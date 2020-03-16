14 отзывов оставили туристы

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С Будапештом на «ты»!

История, архитектура и главные достопримечательности венгерской столицы на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
5
Аттила
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
Аттила – Гид в Будапеште
Вы увидите все значимые места Будапешта и ощутите, как органично сочетаются в нем прошлое и настоящее.

Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и кухне, помогу по-настоящему полюбить этот величественный, уютный и дружелюбный город 🏙️.
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!

Что вас ожидает

Секреты Буды
Буда — старинный, престижный, холмистый и очень живописный район города. Я покажу все его знаковые места: древний Будайский крепостной квартал, ренессансную церковь Матьяша, Рыбацкий бастион и руины доминиканского монастыря, на которых возведен отель Хилтон. А еще вы узнаете, в каких именно старинных зданиях работают президент и премьер-министр Венгрии, насладитесь панорамой Будапешта с высоты 230 метров и отыщете Королевский дворец в барочном стиле.

Интересные места Пешта
В Пеште вы проедете по центральному проспекту Андраши и увидите Оперный театр, бывший балетный институт и самый длинный трамвай в мире. Кроме того, услышите историю памятника Тысячелетия на площади Героев и рассмотрите величественное здание Парламента, сказочную крепость Вайдахуняд и базилику Святого Иштвана. А также узнаете, почему венгры так любят ходить в купальни и в каком парке они проводят больше всего времени.

Будапешт изнутри
Я раскрою все грани венгерской жизни: историю, традиции, культуру и менталитет. Расскажу, как устроен Будапешт, почему он так популярен среди путешественников, как работают и отдыхают местные жители и где можно интересно погулять в свободное время. Отдельного внимания заслуживает наша национальная кухня: я порекомендую лучшие местные рестораны и раскрою, что такое «палинка» и «уникум» и где их можно попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Мерседес Виано (7 мест)
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!
С Будапештом на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аттила
Аттила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Аттила. Я работаю профессиональным гидом 8 лет. Венгр по национальности, поэтому знаком с историей, культурой и местным бытом изнутри. Откуда я знаю русский язык? Я родился в Советском Союзе, в Закарпатье. Закончил украинскую школу, где наряду с украинским выучил и русский язык. Экскурсии провожу в легком запоминающемся формате, не загружая лишней информацией и датами. Конечно, если вы увлекаетесь историей — получите от меня максимум информации по всем интересующим вопросам и событиям прошлых веков. Надеюсь на скорую встречу!
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14 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Огромное спасибо Аттиле! Экскурсия прекрасно распланирована, рассказ содержательный, но не нудный, на все вопросы мы получили ответы. Аттила прекрасно эрудирован и не только по своей теме. При этом очень обаятельный и контактный, время в его компании прошло легко и незаметно!Еще раз спасибо! Я с уверенностью рекомендую этого гида.
13 марта 2020
Прекрасный, удивительный город и замечательный гид, который познакомил нас с этим городом. Рекомендуем всем, кто приезжает в Будапешт
4 марта 2020
После экскурсии, мы, ранее не бывавшие в Будапеште, действительно стали в нем ориентироваться, успели осмотреть основные достопримечательности, узнали много информации не только исторической, но и современной. Формат экскурсии хорош для любой погоды, а Аттила отличный собеседник.
4 марта 2020
Чрезвычайно довольны, пунктуально, корректно, интересно! С юмором и очень познавательно, вместо заявленных 4-х часов почти пять часов, наша компания рекомендует Аттилу и его экскурсию на 150%
26 февраля 2020
Очень понравилось. Хорошее впечатление оставляет профессиональный рассказ гида. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
15 февраля 2020
Экскурсия "С Будапештом на ты" -начало знакомства с столицей. Материал и маршрут подобраны великолепно. Наш гид Аттила. Настоящий проффессионал. Рекомнндую не голько как гида с великолепной эрудицией, знанием истории, а ещё как человека с которым очень комфортно.
11 февраля 2020
Это была замечательная экскурсия. В Будапеште были первый раз и это было именно то, что нам нужно. Аттила прекрасный профессиональный экскурсовод. Очень много рассказывал, отвечал на все вопросы. Время пролетело очень быстр и интересно. Всем очень советую!
5 февраля 2020
Спасибо, Аттила! Все понравилось.
2 февраля 2020
Шикарная экскурсия и великолепный гид. Огромная благодарность за прекрасно проведённый день
23 января 2020
Аттила! Спасибо огромное за знакомство с Будапештом! Все было великолепно! Всем путешествующим очень рекомендую!Грамотно построенный маршрут, подробный рассказ об истории Венгрии и Будапешта, ни один из вопросов не остался без ответа, доброжелательное отношение, сочетание автомобильной и пешеходной экскурсии, благодаря которой посмотрели все основные достопримечательности города. Отдельная благодарность за помощь в выборе ресторана, купальни и за все Ваши советы!
Ещё 4 отзыва

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