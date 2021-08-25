Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пользуйтесь общественным транспортом в Будапеште бесплатно
Пройдите в термальные бани Лукач без оплаты
Получите бесплатный вход в 19 музеев
Получите скидки до 50% на посещение других музеев, достопримечательностей и туры
Отправляйтесь на бесплатную пешую экскурсию на итальянском языке в летние месяцы или в другой бесплатный обзорный тур
Просто возьмите карту в одном из туристических информационных центров Budapestinfo и начните знакомство с достопримечательностями и пользуйтесь бесплатным общественным транспортом.
Некоторые из самых популярных музеев, которые можно посетить бесплатно с картой Budapest Card:
Венгерская национальная галерея • Венгерский национальный музей • Музей изящных искусств • Исторический музей Будапешта - Замковый музей • Мементо Парк - Парк-музей статуй • Центр современной фотографии Роберта Капы • Дом венгерских фотографов - Mai Manó House • Музей Людвига - Музей современного искусства • Исторический музей Будапешта - музей Аквинкум • Музей азиатского искусства имени Ференца Хоппа • Музей Вазарели • Исторический музей Будапешта - музей Kiscell • Мемориальный дом Бартока • Исторический музей Будапешта - Галерея Будапешта • Музей военной истории. • Венгерский музей торговли и общественного питания • Музей Обуды • Коллекция Goldberger Textile Industry Collection
Некоторые достопримечательности, которые можно посетить бесплатно или со скидкой:
Бесплатное посещение Budatower • Пещера Палвёльдьи • скидка 50% в Академии Ференца Листа при экскурсии с гидом. • скидка 40% на экскурсионное судно Duna Corso по Будапешту. • скидка 20% на hop-on hop-off тур по Program Centrum. • Бесплатное посещение термальных ванн и плавательного бассейна Санкт-Лукач • скидка 20% на посещение термальных ванн Сечени, Санкт-Геллерт, аквапарка Aquaworld или термальных ванн и бассейнов Рудас. • 1 бесплатная поездка на кресельном подъемнике Цуглигет
Ответы на вопросы
Что входит
Budapest City Card
Бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах Будапешта, включая автобус 200Е от/до терминалов аэропорта
Бесплатный вход в 19 музеев
Бесплатное хранение багажа в центре города
Скидки до 50% в банях, достопримечательностях, церквях, музеях, ресторанах, барах, а также на экскурсии, круизы и концерты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Ваучер GetYourGuide необходимо обменять на действительную карту
Граждане Венгрии или других стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии в возрасте от 65 лет могут пользоваться общественным транспортом Будапешта бесплатно при предъявлении паспорта или другого удостоверения личности
Карта Budapest Card Junior на 72 часа для детей и подростков в возрасте 6–18 лет должна быть подтверждена документом с фотографией
Услуги, включенные в Budapest Card, можно использовать только после активации карты – проставления подписи и даты начала на обороте. Карты действительны 24/48/72/96/120 часов, начиная с конкретного времени (часа) первого использования. Бесплатными услугами и скидками можно пользоваться в течение срока действия карты
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 260 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Marietta
25 авг 2021
(Польша)
На одной карте столько возможностей, что очень рекомендую. Еще нам дали бесплатную поездку на сторону Пешта (есть и на стороне Бада, но у нас не хватило времени), гид был отличным. Она четко и медленно говорила о памятниках по-английски;) Она отвечала на все вопросы, с ней можно было поговорить нормально, действительно здорово. Множество бесплатных входов, коммуникации, бань. Идеальное решение, если мы собираемся для посетителей.
M
Morgane
23 июля 2021
Nous avons pris avec une amis la carte Dubapest 96h, et elle nous a été une grande d'aide. Nous avions accès à tous les transports gratuitement, des Entrées bains et musées gratuite et pas mal de reduction notamment sur la croisière du Danude (BTW: la croisière d'une heure est bien sympathique).
D
Deborah
28 фев 2020
(США)
Очень, очень удобный и простой способ пользоваться всеми видами общественного транспорта, особенно трамваями, идущими вверх и вниз по Дунаю. Много хороших музеев и мероприятий тоже. Будьте осторожны, если вы, например, заказываете ванну онлайн. Не было никакого способа получить скидку 20%, предлагаемую Budacard, когда мы заказали Ванны Геллерта онлайн. И фуникулер (предполагается, что скидка 100%) больше не является частью программы.
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