Бар-хоппинг

Мы прогуляемся через несколько засекреченных баров Еврейского квартала, исследуем руин-пабы, научимся различать бары-дворы от баров-садов. Туристам сложно разглядеть настоящее лицо венгерской жемчужины, скрытое за попсовыми заведениями и улицами а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium.

Алкоголь

Познакомимся с венгерскими алкогольными напитками, и разберёмся где дорого, а где нет. В стоимость входят два венгерских алкогольных/безалкогольных напитка.

Стрит-арт

Это неотъемлемая часть венгерской столицы ⭐️. От брандмауэров до Space Invaders.

История

Не нагружая историческими фактами и цифрами, я расскажу вам о городе и любопытных фактах, которые я коллекционирую.

Музыка

Каждую ночь в еврейском квартале проходит аж несколько мероприятий, которые ждут нас. От Техно до Джаза. В зависимости от ваших предпочтений, я подберу оптимальную финишную точку, весёлую вечеринку.

Если вы проголодаетесь, мы обязательно остановимся перекусить.