На одной карте столько возможностей, что очень рекомендую. Еще нам дали бесплатную поездку на сторону Пешта (есть и на стороне Бада, но у нас не хватило времени), гид был отличным. Она четко и медленно говорила о памятниках по-английски;) Она отвечала на все вопросы, с ней можно было поговорить нормально, действительно здорово. Множество бесплатных входов, коммуникации, бань. Идеальное решение, если мы собираемся для посетителей.