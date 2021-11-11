Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой

Программа для самостоятельного посещения

3
6 отзывов
Групповая
Программа для самостоятельного посещения.

Прогулка на корабле с ужином (шведский стол) и музыкально-развлекательной программой.

Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском и венгерском языках.

На программе присутствуют туристы из разных стран.
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой

Что вас ожидает 🤩

  • Виды Будайской крепости
  • Гора Геллерт
  • Парламент
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы. Но только в Будапеште Дунай играет такое большое значение, только здесь город играет с водным пространством, вторгаясь в него своими красивейшими мостами. Дунай стал по сути основой для дальнейшей фантазии в создании образа города, ведь самая красивая панорама открывается именно с реки. Эти виды справедливо занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов.

Великолепные панорамы вечернего Будапешта открываются в новом свете при путешествии по величественной водной артерии Европы.

Виды Будайской крепости, горы Геллерт и изящного Парламента, арки мостов и исторических зданий венгерской столицы оставят неизгладимые впечатления у вас и ваших спутников.

Программа

Великолепные панорамы вечернего Будапешта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин (шведский стол) с приветственным бокалом шампанского
  • Бокалом минеральной воды и одним напитком на выбор (пиво, вино или безалкогольный напиток)
  • Музыкально-развлекательная программа
Что не входит
  • Дальнейшие напитки во время ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 18:30

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
2
1
1
Д
11 ноя 2021
+
Хорошие музыканты, хороший корабль, классные виды, по времени - до 2 часов вполне достаточно.

-
Час ждали отправления корабля, хотя в ваучере просьба прийти за 15 минут до отправления.
Еда в формате шведского стола, а не подача официантом.
Еда была невкусная и небольшого ассортимента.
E
9 ноя 2018
Ожидала большего от этого экскурсии. Огромный пароход, человек на 200! Из этих 200 мы были единственными русскими на этом кораблике, остальные из разных, разных стран. Еда не понравилась, безвкусная, неужели нельзя приготовить меньше, но повкуснее. Народу были в виду не сезона не много, очередей соответственно за едой тоже не было о чем все пишут. Порадовали только музыканты со своей задорной музыкой и пару бокалов приветственного напитка. В конце музыканты стали обходить каждый столик индивидуально с целью получить чаевые, укрылись на уличной палубы чтоб избежать этого. Ждали романтический ужин, а получилось кое как. Если и брать экскурсию подобного рода то не на 2,5 час а 1,5 часа (чисто прогулка) и темно вечером, потому что двигается пароход очень медленно, при развороте стоит 30 минут, быстро наскучило. За такие деньги прекрасно можно было поужинать в отличном ресторане с хорошим видом
T
16 сен 2018
Мы были 4 человека, нас никто не встречал с табличкой как было написано в ваучере. Людей очень много. Еда не вкусная, и стоишь в очереди, пришел а уже закончилось и ничего не пополняется. Очень красивые виды города. Надо брать прогулку без еды.
I
11 июля 2018
Провайдер путешествия - партнёр, reeks. Готовьтесь к комууникациям исключительно на английском, но не это минус. В целом экскурсия не отвечает заявленному и крайне завышена цена. Единственное, что понравилось, живая музыка. Еда отвратительная, ужасного качества буфет, из напитков - приветственный стакан шампанского, вино и прочее за дополнительную плату. Если не покупаешь/ не пьёшь спиртные напитки, то получишь хамское отношение официантов.
i
2 июня 2018
Чудесная прогулка, омтавляющая массу впечатлений и сыты желудок. Все превосходно
С
22 мая 2018
Спасибо очень понравилось

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