ворота дворца Топкапы
Оцените галереи и королевские коллекции в удобном для вас темпе
Узнайте наиболее важную информацию от вашего гида в начале тура
Полюбуйтесь лучшими видами на Золотой Рог и Босфор
Не спеша исследуйте дворец при помощи приложения с аудиогидом
Воспользуйтесь самым коротким путем для попадания в восхитительный дворец Топкапы, который на протяжении 4 веков был домом османских султанов. Выберите время, которое подходит вам лучше всего, встретьтесь с гидом перед дворцом и, минуя длинные очереди, пройдите прямо ко входу.
Профессиональный гид кратко расскажет вам о богатой истории дворца Топкапы, а также объяснит, где находятся различные внутренние дворы и галереи. Гид проведет вас через первые двое ворот и расскажет о зданиях в первом дворе.
После контроля безопасности и входа вы получите дополнительную информацию о том, на что посмотреть внутри: зал заседаний, оружейные секции или святые мощи. Затем у вас будет время, чтобы не спеша самостоятельно исследовать дворец. Сделайте кофе-паузу и полюбуйтесь захватывающими видами на Босфор или быстро прогуляйтесь вокруг. Можно погулять в течение часа а затем уйти или же остаться внутри на несколько часов, чтобы осмотреть все более детально.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход без очереди во дворец-музей Топкапы
30-минутный рассказ об истории дворца от профессионального гида
Приложение с аудиогидом на девяти языках
Что не входит
Чаевые
Вход в гарем
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Вместе с гидом вы сможете пропустить очереди за билетами, но не контроль безопасности
Ожидание на контрольно-пропускных пунктах безопасности может занять до 30 минут
Обратите внимание, что во дворце Топкапы нет интернета. Загрузите приложение перед визитом
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 106 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
Imene
17 окт 2021
(Франция)
Бесполезно, ограничительно для гида, который заставляет вас преодолевать барьеры и оставляет вас одного у входа
А
Аноним
14 авг 2021
(Албания)
10 минут разговора с гидом, единственное, что хорошо в туре, - это то, что вы можете пропустить очередь. Мы забронировали тур на итальянском языке, и тур говорил на английском.
C
Claudia
31 авг 2020
(Великобритания)
Гид был пунктуальным, профессиональным, знающим. отлично.
А
Аноним
21 янв 2020
(Великобритания)
Легко найти место встречи, с хорошим кратким знакомством с дворцом Топкапы и некоторыми из близлежащих зданий, таких как Айя Ирина. Нам не дали карту для этого тура, поэтому, пожалуйста, спросите, не предоставлена ли она гидом.
V
Veronika
14 янв 2020
(Россия)
Прошли в Дворец без очереди. Гид понятно и доступно провел вводную экскурсию на английском, но даже ребенок почти все понял
S
STEFANIA
9 ноя 2019
(Греция)
Мне понравился гид, но этот вид тура длится всего около 30 минут, и у topkapi есть много вещей, которые кто-то должен вам объяснить. Я не предлагаю это. Также это слишком коротко и слишком дорого.
L
Lian
6 ноя 2019
(Венгрия)
Мелодия была отличным гидом и держала содержание очень интересным. Это была короткая экскурсия, но я был направлен / направлен в другие части дворца, чтобы исследовать для себя и, видя, что мне не хватало времени, было здорово идти дальше в своем собственном темпе.
R
Robert
29 окт 2019
(Великобритания)
Отличный гид - идеальный способ ориентировать нас и освободить.
Hisham
29 окт 2019
(ОАЭ)
мы не нашли руководство, и мы закончили платить ни за что! Полностью разочарован
S
Seyed Mohamed
15 окт 2019
Запись была хорошей … Гид Джон тоже был отличным и забавным. Можно увидеть его страсть, когда он говорил об истории. Рад, что мне удалось получить этот ваучер, хотя это была последняя минута
А
Аноним
11 окт 2019
(Индия)
Мы не смогли найти ворота, где должны были встретиться, так как во дворце Топкапы есть два входа. К тому времени, когда мы узнали, было поздно, и нам пришлось покупать другой билет. Инструкции относительно места встречи должны быть более точными для туристов, которые могут не знать о нескольких точках входа.
А
Аноним
23 авг 2019
(ОАЭ)
Назначенный гид был дружелюбным и знающим. Мы хотели, чтобы в то время был доступен вариант с нами в течение 1,5 часов. Она прекрасный, настоящий гид, который поделился с нами нужным количеством исторических знаний. Ей удалось рассказать нам о дворце Топкапы, Гареме и Айя Ирене за выделенные 30 минут … это было потрясающе!!
Á
Álvaro
28 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Очень хороший гид!
S
Saad
23 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо. Спасибо
S
Saida
22 ноя 2021
(Франция)
Je recommande
Ещё 91 отзыв
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