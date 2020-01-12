38 отзывов оставили туристы

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Вечерняя прогулка по Босфору

Полюбоваться турецкими танцами, поужинать на корабле и посмотреть с воды на великолепные дворцы

3.7
38 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Вы увидите зажигательные народные танцы 💃 родом из разных областей страны, почувствуете себя частью красочной турецкой свадьбы и насладитесь романтичным видом знаковых городских достопримечательностей 🏛️ в лучах закатного солнца.

А завершится вечер вкусным ужином на борту корабля с национальными блюдами и напитками.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору

Что вас ожидает

Романтичный вид с воды на главные достопримечательности
Морская прогулка 👣 по Босфору откроет вам все величие и великолепие Стамбула. Вы увидите с палубы корабля самые известные исторические достопримечательности 🏛️ бывшей столицы ⭐️ Римской, Византийской и Османской империй: дворцы Долмабахче и Бейлербеи, крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашык и Седеф. Также мы проплывем жилые дома миллионеров, которые поразят вас необычайной роскошью.

Веселье по-турецки
В Турции проживает очень много народностей, и каждая из них славится своими традициями. Вы увидите национальные танцы 💃 жителей черноморского, средиземноморского и эгейского побережья, а также кавказские пляски, танец живота и красочные обряды турецкой свадьбы. Кроме того, перед вами выступят дервиши, достигающие чувства невероятного духовного подъема через ритмическое кружение. Вам надолго запомнятся их колоритное белое одеяние, высокие шапки и невероятная энергия в зале и на сцене, которая рождается во время танца. Помимо великолепной развлекательной программы, на корабле 🛳️ вам будет предложен ужин по системе a la carte и напитки местного производства. Обязательно попробуйте знаменитый «ракы», имеющий в стране практически священный статус.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В случае плохой погоды прогулка переносится на следующий день. Мы сообщаем об этом гостям накануне.
  • Экскурсия заканчивается в полночь
  • В высокий сезон людей на корабле может быть 150-200 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер туда-обратно из отеля (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи), ужин по системе a la carte (мясное, рыбное или куриное меню на выбор + холодные и горячие закуски + морепродукты), безлимитные безалкогольные напитки местного производства (чай, вода и прохладительные напитки)
  • Отдельно оплачиваются: алкогольные напитки иностранного и местного производства (по желанию); трансфер из других районов города (по запросу)
  • В Новогоднюю ночь цена за экскурсию ⛳ — 135€
Начало и место завершения
🚩 в отеле
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00, 19:30 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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38 отзывов оставили туристы

12 января 2020
Не стоит этих денег. еда на теплоходе отвратительная, не берите алкогольную карту: коктейли разбавленные, некачественный алкоголь. шоу программу нельзя назвать таковой, больше похоже на самодеятельность, очень слабо... все что происходило на теплоходе, было похоже на вымогание денег: навязчивые фотографы, низкопробный танец живота минут 40 с подходом к каждому столу, чтобы в грудь запихнули купюры и сделали дубильные фото.... а самый прикол - так это убогая музыка на борту.... извините конечно, но Пугачева - это перебор.... вообщем хочу вернуть деньги обратно,,, сплошной развод
18 октября 2019
Ночную прогулку по Босфору я назвала бы одной из самых увлекательных, весёлых и динамичных из экскурсий. Отличная шоу-программа, прекрасные виды достопримечательностей Стамбула. Отдельное спасибо гиду Рустему за дружелюбный подход и прекрасное чувство юмора!
23 сентября 2019
1. Ночной Босфор и «всё включено» - нам говорили прогулка более 4 часов и шведский стол и без лимитные напитки (не алкогольные), шоу программа– на деле полная лажа господа, И так прогулка около 2-х часов всего. (где плывем, куда плывем – не понятно – включили бы gps – но нет wi fi на корабле) Начало тура мы ждали на корабле все группы прибывали медленно а течение 1, 5 часов. Шведский стол – по ложке салатов с «душком» размазанных на тарелки – они просто уже были не первой свежести. На нашу просьбу заменить блюдо – у нас просто забрали тарелки и не вернули вообще)). Мы выбрали из еды курицу- как оказалось зря она была просто горелая, нашим соседям повезло намного меньше- костлявая рыба с неприятным запахом. Без лимитные напитки (не алкогольные) – 1 раз дали сок, потом на наши просьбы официанты просто не реагировали в итоге у нас был 1 стакан сока на 2х человек. это просто ужас. Шоу программа оставляет желать лучшего. Абсолютно не стоит своих денег. Мы были очень огорчены.
10 сентября 2019
Экскурсия с 19 часов, но меня забрало приватное такси в 20 ч 15 мин после того, как я трижды перезвонила в экскурсбюро и хотела уже уйти в номер с испорченным настроением. Экскурсовод пытался все наладить, но информации о прибрежных строения дал мало, только после наших вопросов. Концерт хороший. Еда непривычна. Нужно уметь испортить оливье. С закусками не повезло.
23 августа 2019
Наш опыт с этой "экскурсией" был не самым лучшим по нескольким причинам. Если просто смотреть на это как прогулка на катере - можно найти примерно такие же за 20€/человека. С точки исполнения Амрула - нас подобрали из отеля в правильное время. Пока доехали до корабля и присели - прошло час. Места были очень плохие (сидели прямо в центральном ряду, от куда практически не видно все развлекательные программы). На корабле, особенно на первом этаже, где мы сидели - было просто невыносимо душно. Тем самым мы почти все время были на палубе и пропустили многие танцы. Сама прогулка была всего 2 часа. Еда была оооочень слабенькая. Говядина сухая, курица... Просто курица. Плюс потом ждали других людей из нашего автобуса почти 30 минут, которые умудрились потеряться на корабле. В целом, советую найти другую экскурсию/прогулку на катере за более низкую цену.
16 июля 2019
Вопросы про знания гида, это конечно лишнее))) Формат экскурсии - больше как вечеринки на теплоходе: ужин, шоу-программа, дискотека. Гида нет, но он и не нужен)) Совет: берите сразу безлимитный алкоголь, получается выгоднее, чем вино по бокалам. Цена безлимита = цене 3х бокалов. И если есть возможность, проситесь на второй этаж с открытой палубой, на первом застекленном этаже было душновато. И еще из минусов, у нас одному мужчине из компании два раза попадался ушатанный стул и он с него падал. Ладно бы один раз - но два, это уже не совпадение)))))) Мы конечно перевели всё в шутку, ноне представляю, если бы на его месте была дама))) А так - нам было кайфово! Я влюбилась в ночные виды Стамбула! Особо хочу выделить зажигательного мужчину в бабочке - он просто король вечеринки! Взорвал толпу так, что у всех настроение стало просто вышка! Нашей компании очень понравилось. мы оторвались по полной. натанцевались от души! То, что нужно было в этот вечер))
Наталья
10 июля 2019
отличное времяпрепровождение в вечернее летнее время - прогулка по проливу, еда, развлечение.
18 июня 2019
Организация доставки участников экскурсии не очен продумана.
13 мая 2019
То, что было, назвать экскурсией нельзя, обычное застолье. Кстати, не вкусное. Задержка на час отправления, также не улучшает впечатление о прогулке. Танцоры не плохие.
