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Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле

4.6
71 отзыв
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Эксклюзивный гид для вас или вашей весёлой компании познакомит с Будапештом всего за 4 часа.

Вы проедете по обеим сторонам Дуная на автомобиле 🚘 и совершите остановки на Площади Героев, у замка Вайдахуняд и резного здания Парламента.

Прогуляетесь 👣 по «Елисейским полям» Будапешта и Рыбацкому Бастиону.

Сможете сделать фантастические панорамные кадры с горы ⛰️ Геллерт и найдёте любимый ресторан во всей Восточной Европе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €110 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • замок Вайдахуняд
  • проспект Андрашши
  • Парламент
  • Рыбацкий Бастион и Королевский дворец
  • собор Матьяша
  • Геллерт
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ — город 🏙️ полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы:
  • Площадь Героев,
  • замок Вайдахуняд,
  • «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши,
  • Парламент,
  • Рыбацкий Бастион и Королевский дворец,
  • собор Матьяша.
  • Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.
Что входит
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • посещение музеев
Начало
🚩 Холл Вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности.
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
1000Дорог
1000Дорог
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71 отзыв оставили туристы

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