Что вы увидите
- Площадь Героев
- замок Вайдахуняд
- проспект Андрашши
- Парламент
- Рыбацкий Бастион и Королевский дворец
- собор Матьяша
- Геллерт
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ — город 🏙️ полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы:
- Площадь Героев,
- замок Вайдахуняд,
- «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши,
- Парламент,
- Рыбацкий Бастион и Королевский дворец,
- собор Матьяша.
- Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.
Начало
🚩 Холл Вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
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