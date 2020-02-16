20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору.

Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза.

В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов.

Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
€50
25 за человека
скидка50%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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У этой экскурсии20 отзывов
4.2
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка

Что вас ожидает

Прогулка на комфортном теплоходе по Босфору с видом на сияющий огнями Стамбул на английском и турецком языках.

  • Развлекательное шоу: вы послушаете традиционные мелодии, увидите игру «Подражание гномам», Ашук Машук, и свадебный ритуал — девичник «Кына Геджеси», или Ночь Хны. Кроме того, в программе знаменитый танец живота, фольклорные представления артистов из разных уголков Турции и выступления DJ.
  • Ужин на борту. В меню — 10 видов холодных закусок, сезонный салат «мевсим», горячие блюда на выбор (курица-гриль, мясные котлеты или жареная рыба сибас). На десерт — восточные сладости и фрукты. Также будут местные безалкогольные напитки и турецкий кофе.
  • Трансфер из отеля и обратно. Мы заберем вас из отеля и доставим к пристани. После возвращения теплохода мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали

Как проходит теплоходная прогулка

  • Прогулка проходит на английском и турецком языках
  • Я всегда на связи по телефону и помогу решить все вопросы в случае необходимости
  • Трансфер осуществляется профессиональными водителями, на борту корабля работает обслуживающий персонал
  • В зимний период ужин и шоу проходят на первой палубе, в летний период — ужин на первой, а шоу на второй палубе
  • Летом за дополнительную оплату можно заказать места на третьей ВИП-палубе

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер из отеля и обратно — для отелей, расположенных только на исторической Европейской части Стамбула; трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату
  • Включен ужин с безалкогольными напитками местного производства
  • Алкогольные напитки по желанию и оплачиваются отдельно
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00 и 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Прекрасно организованный вечер! Гид Руслан очень внимателен, был рядом на протяжении всего вечера. Места на теплоходе в первой линии к шоу программе.
На теплоходе еда вкусная, кофе-чай на второй палубе, третья палуба с видами на Босфор. Нам попались прекрасные попутчики.
Короче говоря - рекомендую как приятное времяпровождение!
9 февраля 2020
Все очень понравлюсь!
2 февраля 2020
Экскурсия состоялась 24 января. На комфортном теплоходе - да, и с шикарным видом на ночной город, и пожалуй, это единственный плюс вечера. Развлекательное шоу - так себе, на троечку. Согласна с предыдущими отзывами про танцовщицу живота. Сам танец среднего качества, тот, кто занимался танцами вообще и живота в частности меня поймут, и то, что она потом трясла прелестями, подходила к мужчинам "клянчая" деньги, это правда. Но кому то нравилось. А одна девушка, восточных кровей, даже лучше протанцевала. Еда не лучшего качества. На закуску на тарелке, даже не знаю как назвать эти проции/кучки каких то салатиков/закусок непонятного вида и вкуса + порция салата овощного, на горячее рыба (была пересушенная дорада) или курица (не знаю по качеству, брала рыбу) и на десерт по дольке яблочка, по 2 половинки кружечка апельсина и какая-то печенюшка. Да, был б/а коктейль от заведения для именинников, разбавленная кока кола с каким то сиропом. Народу на теплоходе было очень много, а место для представления мало. Да и гости пытаясь снять шоу на видео выстраивались вокруг площадки и загораживали артистов.Так как было холодно на улице, то на палубе не получалось долго простоять. Не скажу, что вечер был испорчен, но качество не высокого уровня. Со скидкой 50% может потянет, за полную стоимость - нет. Трансфер на теплоход пришлось ждать дольше объявленного. Обратно привезли.
28 января 2020
Не буду вдаваться в подробности ,но это не лучшая трата денег
Людей очень много ,шоу не видно ,в зимнее время ещё и не выйти особо на палубу
Лучше покататься по Босфору на гос транспорте за 15 лир из эминеню и потом посидеть в ресторане хорошем
Еда невкусная
25 января 2020
Отличная экскурсия. За исключением трансфера от отеля. Сидели ждали час на ресепшене пока заберут.
17 января 2020
Нам экскурсия очень понравилась. После брони с нами сразу связались, договорились что заберут нас прямо из отеля. Приехали вовремя, отвезли, разместили. Время от времени гид подходил спрашивал всё ли хорошо, всё ли нам нравится. Нам всё нравилось. И музыка и еда и алкоголь хорошего качества были. Нам было весело, компания хорошая подобрала ты, шикарные виды Босфор за окном. Что ещё нужно для чудесного вечера!? Экскурсия не историческая, не информационная, а развлекательная. Кто хочет интересно провести вечер - рекомендую. После окончания привезли в отель. Мы довольны. Спасибо за чёткую организацию.
14 января 2020
Все было отлично. Хороший, веселый вечер. Гид был с юмором, поднял настроение еще во время трансфера. Нам сообщили о прибытии трансфера. Все время были на связи, организация была хорошей. Вечер тоже был на уровне. обслуживание быстро и внимательно. Спасибо.
24 декабря 2019
Впечатления много. Компания за ужином была очень весёлая. Гид наш тоже не скучал.все 😀
17 декабря 2019
Экскурсия прошла просто отлично, мы были вдвоём с подругой️😁 Ребята за нами приехали вовремя, даже ещё нас ждали 😬 Спасибо гиду Мише, честно говоря его не так зовут, но мы не запомнили🤣 Получили массу эмоций от ночной прогулки, чего только стоят мосты, под которыми мы проплывали. Программа была на высшем уровне, очень весело и красочно!!!
Минус только в еде и алкоголе, а так мы ни разу не пожалели что выбрали именно этих ребят!!!! 🔥🔥🔥🔥
7 декабря 2019
Итак,гид приехал позже на час 15 положенного времени, нет бы принять этот знак судьбы и отменить экскурсию, мы не из таких, едем дальше , грузимся на корабль. Адская Колесница отправилась в плавание-все, с нее уже не сойти, а хотелось когда заиграли песни Пугачевой и ротару. Все в лучших традициях отдыха Геленджик 2010, еда- в столовой готовят лучше,салаты были заветреные и прокисшие, алкоголь местный, вино так себе, развлечения как в 2* Антальи, в общем не рекомендуем, жаль потраченного времени
Ещё 10 отзывов

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