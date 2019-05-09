9 отзывов оставили туристы

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Великая столица османов

Узнать о Стамбуле османском и увидеть шедевры империи на автобусной экскурсии

3.2
9 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
В 1453 году турки-османы захватили столицу Византийской империи, и началась новая великая история 📖 этого города.

Вы узнаете о событиях до и после этой даты: на площади Ипподром услышите о назначении этого места в Византии, а затем погрузитесь в эпоху османских султанов.

Вас ждут монументальная Айя-София, шедевр исламского зодчества Голубая мечеть и хаммам Хюррем — любимой жены самого великого султана.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • €50 за человека

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Великая столица османов
Великая столица османов

Что вас ожидает

Айя-София снаружи и внутри
Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного аскетичная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

Голубая мечеть — она же Султанахмет
Главная мечеть Стамбула, величайший памятник исламской архитектуры и главный шедевр османской эпохи — все это мечеть Султанахмет, которую вы посетите, рассмотрите её экстерьер и интерьер, узнаете о названии и строительстве.

История площади Ипподром
Из эпохи османов мы вернёмся в более ранние времена: на площади Ипподром вы услышите о роли этого места в Византии, представите, как здесь проходили гонки на колесницах и узнаете, что стало с этим местом после завоевания Константинополя. На площади вы также увидите египетский обелиск из бело-розового гранита, Змеиную колонну, символизирующую победу греков над персами, и Немецкий фонтан ⛲, подаренный Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II.

Бани красавицы Роксоланы
Конечно, мы поговорим о величайшем султане — Сулеймане I Великолепном, — его политике и истории любви с наложницей Александрой, ставшей его женой, известной как Хюррем Султан или Роксолана. Вы увидите здание бань — Хаммам Хюррем Султан — и узнаете, почему когда-то это место не использовалось по назначению и даже было тюрьмой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Что входит в стомость, а что — нет

  • Входные билеты 🎫 включены
  • Включен трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов
Великая столица османов

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 отзывов оставили туристы

9 мая 2019
Это не стоит 45€
8 мая 2019
Экскурсия вместо заявленного времени до 14-30 была по факту до 13-00. Единственное платное место это Топкапы (60 лир) где можно было взять аудио гида (20-40 лир). Посетили византийский ипподром и голубую мечеть. При пешем переходе по городу почти не было сопроводительной информации.
19 марта 2019
Экскурсию проводил гид по имени Искандер. Впечатление от экскурсии осталось крайне не однозначным: с одной стороны это прекрасные достопримечательности Стамбула а с другой крайне отвратительный рассказ самого гида. Во-первых, гид плохо владеет русской речью. Из-за этого пытается вставлять "смешливые" словечки а сама история Османской империи дается очень скудно. Очень много исторических ошибок в рассказе. В силу того, что сама историк, слушать такие несуразицы было очень неприятно. Также не понравилось что потратили минут 20 на то, что ждали каких-то туристов уже в Топкапы. Соответственно время на сам дворец сократили. Непонятно почему из-за неорганизованности должна страдать туристы. В итоге отдали наушники во дворце и не стали продолжать экскурсию с гидом и остались сами гулять.
1 января 2019
Организация экскурсии не понравилась, не соответствует заявленным условиям. Во-первых, экскурсовод был не Амрул, а Шефаар, во-вторых, на экскурсию собрали 26 человек, заявлено не более 12. Оказывается объединили 2 экскурсии, о чем нас не предупредили. В-третьих, экскурсия должна была быть 4, 5 часа, на самом деле прошла за 3часа, экскуссовод очень быстро водил, практически не останавливался у экспонатов, надо заметить, что их было по ходу экскурсии немного. Не все успевали посмотреть, учитывая большое количество людей. Информация поверхностная, которую можно найти в любом путеводители. При предъявлении претензии организаторы делают вид или действительно не знают условия, описанные на трипстере.
Амрул
Ответ гида:Здравствуйте, уважаемая Катерина! Прежде всего благодарим за посещение экскурсии и за Ваш отзыв! Хотим не согласится с Вами с тем что, мы в описании экскурсии написали все организационные детали, а Вы их не заметили: Экскурсию проводит команда гидов. Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии. В высокий сезон размер группы может быть до 45 человек. Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа). Мы не объединяем никаких экскурсии, а проводим 1 экскурсию для всех. У наших гидов строго поставленная задача, выдавать информацию экскурсии максимально детально и в каждом объекте дается определенное время для рассказа истории + отвечать на вопросы гостей. Нам жаль, что Вам не понравилось наша экскурсия, надеемся в следующей раз учтем все Ваши пожелания.
10 декабря 2018
Отличная экскурсия! Узнали что есть вторая часть, которую проводят во второй половине дня с посещением Ай Софии и прогулкой по Босфору. Продлили и гуляли целый день, очень интересно, советую!
19 ноября 2018
Нашей небольшой группе понравилась работа гида, маршрут и экскурсия. Минусом же стал тот факт, что посещаемые нами объекты были частично закрыты на реставрацию.
30 сентября 2018
Экскурсией "Великая столица османов" мы остались очень довольны. Вовремя забрали из отеля и доставили на место экскурсии. Группа не очень большая, всем раздают наушники, поэтому слышно везде и всегда. Гид Hidu очень хорошо владеет русским языком, хорошо знает и любит историю своей страны, информацию преподносит живо, интересно и с чувством юмора. Маршрут составлен очень удобно и неутомительно. Рекомендуем!
23 сентября 2018
Нет содержательного объяснения, все поверхностно, в Топкапи третий двор отправил одних без своего сопровождения, не предложил взять наушники 🎧, в пустую потрачено время. Не рассказал что можно посетить горем хоть он и не бесплатный, но мы бы уже сами решили стоит платить или нет, об этом мы узнали от другого гида. Не советую !!!!
20 августа 2018
Пожалела потраченное время и деньги. Все, что услышала от Гида- до этого прочитала в интернете самостоятельно (от Гида ничего нового не узнала)и в интернете гораздо интереснее написано. В программе экскурсии было красиво написано, о сокровищнице и др. залах(с одеждой, посудой и т. д). Я и шла на эту экскурсию, чтобы посмотреть на эту бесценную красоту. А оказалось, то за чем я шла- закрыто. Тогда уберите это из описания экскурсии, так и напишите- эти залы недоступны для осмотра. Зачем людей в заблуждение вводить? Больше к Команде Гидов никогда обращаться не буду. Очень разочарована.
Амрул
Ответ гида:Добрый день, уважаемая Лариса! Очень огорчены Вашим отзывом, так как Вам экскурсию проводил один из наших самых проффесиональных лицензированных гидов историков в Турции. Каждый день после закрытия дворца топкапы: сотрудники проверяют все залы на сохранность и утром уже сообщают охране о закрытии тех или иных залов для реставрации, поэтому мы не можем знать даже накануне какие залы будем смотреть завтра. Мы не принимаем Вашу оценку, так как наш тур прошел великолепно, 99% гостей были очень довольны нашим гидом и самой экскурсией. До встречи в Стамбуле.

Амрул проводит ещё 6 экскурсий

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