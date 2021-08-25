Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров

Карта Budapest Card представляет собой официальный пропуск в столицу Венгрии, своеобразный ключ к городу

4.3
260 отзывов
Входной билет
Карта Budapest Card представляет собой официальный пропуск в столицу Венгрии, своеобразный ключ к городу.

Этот практичный спутник туриста обеспечивает доступ к целом ряду услуг бесплатно или со скидкой специально для гостей Будапешта.
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров
Budapest Card: транспорт, 30+ достопримечательностей и туров

Что вы увидите 🤩

  • Венгерская национальная галерея
  • Купальня и бассейн Лукач
  • Купальни Геллерт
  • Новая галерея Будапешта
  • Музей истории Будапешта
  • Robert Capa Contemporary Photography Center
  • Купальня Сеченьи
  • Парк Мементо
  • Венгерский национальный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пользуйтесь общественным транспортом в Будапеште бесплатно
  2. Пройдите в термальные бани Лукач без оплаты
  3. Получите бесплатный вход в 19 музеев
  4. Получите скидки до 50% на посещение других музеев, достопримечательностей и туры
  5. Отправляйтесь на бесплатную пешую экскурсию на итальянском языке в летние месяцы или в другой бесплатный обзорный тур
Просто возьмите карту в одном из туристических информационных центров Budapestinfo и начните знакомство с достопримечательностями и пользуйтесь бесплатным общественным транспортом.

Некоторые из самых популярных музеев, которые можно посетить бесплатно с картой Budapest Card:

  • Венгерская национальная галерея • Венгерский национальный музей • Музей изящных искусств • Исторический музей Будапешта - Замковый музей • Мементо Парк - Парк-музей статуй • Центр современной фотографии Роберта Капы • Дом венгерских фотографов - Mai Manó House • Музей Людвига - Музей современного искусства • Исторический музей Будапешта - музей Аквинкум • Музей азиатского искусства имени Ференца Хоппа • Музей Вазарели • Исторический музей Будапешта - музей Kiscell • Мемориальный дом Бартока • Исторический музей Будапешта - Галерея Будапешта • Музей военной истории. • Венгерский музей торговли и общественного питания • Музей Обуды • Коллекция Goldberger Textile Industry Collection

Некоторые достопримечательности, которые можно посетить бесплатно или со скидкой:

  • Бесплатное посещение Budatower • Пещера Палвёльдьи • скидка 50% в Академии Ференца Листа при экскурсии с гидом. • скидка 40% на экскурсионное судно Duna Corso по Будапешту. • скидка 20% на hop-on hop-off тур по Program Centrum. • Бесплатное посещение термальных ванн и плавательного бассейна Санкт-Лукач • скидка 20% на посещение термальных ванн Сечени, Санкт-Геллерт, аквапарка Aquaworld или термальных ванн и бассейнов Рудас. • 1 бесплатная поездка на кресельном подъемнике Цуглигет

