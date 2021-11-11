Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы. Но только в Будапеште Дунай играет такое большое значение, только здесь город играет с водным пространством, вторгаясь в него своими красивейшими мостами. Дунай стал по сути основой для дальнейшей фантазии в создании образа города, ведь самая красивая панорама открывается именно с реки. Эти виды справедливо занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов.

Великолепные панорамы вечернего Будапешта открываются в новом свете при путешествии по величественной водной артерии Европы.

Виды Будайской крепости, горы Геллерт и изящного Парламента, арки мостов и исторических зданий венгерской столицы оставят неизгладимые впечатления у вас и ваших спутников.