Амрул
Ответ гида:Добрый день, Игорь! Благодарим за посещение нашей экскурсии и за Ваш отзыв! Нам очень жаль, что наша прогулка по Босфору Вам не понравилась. Данная экскурсия не несет в себе исторического характера, она является больше развлекательной. Так как на этой развлекательной экскурсии у наших гостей есть возможность: 1) По плавать по вечернему Босфору; 2) Увидеть танцевальное шоу; 3) Поужинать - у Вас всегда есть выбор основного меню: жареная рыба, куриные или мясные шашлыки - если что-то не нравится из основного меню, всегда можете обращаться к официантам, принесут то что Вам по душе. Благодарим за внимание!
14 апреля 2019
Изменили время сбора, буквал но за 3 часа до назначенного времени. 2 часа собирали группу. Еще 15 минут бегали по пр паркованным короблям искали место. Место нашлось в дверях. А предоплату внесли еще в начале февраля. Организация никакая.
12 апреля 2019
Очень понравилось. Особенно культурная программа. Ребята здорово танцевали, от души. Три часа пролетели не заметно. В отеле были в 00 часов. Стол хороший. Холодные закуски, на горячее по выбору курица, рыба. Мы заказали рыбу, вкусная. Наш гид показал как правильно ее разделывать. Вода, сок, колла бесплатно. Спиртное платно, бокал красного сухого вина 20 лир, бутылка 200лир, у нас был тур без спиртного, покупали на месте. Обязательно просите места у сцены, тогда хорошо видно танцы, столов много, народу тоже, на галерке не видно этой красоты. Делайте это заранее, спишитесь с гидом. У нас был юбилей, стол нашей группы стоял у сцены, отлично все видно. По поводу оплаты. Доллары, евро, лиры, вроде как карта, все по курсу. В группе люди отдали гиду ваучеры, мы сказали, что мы от Трипстера, а он не знает кто это. Тогда звони Амрулу, его знает. Сумму для оплаты назвал в евро и полную, без внесенной предоплаты. Минуточку. У нас предоплата внесена и оплачивать мы будем в лирах. Курс нам посчитал 1 евро-6, 6 лир. Короче все проверяйте. Несколько не приятно это, что гид несколько не в курсе. А так все здорово.
31 марта 2019
Прогулка понравилась. Гид во время прогулки не предусмотрен. Сами все смотрите. Шоу танцоров красочное, выкладываются по полной, много музыки. Уютный катер, есть открытая и закрытая палуба. Единственный минус был в организационной части до экскурсии. Агент Трипстера, через которого. Было оформление брони на сайте Амрул не предупредил организатора о нашей брони. В результате мы прождали в отеле30 минут. Потом директор отеля начал звонить им в офис и за нами специально возвращались. Поэтому, если у вас тоже будет агентом Амрул заранее звоните и узнавайте включили ли вас в экскурсию. Иначе можете остаться без экскурсии или самостоятельно догонять группу. Мы так с ним попали в другой экскурсии.
25 марта 2019
Вечерняя прогулка заключается в том, что сначала вас рассаживают за столики, лодка стоит около причала почти час, потом вы просто ужинаете, в процессе вам предлагают все возможные фото и т. д. Как таковой это не экскурсия, а ужин на лодке и в окончании дискотека. Ожидала все-таки другого.
23 марта 2019
Организация ужина на корабле оставляет желать лучшего. На корабле в 3 ряда поставлены столы, между ними узкий проход, где-то впереди на небольшом пятачке организована «сцена», на которой проводится развлекательная программа (национальные танцы). Объективно все эти танцы видят только 3 ближайших стола, остальным видны лишь скачущие головы. Люди побежали с телефонами снимать поближе к «сцене», но официанты быстро разгоняли всех по местам, потому что им в таком случае просто невозможно обслуживать остальных. Какой смысл тогда во всей этой развлекательной программе, если большая часть ее не видит? Еда так себе, но на вкус и цвет, как говорится... Хотя на мою просьбу принести чай официант улыбнулся и сказал, что чая нет... при этом Минут 15 назад кому-то принесли целый поднос чая. Возможно, чай оплачивался отдельно, но мне даже об этой возможности не сообщили. Нет чая и все тут! Виды ночного Босфора конечно завораживают, но я бы лучше послушала рассказ о достопримечательностях, мимо которых мы в этот момент проплывем. В общем ещё раз убедилась, что это формат не для меня!
Оксана
13 марта 2019
Хорошая экскурсия для отдыха. Мы три дня потратили за пелии познавательные прогулки и экскурсии. Устали очень и эта прогулка подарила нам релакс. Хорошее настроение. Спасибо организаторам и команде. Всё было очень хорошо организовано.
Ещё 23 отзыва

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