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Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!

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11 отзывов
TicketBar
TicketBar – Гид из Будапешта
С картой туриста вы сможете ездить по городу и посещать некоторые достопримечательности 🏛️ в Будапеште бесплатно или с хорошей скидкой.
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Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!
Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!

Что вы увидите

  • купальня Св. Лукача
  • исторический музей Будапешта
  • музеи: Кишцелли, Аквинкум и, изобразительных искусств, Вазарели
  • венгерская нац. галерея
  • Нью-Будапешт
  • художественный музей Дальнего Востока им. Ференца Хоппа.
Смысл карты Будапешт, единственной официальной карты по городу, заключается в том, чтобы пребывание посетителей и туристов в городе было богатым различными событиями и в то же время способствовать культурному развитию Будапешта.

Наиболее важные услуги, доступные с картой:

  • В течение срока действия карты бесплатный проезд в общественном транспорте компании BKV: метро 🚇, железная дорога, зубчатая железная дорога, трамваи, автобусы, троллейбусы, катера и пригородная железная дорога (в пределах административной границы Будапешта). Чтобы совершать поездки по железнодорожным линиям пригородного сообщения за пределы города необходимо дополнительно приобретать билеты 🎫 в пригородных кассах у входа на станцию.
  • Бесплатные экскурсионные туры – карта Будапешт также предусматривает две бесплатные пешие экскурсии 🧭 с англо говорящим гидом. Экскурсия ⛳ по Пешту начинается в 10:30 (от проспекта Андраши 3, заканчивается перед Туристическим офисом на улице Sütõ), экскурсия по Буда (недалеко от Будайской крепости) начинается в 14:00 (место сбора у Троицкой Статуи). Эти две экскурсии проводятся ежедневно, их продолжительность приблизительно 2 часа.
  • Бесплатный вход в купальню Св. Лукача – в течение срока действия карты Будапешт каждый владелец карты может один раз бесплатно посетить купальню Св. Лукача.
  • Бесплатный вход в 8 музеев: Исторический музей 🖼 Будапешта, музей Кишцелли, музей Аквинкум и Археологический парк 🌳, Музей изобразительных искусств, Венгерская национальная галерея, музей Вазарели, галерея Нью-Будапешт, художественный музей Дальнего Востока Хопп Ференц. В течение срока действия карты Будапешт каждый владелец карты может один раз бесплатно посетить каждый из предложенных музеев (распространяется на постоянные выставки).
  • Другие скидки – дополнительно владельцам карты предоставляются скидки от 10% до 50% почти в 100 различных заведениях (термальных купальнях, музеях, достопримечательностях 🏛️, на различные мероприятия, экскурсии, в ресторанах). Буклет по карте Будапешт содержит подробное описание доступных услуг и скидок на них.
  • Карта Будапешт гарантирует скидки на одного человека. Имя владельца должно быть указано на карте, так что после ее приобретения она не может быть использована кем-то еще. Для того чтобы иметь возможность пользоваться картой, на ней обязательно должна стоять подпись владельца и дата первого использования в следующем порядке: месяц, день, время (последний час, без минут). Пожалуйста, будьте внимательны, поскольку карта с некорректными или нечитаемыми данными считается недействительной.
  • После того как все необходимые данные внесены, и карта подписана владельцем, ее можно предъявлять в общественном транспорте. Что касается других услуг, то получить скидку позволяет встроенный в карту чип NFC. В каждом заведении находится специальный карт-ридер. Руководство по использованию можно найти в брошюре карты Будапешт. Если карта испорчена, то ее необходимо поменять на новую, при этом сохранив первую.
Что входит
  • Бесплатный проезд в общественном транспорте компании BKV
  • Бесплатные экскурсионные туры + две бесплатные пешие экскурсии с англоговорящим гидом
  • Бесплатный вход в купальню Св. Лукача (однократный)
  • Бесплатный вход в 8 музеев
Что не входит
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Доставка карточки в отель
  • Посещение временных выставок
  • Повторное посещение музеев
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!
Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!
Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!
Скидочная карта туриста: бесплатные музеи, экскурсии!

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketBar
TicketBar
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11 отзывов оставили туристы

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