Групповая автобусная экскурсия ⛳ – уютный старинный городок. Исторический центр Дьёра - это отличный памятник городской планировки XVIII века. Множество красивых 🤩 церквей, дворцов и зданий служат образцом австрийского барокко.

Здесь можно увидеть массу изящных церквей, богатых дворцов и особняков знати в стиле австрийского барокко. Одна из изюминок стиля — закрытый балкон, мы бы сказали, «застеклённый», инновационная для своего времени архитектурная деталь. Именно поэтому Дьер часто именуют «городом балконов».

Готическая Эдерварьская часовня необычайно красива сама по себе, но знаменита в первую очередь тем, что в ней находится рака святого короля Ладислава (Ласло), правившего страной в 11 веке и ставшего первым канонизированным совереном Венгрии.

Другие достопримечательности 🏛️ Дьера: городская Ратуша, построенная в неоклассическом стиле (красиво освещается в ночное время), Дворец архиепископа 11-13 вв, великолепная Базилика 11 в., арка Согласия 18 в, Дворец Зичь в стиле барокко, в недрах которого расположен великолепный Музей 🖼 кукол. Дворец Эстерхази интересен сам по себе, в придачу он регулярно принимает интересные международные выставки.

Братислава поражает удивительно красивым историческим центром. Вы прогуляетесь 👣 по живописному историческому центру, подниметесь в Братиславский Град, Новый мост, Рыбацкие ворота, Собор Святого Мартина и Старую ратушу, Национальный театр Словакии.

Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.