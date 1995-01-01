Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов

Познакомиться с прообразом венгерских замков и любимым местом императрицы Сисси

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

210 за экскурсию

Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
Всего в 30 км от Будапешта находится одна из наиболее известных дворцовых усадеб страны.

Вы познакомитесь с шедевром венгерского барокко и услышите о «непарадной» жизни яркой императорской четы — самого знаменитого представителя династии Габсбургов, Франца-Иосифа I, и загадочной красавицы Елизаветы Баварской.
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов

Что вас ожидает

«Дача» августейшей четы
В середине 19 века дворцовый комплекс Гёдёллё стал официальной резиденцией австро-венгерских монархов, которые получили его в качестве коронационного подарка. На экскурсии по музею вы познакомитесь с общепризнанным шедевром венгерского барокко, от которого, тем не менее, не стоит ожидать помпезности Шеннбрунна, Версаля или Царского села. Гёдёллё — это своего рода уютный семейный дом, и в фокусе нашего внимания будет реальная жизнь императоров вне роскошных палат, в уединении. Вы осмотрите экспозиции и восстановленные интерьеры императорских покоев: парадный зал, приемную, спальню императрицы Сисси, рабочий кабинет и курительный салон Франца-Иосифа. Увидите множество портретов с изображением членов королевской семьи. И на мгновение перенесетесь во времена Австро-венгерской империи.

Закулисная жизнь монархов
Я расскажу не только о необычной истории дворца — его длительном строительстве, расцвете, падении и втором дыхании. У меня припасено для вас немало интересных рассказов о его обитателях и светской жизни императоров. Вы узнаете, чем прославилась одна из самых красивых и таинственных императриц Европы, почему она так любила Венгрию, поражая весь венский двор, и почему только в Гёдёллё чувствовала себя свободно и раскованно. Поговорим и о ее супруге — выдающемся представители династии Габсбургов, Франце-Иосифе — о том, как часто он здесь появлялся, как проводил свободное время и почему предпочитал местные леса горным массивам Австрии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия легкая, с короткими переездами на автомобиле, поэтому подойдет всем — от детей до людей пожилого возраста.

Организационные детали

  • В стоимость не входит билет в дворцовый комплекс (10 евро/человека). Посещение парка бесплатно.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Мерседес класса Б или Е
  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, также профессиональный гид

Дополнительные предложения

  • Экскурсию можно соединить с поездкой в сербский городок Сентэндре с обедом в местном трактирчике. В этом случае продолжительность составит 7-8 часов, стоимость 300 евро.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость и условия уточняйте в переписке.
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов
Дворец Гёдёллё — резиденция австрийских монархов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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