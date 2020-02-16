20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия состоялась 24 января. На комфортном теплоходе - да, и с шикарным видом на ночной город, и пожалуй, это единственный плюс вечера. Развлекательное шоу - так себе, на троечку. Согласна с предыдущими отзывами про танцовщицу живота. Сам танец среднего качества, тот, кто занимался танцами вообще и живота в частности меня поймут, и то, что она потом трясла прелестями, подходила к мужчинам "клянчая" деньги, это правда. Но кому то нравилось. А одна девушка, восточных кровей, даже лучше протанцевала. Еда не лучшего качества. На закуску на тарелке, даже не знаю как назвать эти проции/кучки каких то салатиков/закусок непонятного вида и вкуса + порция салата овощного, на горячее рыба (была пересушенная дорада) или курица (не знаю по качеству, брала рыбу) и на десерт по дольке яблочка, по 2 половинки кружечка апельсина и какая-то печенюшка. Да, был б/а коктейль от заведения для именинников, разбавленная кока кола с каким то сиропом. Народу на теплоходе было очень много, а место для представления мало. Да и гости пытаясь снять шоу на видео выстраивались вокруг площадки и загораживали артистов.Так как было холодно на улице, то на палубе не получалось долго простоять. Не скажу, что вечер был испорчен, но качество не высокого уровня. Со скидкой 50% может потянет, за полную стоимость - нет. Трансфер на теплоход пришлось ждать дольше объявленного. Обратно привезли.