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Секретные бары и клубы Будапешта

5
13 отзывов
Максим Ф.
Максим Ф. – Гид из Будапешта
Для тех, кто устал от однообразных экскурсий и скучных фактов.

Мы отправляемся на прогулку 👣 по секретным руин-барам Еврейского квартала.

Вы познакомитесь с андеграундной культурой Будапешта, увидите шедевры стрит-арт искусства, узнаете небанальные факты о городе и его традициях, выпьете культовые коктейли и повеселитесь на шумной вечеринке.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €39 за человека

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Секретные бары и клубы Будапешта
Секретные бары и клубы Будапешта

Что вы увидите

  • Бары и клубы Будапешта:
  • Szakkör
  • Larm
  • Kisüzem
  • Eladо
  • Központ
  • другие
Бар-хоппинг
Мы прогуляемся через несколько засекреченных баров Еврейского квартала, исследуем руин-пабы, научимся различать бары-дворы от баров-садов. Туристам сложно разглядеть настоящее лицо венгерской жемчужины, скрытое за попсовыми заведениями и улицами а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium.
Алкоголь
Познакомимся с венгерскими алкогольными напитками, и разберёмся где дорого, а где нет. В стоимость входят два венгерских алкогольных/безалкогольных напитка.
Стрит-арт
Это неотъемлемая часть венгерской столицы ⭐️. От брандмауэров до Space Invaders.
История
Не нагружая историческими фактами и цифрами, я расскажу вам о городе и любопытных фактах, которые я коллекционирую.
Музыка
Каждую ночь в еврейском квартале проходит аж несколько мероприятий, которые ждут нас. От Техно до Джаза. В зависимости от ваших предпочтений, я подберу оптимальную финишную точку, весёлую вечеринку.
Если вы проголодаетесь, мы обязательно остановимся перекусить.
Что входит
  • В стоимость входят два венгерских алкогольных или безалкогольных напитка на выбор
  • Веселый вечер под истории местного жителя (на русском языке), любящего свое дело и город
  • Дружеская атмосфера в небольшой группе, где время можно уделить каждому
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Еда и дополнительный алкоголь или напитки
Начало
🚩 Madách Imre térBudapest, 1075 Венгрия
Место завершения
🏁 По договоренности
Секретные бары и клубы Будапешта
Секретные бары и клубы Будапешта
Секретные бары и клубы Будапешта
Секретные бары и клубы Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Ф.
Максим Ф.
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13 отзывов оставили туристы

Максим Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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