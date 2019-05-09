9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Айя-София снаружи и внутри

Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного аскетичная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

Голубая мечеть — она же Султанахмет

Главная мечеть Стамбула, величайший памятник исламской архитектуры и главный шедевр османской эпохи — все это мечеть Султанахмет, которую вы посетите, рассмотрите её экстерьер и интерьер, узнаете о названии и строительстве.

История площади Ипподром

Из эпохи османов мы вернёмся в более ранние времена: на площади Ипподром вы услышите о роли этого места в Византии, представите, как здесь проходили гонки на колесницах и узнаете, что стало с этим местом после завоевания Константинополя. На площади вы также увидите египетский обелиск из бело-розового гранита, Змеиную колонну, символизирующую победу греков над персами, и Немецкий фонтан ⛲, подаренный Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II.

Бани красавицы Роксоланы

Конечно, мы поговорим о величайшем султане — Сулеймане I Великолепном, — его политике и истории любви с наложницей Александрой, ставшей его женой, известной как Хюррем Султан или Роксолана. Вы увидите здание бань — Хаммам Хюррем Султан — и узнаете, почему когда-то это место не использовалось по назначению и даже было тюрьмой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа)

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Что входит в стомость, а что — нет