Почему этот маршрут я назвал «Сердце Венгрии»?

Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца. Во время нашего путешествия я покажу много интересных мест и расскажу о особенностях жизни в Венгрии, постараюсь сделать наше путешествие максимально интересным.

Немного о нашей программе:

Католическая академия в Пилишчабе и Эстергом

Утром я приеду за Вами в отель и мы отправимся в Эстергом, по дороге мы проникнем на территорию католического университета в Пилишчабе, туда обычно не водят туристов, архитектор Имре Маковец создал там настоящее архитектурное чудо.

Словакия

Следующая остановка будет в Словакии, туда мы попадем переехав через Дунай из Эстергома, сделаем фотографии на фоне величественной базилики, которая стоит на противоположном берегу.

Базилика Святого Адальберта

Затем посетим главный храм Венгрии, перед тем, как пойти во внутрь, мы подойдем к памятнику «Тысячелетие коронации Св. Иштвана». Вход в базилику бесплатный, дальше насладившись внутренним убранством, мы с Вами решим о наших дальнейших передвижениях по храму и купим билеты. У кого хорошее здоровье и страсть к покорению вершин, может отправиться на самый верх пройдя всего 1672 ступеньки! Кому не под силу такое восхождение, может попить вкусный кофе или чай в панорамном кафе, до которого всего 120 ступенек.

Вишеградская крепость

Далее все собираемся у машины и отправляемся в Вишеград, в крепость где сидел в заточении граф «Дракула», по горному серпантину мы подъезжаем ко входу в крепость, покупаем билеты. Внутри наслаждаемся отличным видом на излучину Дуная, здесь можно пострелять из лука, кинуть копье или дротики, сделать фото в одеждах средневековья на троне. В музее мы увидим рыцарское вооружение, чучела обитателей местных лесов, которых добывали местные жители, и много всего интересного. Потом нас ждет обед в ресторане, который мы вместе с Вами выберем.

Сентендре, музей марципана и город мастеров

В конце нашей поездки мы заедем в город мастеров Сентендре, прогуляемся по его сказочным улочкам, зайдем в музей марципана, где можно не только смотреть, но и купить или съесть его. В городке множество сувенирных лавок и ресторанов.

Что взять с собой: