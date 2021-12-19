Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная

Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца

Индивидуально
для 3 чел.
Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца.

Во время нашего путешествия, я покажу много интересных мест и расскажу о особенностях жизни в Венгрии, постараюсь сделать наше путешествие максимально интересным.

Мы увидим потрясающую воображение архитектуру университета в Пилишчабе, посетим Словакию, поднимемся на самый верх Эстергомской базилики, насладимся прекрасным видом с Вишеградской крепости, пообедаем в панорамном ресторане, отправимся в город мастеров Сентендре, зайдем в музей марципана.
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная

Что вы увидите 🤩

  • Католическая академия в Пилишчабе
  • Эстергом
  • Словакия
  • Базилика Святого Адальберта
  • Вишеградская крепость
  • Сентендре
  • Город мастеров
  • Музей марципана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почему этот маршрут я назвал «Сердце Венгрии»?
Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца. Во время нашего путешествия я покажу много интересных мест и расскажу о особенностях жизни в Венгрии, постараюсь сделать наше путешествие максимально интересным.

Немного о нашей программе:

    Католическая академия в Пилишчабе и Эстергом
    Утром я приеду за Вами в отель и мы отправимся в Эстергом, по дороге мы проникнем на территорию католического университета в Пилишчабе, туда обычно не водят туристов, архитектор Имре Маковец создал там настоящее архитектурное чудо.

    Словакия

    Следующая остановка будет в Словакии, туда мы попадем переехав через Дунай из Эстергома, сделаем фотографии на фоне величественной базилики, которая стоит на противоположном берегу.

    Базилика Святого Адальберта

    Затем посетим главный храм Венгрии, перед тем, как пойти во внутрь, мы подойдем к памятнику «Тысячелетие коронации Св. Иштвана». Вход в базилику бесплатный, дальше насладившись внутренним убранством, мы с Вами решим о наших дальнейших передвижениях по храму и купим билеты. У кого хорошее здоровье и страсть к покорению вершин, может отправиться на самый верх пройдя всего 1672 ступеньки! Кому не под силу такое восхождение, может попить вкусный кофе или чай в панорамном кафе, до которого всего 120 ступенек.

    Вишеградская крепость

    Далее все собираемся у машины и отправляемся в Вишеград, в крепость где сидел в заточении граф «Дракула», по горному серпантину мы подъезжаем ко входу в крепость, покупаем билеты. Внутри наслаждаемся отличным видом на излучину Дуная, здесь можно пострелять из лука, кинуть копье или дротики, сделать фото в одеждах средневековья на троне. В музее мы увидим рыцарское вооружение, чучела обитателей местных лесов, которых добывали местные жители, и много всего интересного. Потом нас ждет обед в ресторане, который мы вместе с Вами выберем.
    Сентендре, музей марципана и город мастеров
    В конце нашей поездки мы заедем в город мастеров Сентендре, прогуляемся по его сказочным улочкам, зайдем в музей марципана, где можно не только смотреть, но и купить или съесть его. В городке множество сувенирных лавок и ресторанов.

    Что взять с собой:

    • хорошее настроение
    • одежду по погоде
    • заряженный фотоаппарат

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Микроавтобус с водителем
    • Бензин
    • Парковки
    • Я Вас заберу в Будапеште и отвезу обратно
    Что не входит
    • Обед
    • Билеты в музей
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Будапеште
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

    Еще несколько похожих предложений в Будапеште

    Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
    В группе
    до 30 чел.
    10ч
    70
    за 1 чел.
    Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
    🚌 На автобусе
    Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная предлагает гостям удивительное сочетание истории, культуры
    25 дек
    27 дек
    3 янв
    ещё...
    понедельник, суббота
    Путешествие по излучине Дуная
    Индивидуально
    для 4 чел.
    5
    1
    364
    за 1-4 чел.
    Путешествие по излучине Дуная
    🚗 На машине
    Эстергом, Вишеград и Сентендре — увидеть три города венгерского Золотого кольца и раскрыть их тайны
    19 дек
    20 дек
    21 дек
    ещё...
    Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
    В группе
    до 10 чел.
    11ч
    70
    за 1 чел.
    Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
    Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические столицы
    28 дек
    1 янв
    5 янв
    ещё...
    По субботам в 08:30
    Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
    Индивидуально
    320
    за 1 чел.
    Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
    Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические столицы
    По субботам в 08:30
    Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
    В группе
    до 20 чел.
    4.5
    198
    60
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
    🚌 На автобусе
    Уже увидели все достопримечательности Будапешта и изучили его улицы
    25 дек
    3 янв
    8 янв
    ещё...
    Пн., ср., сб
    Групповая экскурсия по излучине Дуная
    В группе
    до 40 чел.
    4.4
    54
    10ч
    60
    за 1 чел.
    Групповая экскурсия по излучине Дуная
    🚌 На автобусе
    Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
    25 дек
    8 янв
    15 янв
    ещё...
    в субботу в 07:45
    Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
    Индивидуально
    для 4 чел.
    5
    1
    290
    за 1-4 чел.
    Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
    2 янв
    ещё...
    Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
    Индивидуально
    для 3 чел.
    195
    за 1-3 чел.
    Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
    🚗 На машине
    Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
    28 дек
    30 дек
    9 янв
    ещё...
    Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
    Индивидуально
    для 7 чел.
    5
    1
    300
    за 1-7 чел.
    Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
    🚗 На машине
    Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
    7 янв
    11 янв
    13 янв
    ещё...
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Индивидуально
    для 4 чел.
    4.9
    22
    298
    за 1-4 чел.
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    🚗 На машине
    Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны
    28 дек
    30 дек
    9 янв
    ещё...
    Вдоль двух берегов голубого Дуная
    Индивидуально
    для 3 чел.
    295
    за 1-3 чел.
    Вдоль двух берегов голубого Дуная
    🚗 На машине
    За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
    25 дек
    26 дек
    7 янв
    ещё...
    Путешествие из Будапешта в Вену
    Индивидуально
    для 4 чел.
    565
    за 1-4 чел.
    Путешествие из Будапешта в Вену
    🚗 На машине
    Блистательная имперская столица за день — от истории и дворцов до музыки и десертов
    21 дек
    28 дек
    29 дек
    ещё...

    Константин Л. проводит ещё 3 экскурсии

    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Индивидуально
    для 2 чел.
    125
    за 1-2 чел.
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    🚲 На велосипеде
    Эта гастро-вело-прогулка откроет для вас другой Будапешт - античный
    Каждый день
    Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
    Индивидуально
    для 3 чел.
    250
    за 1-3 чел.
    Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
    🚌 На автобусе
    Выезжаем утром на комфортабельном микроавтобусе бизнес класса с русскоговорящим водителем,
    Каждый день
    Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
    Индивидуально
    для 3 чел.
    160
    за 1-3 чел.
    Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
    Отправимся в невероятное приключение для детей и взрослых к Будайским горам,
    по договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Будапеште
    ХОРОШО
    🇭🇺
    ТАМ