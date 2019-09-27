Наслаждайтесь 3-часовой пешеходной экскурсией по городам-побратимам Буда и Пешт, любуясь всеми самыми красивыми видами и достопримечательностями, которые может предложить город. По дороге вы узнаете мнение местного гида, который ответит на любые ваши вопросы.

Откройте для себя местную культуру Будапешта и отведайте исторические прелести удивительного города. Пешеходная экскурсия охватывает такие достопримечательности, как базилика Святого Стефана, площадь Елизаветы, церковь Матьяша и Будайский замок, а также Королевский дворец. Хотя тур в основном проходит пешком, вы также будете использовать общественный транспорт, чтобы пересечь Дунай из Пешта в сторону Буды.

Ваш гид проведет для вас индивидуальный визит. Узнайте о долгой и часто бурной истории города, а также о его современной культуре. Идеально подходит для всех типов путешественников, включая туристов старшего и младшего возраста, это фантастический способ познакомиться с этим ярким городом.