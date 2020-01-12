38 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Романтичный вид с воды на главные достопримечательности

Морская прогулка 👣 по Босфору откроет вам все величие и великолепие Стамбула. Вы увидите с палубы корабля самые известные исторические достопримечательности 🏛️ бывшей столицы ⭐️ Римской, Византийской и Османской империй: дворцы Долмабахче и Бейлербеи, крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашык и Седеф. Также мы проплывем жилые дома миллионеров, которые поразят вас необычайной роскошью.

Веселье по-турецки

В Турции проживает очень много народностей, и каждая из них славится своими традициями. Вы увидите национальные танцы 💃 жителей черноморского, средиземноморского и эгейского побережья, а также кавказские пляски, танец живота и красочные обряды турецкой свадьбы. Кроме того, перед вами выступят дервиши, достигающие чувства невероятного духовного подъема через ритмическое кружение. Вам надолго запомнятся их колоритное белое одеяние, высокие шапки и невероятная энергия в зале и на сцене, которая рождается во время танца. Помимо великолепной развлекательной программы, на корабле 🛳️ вам будет предложен ужин по системе a la carte и напитки местного производства. Обязательно попробуйте знаменитый «ракы», имеющий в стране практически священный статус.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

В случае плохой погоды прогулка переносится на следующий день. Мы сообщаем об этом гостям накануне.

Экскурсия заканчивается в полночь

В высокий сезон людей на корабле может быть 150-200 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет