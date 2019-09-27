3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту

Оцените аутентичные достопримечательности Будапешта в рамках бюджетной пешей экскурсии по 2 частям города

4.7
140 отзывов
В группе
до 15 чел.
Оцените аутентичные достопримечательности Будапешта в рамках бюджетной пешей экскурсии по 2 частям города.

Узнайте о прошлом, настоящем и будущем венгерской столицы от местного гида, который обожает Будапешт.
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту
3-часовая обзорная пешая экскурсия по Буде и Пешту

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Дуная
  • Цепной мост
  • Замок Буда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените взгляд изнутри на 2 части города
  2. Узнайте об истории и современной культуре Будапешта
  3. Посетить главные достопримечательности Буды и Пешта, включая Королевский дворец, Будайскую крепость и набережную Дуная
Наслаждайтесь 3-часовой пешеходной экскурсией по городам-побратимам Буда и Пешт, любуясь всеми самыми красивыми видами и достопримечательностями, которые может предложить город. По дороге вы узнаете мнение местного гида, который ответит на любые ваши вопросы.
Откройте для себя местную культуру Будапешта и отведайте исторические прелести удивительного города. Пешеходная экскурсия охватывает такие достопримечательности, как базилика Святого Стефана, площадь Елизаветы, церковь Матьяша и Будайский замок, а также Королевский дворец. Хотя тур в основном проходит пешком, вы также будете использовать общественный транспорт, чтобы пересечь Дунай из Пешта в сторону Буды.
Ваш гид проведет для вас индивидуальный визит. Узнайте о долгой и часто бурной истории города, а также о его современной культуре. Идеально подходит для всех типов путешественников, включая туристов старшего и младшего возраста, это фантастический способ познакомиться с этим ярким городом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур
  • Гид
Что не входит
  • Стоимость билетов на общественный транспорт (метро и автобус): 4 билета на человека - 1400 форинтов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 14 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

E
27 сен 2019
Заказывала групповой тур, а получила индивидуальный. Мы с мамой вдвоём ходили с гидом. У гида всё так хорошо было распланировано, что мы успели весь город обойти, даже с перперывом на кофе. Гид много рассказывает и показывает, но ничего не навязывает. Были также полезные советы лайф-хаки, кот орыми мы воспользовались и были очень довольны. В общем, рекомендую!
D
12 сен 2019
Наш гид был потрясающим. Вначале она дала нам предлагаемый маршрут, но мы уже видели некоторые из этих мест, поэтому она полностью изменила запланированный маршрут в соответствии с нашими интересами. Она все еще была очень информативна обо всех местах, которые мы посетили, хотя это не было запланировано. Какое удовольствие!!
I
28 июня 2019
What you learn in 3 hours, you would never find out in a weekend trip of sightseeing. Wear comfortable shoes as it's a LOT of walking & some is on uneven surfaces. Also you may opt to climb the 100+ steps from Danube to Buda Castle District. Worth it to have the one to one experience.
Ещё 137 отзывов

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