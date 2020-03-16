14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Секреты Буды

Буда — старинный, престижный, холмистый и очень живописный район города. Я покажу все его знаковые места: древний Будайский крепостной квартал, ренессансную церковь Матьяша, Рыбацкий бастион и руины доминиканского монастыря, на которых возведен отель Хилтон. А еще вы узнаете, в каких именно старинных зданиях работают президент и премьер-министр Венгрии, насладитесь панорамой Будапешта с высоты 230 метров и отыщете Королевский дворец в барочном стиле.

Интересные места Пешта

В Пеште вы проедете по центральному проспекту Андраши и увидите Оперный театр, бывший балетный институт и самый длинный трамвай в мире. Кроме того, услышите историю памятника Тысячелетия на площади Героев и рассмотрите величественное здание Парламента, сказочную крепость Вайдахуняд и базилику Святого Иштвана. А также узнаете, почему венгры так любят ходить в купальни и в каком парке они проводят больше всего времени.

Будапешт изнутри

Я раскрою все грани венгерской жизни: историю, традиции, культуру и менталитет. Расскажу, как устроен Будапешт, почему он так популярен среди путешественников, как работают и отдыхают местные жители и где можно интересно погулять в свободное время. Отдельного внимания заслуживает наша национальная кухня: я порекомендую лучшие местные рестораны и раскрою, что такое «палинка» и «уникум» и где их можно попробовать.