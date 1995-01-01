Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

«Дача» августейшей четы

В середине 19 века дворцовый комплекс Гёдёллё стал официальной резиденцией австро-венгерских монархов, которые получили его в качестве коронационного подарка. На экскурсии по музею вы познакомитесь с общепризнанным шедевром венгерского барокко, от которого, тем не менее, не стоит ожидать помпезности Шеннбрунна, Версаля или Царского села. Гёдёллё — это своего рода уютный семейный дом, и в фокусе нашего внимания будет реальная жизнь императоров вне роскошных палат, в уединении. Вы осмотрите экспозиции и восстановленные интерьеры императорских покоев: парадный зал, приемную, спальню императрицы Сисси, рабочий кабинет и курительный салон Франца-Иосифа. Увидите множество портретов с изображением членов королевской семьи. И на мгновение перенесетесь во времена Австро-венгерской империи.

Закулисная жизнь монархов

Я расскажу не только о необычной истории дворца — его длительном строительстве, расцвете, падении и втором дыхании. У меня припасено для вас немало интересных рассказов о его обитателях и светской жизни императоров. Вы узнаете, чем прославилась одна из самых красивых и таинственных императриц Европы, почему она так любила Венгрию, поражая весь венский двор, и почему только в Гёдёллё чувствовала себя свободно и раскованно. Поговорим и о ее супруге — выдающемся представители династии Габсбургов, Франце-Иосифе — о том, как часто он здесь появлялся, как проводил свободное время и почему предпочитал местные леса горным массивам Австрии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия легкая, с короткими переездами на автомобиле, поэтому подойдет всем — от детей до людей пожилого возраста.