1000Дорог – Гид из Будапешта

Эксклюзивный гид для вас или вашей весёлой компании познакомит с Будапештом всего за 4 часа.



Вы проедете по обеим сторонам Дуная на автомобиле 🚘 и совершите остановки на Площади Героев, у замка Вайдахуняд и резного здания Парламента.



Прогуляетесь 👣 по «Елисейским полям» Будапешта и Рыбацкому Бастиону.



Сможете сделать фантастические панорамные кадры с горы ⛰️ Геллерт и найдёте любимый ресторан во всей Восточной Европе.