Воспользуйтесь самым коротким путем для попадания в восхитительный дворец Топкапы, который на протяжении 4 веков был домом османских султанов. Выберите время, которое подходит вам лучше всего, встретьтесь с гидом перед дворцом и, минуя длинные очереди, пройдите прямо ко входу.

Профессиональный гид кратко расскажет вам о богатой истории дворца Топкапы, а также объяснит, где находятся различные внутренние дворы и галереи. Гид проведет вас через первые двое ворот и расскажет о зданиях в первом дворе.

После контроля безопасности и входа вы получите дополнительную информацию о том, на что посмотреть внутри: зал заседаний, оружейные секции или святые мощи. Затем у вас будет время, чтобы не спеша самостоятельно исследовать дворец. Сделайте кофе-паузу и полюбуйтесь захватывающими видами на Босфор или быстро прогуляйтесь вокруг. Можно погулять в течение часа а затем уйти или же остаться внутри на несколько часов, чтобы осмотреть все более детально.