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Гастрономическое приключение

4.8
11 отзывов
Татьяна, Мария
Татьяна, Мария – Гид из Будапешта
На моей гастрономической экскурсии 🧭 вам точно не будет скучно.

Мне очень нравится венгерская кухня 🥧, после моего переезда сюда, ни одно мое блюдо не обходится без красного перца, а чаще всего я готовлю лечо, которое так любят местные жители.

Я так люблю местную кухню, что когда-то даже была корректором кулинарной книги Кароя Гунделя.

А еще больше мне нравится знакомиться с новыми людьми и открывать для них Будапешт и его удивительные вкусы.

Мне есть, что рассказать.

Так что, приготовьтесь отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие по венгерской столице.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €18 за человека

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Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение

Что вы увидите

  • кондитерская Жербо
  • улица Ваци
  • главный рынок Будапешта
Самый частый вопрос гостей города: "что следует попробовать в Будапеште?". На нашей Гастрономической прогулке 👣 вы получите ответ на этот и многие другие вопросы. Мы встретимся около самой известной кондитерской Жербо, пройдем по пешеходной улице Ваци, заглядывая по пути в кафе, магазины и рестораны. Здесь самый вкусный гуляш, здесь штрудели, здесь стоит попробовать кюртош калач.
Улица Ваци приведет нас к главному рынку, где мы наглядно познакомимся с ингредиентами главных венгерских блюд, поговорим о сортах сыра, салями и конечно же венгерских винах. Что-то будем пробовать во время прогулки, остальное можно попробовать в конце экскурсии 🧭 в понравившемся ресторанчике.
Мы закончим экскурсию ⛳ на рынке, здесь можно будет при желании сделать покупки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Vörösmarty tér
Место завершения
🏁 Центральный рынок
Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна, Мария
Татьяна, Мария
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11 отзывов оставили туристы

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