Ответы на вопросы

Что входит
  • Budapest City Card
  • Бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах Будапешта, включая автобус 200Е от/до терминалов аэропорта
  • Бесплатный вход в 19 музеев
  • Бесплатное хранение багажа в центре города
  • Скидки до 50% в банях, достопримечательностях, церквях, музеях, ресторанах, барах, а также на экскурсии, круизы и концерты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Ваучер GetYourGuide необходимо обменять на действительную карту
  • Граждане Венгрии или других стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии в возрасте от 65 лет могут пользоваться общественным транспортом Будапешта бесплатно при предъявлении паспорта или другого удостоверения личности
  • Карта Budapest Card Junior на 72 часа для детей и подростков в возрасте 6–18 лет должна быть подтверждена документом с фотографией
  • Услуги, включенные в Budapest Card, можно использовать только после активации карты – проставления подписи и даты начала на обороте. Карты действительны 24/48/72/96/120 часов, начиная с конкретного времени (часа) первого использования. Бесплатными услугами и скидками можно пользоваться в течение срока действия карты
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 260 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
74
3
31
2
7
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
25 авг 2021
(Польша)
На одной карте столько возможностей, что очень рекомендую. Еще нам дали бесплатную поездку на сторону Пешта (есть и на стороне Бада, но у нас не хватило времени), гид был отличным. Она четко и медленно говорила о памятниках по-английски;) Она отвечала на все вопросы, с ней можно было поговорить нормально, действительно здорово. Множество бесплатных входов, коммуникации, бань. Идеальное решение, если мы собираемся для посетителей.
M
23 июля 2021
Nous avons pris avec une amis la carte Dubapest 96h, et elle nous a été une grande d'aide. Nous avions accès à tous les transports gratuitement, des Entrées bains et musées gratuite et pas mal de reduction notamment sur la croisière du Danude (BTW: la croisière d'une heure est bien sympathique).
D
28 фев 2020
(США)
Очень, очень удобный и простой способ пользоваться всеми видами общественного транспорта, особенно трамваями, идущими вверх и вниз по Дунаю. Много хороших музеев и мероприятий тоже. Будьте осторожны, если вы, например, заказываете ванну онлайн. Не было никакого способа получить скидку 20%, предлагаемую Budacard, когда мы заказали Ванны Геллерта онлайн. И фуникулер (предполагается, что скидка 100%) больше не является частью программы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥Групповые🎫БилетыКультура и историяИскусство и музеиАренда и прокатМузеи и выставкиТранспортТуристическая картаТуристические картыОбщественный транспортВелосипедыВенгерская национальная галерея🗽ДостопримечательностиКупальня и бассейн ЛукачКупальни ГеллертНовая галерея БудапештаМузей истории БудапештаRobert Capa Contemporary Photography CenterКупальня СеченьиПарк МементоВенгерский национальный музей

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Экскурсия в Парламент Венгрии
В группе
до 30 чел.
4.6
47
45м
25
за 1 чел.
Экскурсия в Парламент Венгрии
👣 Пешеходная
Побывайте в одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы Венгрии - Венгерском парламенте
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Будапешт: знакомство с городом
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
9
190
за 1-3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Буда — город в городе
Индивидуально
для 12 чел.
4.7
28
78
за 1-12 чел.
Буда — город в городе
👣 Пешеходная
Серьёзные и курьёзные истории достопримечательностей Будайской крепости
1 дек
3 дек
6 дек
ещё...
Впервые в Будапеште! Большой тур по главным достопримечательностям
Индивидуально
для 3 чел.
4.8
37
190
за 1-3 чел.
Впервые в Будапеште! Большой тур по главным достопримечательностям
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать центр Будапешта
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно
Ключ к сердцу Будапешта
Индивидуально
для 10 чел.
110
99
за 1-10 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
👣 Пешеходная
Что стоит увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Венгрии
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
В группе
до 15 чел.
4.7
335
2ч 30м
18
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
👣 Пешеходная
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 10.00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
В группе
до 10 чел.
5
2
2ч 30м
15
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
👣 Пешеходная
Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем отправиться на
3 дек
10 дек
17 дек
ещё...
По пятницам в 14:00
Балатонфюред и полуостров Тихань
Индивидуально
для 7 чел.
5
1
460
за 1-7 чел.
Балатонфюред и полуостров Тихань
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Обзорный тур по историческому Веспрему - один из древнейших городов Венгрии, где был основан первый храм 11 века,
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
В группе
до 10 чел.
20
за 1 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
2 дек
6 дек
9 дек
ещё...
По понедельникам и четвергам в 09:00
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Индивидуально
175
за 1 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
По понедельникам и четвергам в 09:00
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Индивидуально
для 3 чел.
180
за 1-3 чел.
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца
Каждый день
Первое знакомство с Будапештом
Индивидуально
для 4 чел.
5
6
190
за 1-4 чел.
Первое знакомство с Будапештом
🚗 На машине
Автопешеходная экскурсия по классическим достопримечательностям столицы, которые точно стоит увидеть
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