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Дьор и Братислава из Будапешта

4.8
12 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Вы отправитесь на групповую автобусную экскурсию ⛳ по восточной Европе.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы проедете мимо чудесных пейзажей до города Дьор.

Это чудесный городок с красивым историческим центром XVIII века.

Городская ратуша, готическая часовня, дворцы и здания в стиле австрийского барокко.

Главной целью маршрута станет столица ⭐️ Словакии – Братислава.

Это древний город 🏙️, который сменил много названий и находится на границе с Австрией и Венгрией.

Он сочетает в себе множество эпох и наций.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €91 за человека

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Дьор и Братислава из Будапешта
Дьор и Братислава из Будапешта

Что вы увидите

  • Братиславский Град
  • Новый мост
  • Рыбацкие ворота
  • Собор Святого Мартина
  • Старую ратушу
  • Национальный театр Словакии
Групповая автобусная экскурсия ⛳ – уютный старинный городок. Исторический центр Дьёра - это отличный памятник городской планировки XVIII века. Множество красивых 🤩 церквей, дворцов и зданий служат образцом австрийского барокко.
Здесь можно увидеть массу изящных церквей, богатых дворцов и особняков знати в стиле австрийского барокко. Одна из изюминок стиля — закрытый балкон, мы бы сказали, «застеклённый», инновационная для своего времени архитектурная деталь. Именно поэтому Дьер часто именуют «городом балконов».
Готическая Эдерварьская часовня необычайно красива сама по себе, но знаменита в первую очередь тем, что в ней находится рака святого короля Ладислава (Ласло), правившего страной в 11 веке и ставшего первым канонизированным совереном Венгрии.
Другие достопримечательности 🏛️ Дьера: городская Ратуша, построенная в неоклассическом стиле (красиво освещается в ночное время), Дворец архиепископа 11-13 вв, великолепная Базилика 11 в., арка Согласия 18 в, Дворец Зичь в стиле барокко, в недрах которого расположен великолепный Музей 🖼 кукол. Дворец Эстерхази интересен сам по себе, в придачу он регулярно принимает интересные международные выставки.
Братислава поражает удивительно красивым историческим центром. Вы прогуляетесь 👣 по живописному историческому центру, подниметесь в Братиславский Град, Новый мост, Рыбацкие ворота, Собор Святого Мартина и Старую ратушу, Национальный театр Словакии.
Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
  • обед
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Дьор и Братислава из Будапешта
Дьор и Братислава из Будапешта
Дьор и Братислава из Будапешта
Дьор и Братислава из Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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12 отзывов оставили туристы

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