Самый частый вопрос гостей города: "что следует попробовать в Будапеште?". На нашей Гастрономической прогулке 👣 вы получите ответ на этот и многие другие вопросы. Мы встретимся около самой известной кондитерской Жербо, пройдем по пешеходной улице Ваци, заглядывая по пути в кафе, магазины и рестораны. Здесь самый вкусный гуляш, здесь штрудели, здесь стоит попробовать кюртош калач.

Улица Ваци приведет нас к главному рынку, где мы наглядно познакомимся с ингредиентами главных венгерских блюд, поговорим о сортах сыра, салями и конечно же венгерских винах. Что-то будем пробовать во время прогулки, остальное можно попробовать в конце экскурсии 🧭 в понравившемся ресторанчике.

Мы закончим экскурсию ⛳ на рынке, здесь можно будет при желании сделать покупки.