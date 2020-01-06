15 отзывов оставили туристы

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Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и насладиться венгерской кухней

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 60 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у дворца «Дунай»
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54 за человека

У этой экскурсии15 отзывов
4.2
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Для полноценного знакомства с Будапештом непременно стоит поплавать по широкому Дунаю, попробовать венгерские блюда и послушать национальную музыку.

В этой прогулке 👣 для вас совмещены все три удовольствия: в программе вкусный ужин, мелодии Венгрии и, конечно, главные достопримечательности 🏛️ на берегах Буды и Пешта в вечерних огнях.
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

Что вас ожидает

Будапешт с воды
Вечер начнется со встречи в нарядном Дунайском дворце, откуда вас проводят до теплохода. Устроившись на борту, приготовьтесь любоваться Будапештом в лучах заката и свете иллюминации. Вы увидите Замковый квартал, Будайскую крепость и роскошное здание Парламента, а параллельно послушаете живую музыку — венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции.

Едим по-венгерски
К вечеру шеф-повар ресторана на теплоходе приготовит венгерские угощения — в ужин включены холодная закуска, суп, горячее блюдо, салаты и десерты. Вы сможете попробовать крем из шкварок, алфёлди гуляш с мелкими клёцками, куриные окорочка «Паприкаш», полента с фетой на гриле, галушки, струдель по-домашнему и другие традиционные блюда. По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай.

Организационные детали

Ужин и приветственный напиток входят в стоимость.

Как проходит круиз

  • Это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение, так как во время круиза играют музыканты.
  • Представитель теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода, а официанты на теплоходе рассаживают за столики. Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. Если официантов попросить вызвать такси, они любезно это сделают.
  • В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 – 8 – 10 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел возможна только в исключительных случаях, при наличии свободных столиков.

Обратите внимание

  • Детям до 6 лет — бесплатно (если количество детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
  • В летнее время ночная подсветка города включается в 21:00. Желающим увидеть город в ночных огнях рекомендуем аналогичную программу на теплоходе в 22:00.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Место встречи для начала у дворца «Дунай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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15 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Прогулка по Дунаю вечером это всегда прекрасно. При входе на борт угостили шампанским, ужин шведский стол тоже неплохо. Дополнительные напитки за отдельную плату на различный кошелек. Кстати, вино за 3100 форинтов бутылка было превосходным. Однако организация экскурсии никакая. Гида, который бы подсказал, что необходимо ваучер обменять на бумажный билет не было в наличии. Поэтому пришлось понервничать и не только нам. Персонал все время отправлял нас подождать за красной ленточкой несколько минут, причем неоднократно. И когда толпа народу куда-то пошла, мы поняли, что необходимо брать ситуацию в свои руки, не ждать появления мифического гида. Поэтому оценка гиду низшая, т. к. его там не наблюдалось.
5 декабря 2019
Хорошая музыка, приятный круиз. еды много но не вкусно
8 октября 2019
Приятная атмосфера, уютно, хороший ужин
1 октября 2019
Брали билеты на тур по Дунаю с ночным ужином. В целом нам понравилось. И организация встречи в Дунайском дворце и антураж на корабле в стиле к 19в начала 20. Очень приятны приветственные напитки. Видимо из-за того, что ужин был ночной, нам повезло со столиком на 2х. Их очень мало, но они есть. Ужин представляет собой шведский стол с основными венгерскими блюдами, но качество блюд все таки рассчитано на большую текучку туристов. Но прелесть этого тура именно в прогулке по Дунаю, когда есть возможность выйти на корму и сделать фото ночного вида города и его достопримечательностей. А ужин... так приятное дополнение.
18 июля 2019
Безобразно. Не стоит и половины заплаченного
20 июня 2019
вообщем - нормально. Привет
21 мая 2019
Добрый день. Встретили организованно, провели на корабль. Но тут вот и ожидал сюрприз. Всех усаживали за общие столы по 8 человек. Мы с мужем хотели отметить день рождение в двоем, и провести вечер романтически. Конечно этого не получилось, люди разные вели себя тоже по разному. Вам надо предупреждать, что прогулка будет вот такой. По поводу музыки, опять заявлено одно, а было совсем другое, пришли три музыканта поиграли немного и все. Ну это совсем не то что написанно. Мы разчитывали что за 100 евро, можно спокойно провести вечер в двоем, а не за общим столом, посмотреть вечерний Будапешт. Послушать и посмотреть национальные танцы. Вечерний Будапешт, так же увидели уже когда параход причалил, подсветка включается, в 21. 00. В Будапеште 100 евро на двоих можно организовать другого уровня праздник доя двоих. Нет не понравилось и посадки за общий стол, конечно надо предупреждать заранее. Музыки практически нет. Просто швецкий стол. обычная еда.
15 мая 2019
Организация отличная. Пейзаж неповторимый! Хорошая атмосфера. Кухня не плохая. Понравилось!
4 мая 2019
Всё было хорошо, по возможности лучше информировать о месте встречи и предупреждать что мероприятие без сопровождающего.
4 мая 2019
Хороший теплоход, вежливое обслуживание, очень вкусная еда. Вкусное приветственное шампанское. Вино за ужином за отдельную плату но не дорого. 2 часа больше чем достаточно. Все очень понравилось. Спасибо !
Ещё 5 отзывов

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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