15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Будапешт с воды

Вечер начнется со встречи в нарядном Дунайском дворце, откуда вас проводят до теплохода. Устроившись на борту, приготовьтесь любоваться Будапештом в лучах заката и свете иллюминации. Вы увидите Замковый квартал, Будайскую крепость и роскошное здание Парламента, а параллельно послушаете живую музыку — венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции.

Едим по-венгерски

К вечеру шеф-повар ресторана на теплоходе приготовит венгерские угощения — в ужин включены холодная закуска, суп, горячее блюдо, салаты и десерты. Вы сможете попробовать крем из шкварок, алфёлди гуляш с мелкими клёцками, куриные окорочка «Паприкаш», полента с фетой на гриле, галушки, струдель по-домашнему и другие традиционные блюда. По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай.