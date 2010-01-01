Город Печ, бывший культурной столицей ⭐️ Европы в 2010 году, возник более 2 тысяч лет назад, вобрав в себя исторические памятники первых христианских общин, римского правления и периода власти варваров, гуннов и аваров. В 1367 году в Пече открыт первый в Венгрии Университет.

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