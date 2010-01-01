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Печ - Виллань

4.9
9 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Побывайте в старинном европейском городе и бывшей культурной столице Европы — городу Печ.

Во время нашей экскурсии 🧭 мы пройдемся по древнехристианским катакомбам IV века, полюбуемся старинными церквями и соборами.

Также вас ждет поездка в винодельческий район Виллань и обед с дегустацией знаменитых вин региона.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €60 за человека

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Печ - Виллань
Печ - Виллань

Что вы увидите

  • Древнехристианские катакомбы IV века
  • Неороманский собор св. Петра и Павла
  • Приходская церковь в центре города
  • Епископский дворец
  • Ратуша
  • Синагога
  • Мечеть Хассана Яков-али и минарет
  • Здание Национального театра
  • Монастырь ордена паулинов
  • Круглый бастион Барбакан
  • Винодельческий район Виллань
Город Печ, бывший культурной столицей ⭐️ Европы в 2010 году, возник более 2 тысяч лет назад, вобрав в себя исторические памятники первых христианских общин, римского правления и периода власти варваров, гуннов и аваров. В 1367 году в Пече открыт первый в Венгрии Университет.

Вы увидите:

  • Древнехристианские катакомбы IV века
  • Неороманский собор св. Петра и Павла
  • Приходскую церковь ⛪ в центре города
  • Епископский дворец
  • Ратушу и Синагогу
  • У мечети Хассана Яков-али сохранился минарет высотой 23 метра
  • Здание Национального театра
  • Монастырь ордена паулинов
  • Круглый бастион Барбакан, оставшийся от старинных городских укреплений
  • Также вас ждет поездка в винодельческий район Виллань и обед с дегустацией знаменитых вин региона.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Обед с дегустацией вин
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Печ - Виллань
Печ - Виллань
Печ - Виллань
Печ - Виллань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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9 отзывов оставили туристы

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