Город Печ, бывший культурной столицей ⭐️ Европы в 2010 году, возник более 2 тысяч лет назад, вобрав в себя исторические памятники первых христианских общин, римского правления и периода власти варваров, гуннов и аваров. В 1367 году в Пече открыт первый в Венгрии Университет.
Вы увидите:
Древнехристианские катакомбы IV века
Неороманский собор св. Петра и Павла
Приходскую церковь ⛪ в центре города
Епископский дворец
Ратушу и Синагогу
У мечети Хассана Яков-али сохранился минарет высотой 23 метра
Здание Национального театра
Монастырь ордена паулинов
Круглый бастион Барбакан, оставшийся от старинных городских укреплений
Также вас ждет поездка в винодельческий район Виллань и обед с дегустацией знаменитых вин региона.
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Обед с дегустацией вин
Что не входит
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.