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Старая Буда – город в городе

ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K. – Гид из Будапешта
Старая Буда – город в городе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Старая Буда – город в городе
Старая Буда – город в городе

Что вы увидите

  • Будайская крепость
  • Королевский дворец
  • Церковь Матьяша
  • Рыбацкий Бастион
  • Гвардейский корпус
  • Манеж
  • Резиденция венгерского президента
  • Будайский фуникулер
  • Парламент
  • Цепной мост
  • Варкерт Базар
Эта прогулка 👣 по старой крепости, долгие годы служившей королевской резиденцией, подарит вам массу эмоций и впечатлений. Вы прикоснетесь к живой старине и узнаете, как жил старый город 🏙️ по Будайской крепости является самой популярной среди пешеходных и этому есть логичное объяснение! Королевская резиденция, которая была основана в Средние века, сохранила свой дух и неповторимое настроение, несмотря на все невзгоды, которые ей пришлось перенести за время своего существования.
Будайская крепость наполнена различными историческими памятниками, от простых жилых домов, которые были построены более 300 лет назад, до «визитных» карточек» города, таких, как Королевский дворец, церковь ⛪ Матьяша и Рыбацкий бастион. Во время прогулки вам предстоит увидеть все самое важное, что находится не только в стенах королевской резиденции, но и за её пределами, ведь отсюда открывается великолепный вид на Пешт и Будайские холмы.
Экскурсия начнется с осмотра церкви Матьяша, которая построена в готическом стиле. Это сооружение неоднократно разрушалось и перестраивалось, однако, все так же возникало на том же месте. Церковь необыкновенно красива и с ней связано несколько необычных историй, о которых вам поведает наш гид. Со стороны Дуная её обрамляет Рыбацкий бастион. Это декоративное сооружение с башенками особенно привлекает туристов, ведь отсюда открывается живописный вид на Парламент. Несмотря на свое воинственное название, это место никогда не использовалось по назначению. Вы узнаете, какую функцию оно выполняет по задумке архитектора и какой глубокий смысл заключен в её облике.
Во время перемещения между основными объектами вы прогуляетесь вдоль крепостной стены. Вы увидите старинный фуникулер 🚠 и резиденцию венгерского президента. Кроме того, о некоторых архитектурных сооружениях, которые хорошо видно из крепости, гид расскажет отдельно.
Вы осмотрите главное здание Будайской крепости – массивный Королевский дворец, возвышающийся в одной части крепости. Эта достопримечательность 🏛️ чудом осталась после войны, но была восстановлена только частично. Вы увидите не только дворики дворца, но и часть сохранившегося величия. Кроме того, вам предстоит познакомиться с восстановленным из праха Манежем и Гвардейским корпусом.
Заключительным пунктом прогулки станет осмотр Варкерт Базара, расположенного у подножия крепостной стены. Эта декоративная постройка с функцией выставочного комплекса, имеет весьма необычное оформление. Детище самого известного архитектора Будапешта – Миклоша Ибла, простояло в удручающем состоянии много лет и лишь недавно ему вернули прежний облик.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • По желанию клиента может быть организован осмотр церкви Матьяша внутри. туристы оплачивают входные билеты.
Начало
🚩 Szentháromság tér
Место завершения
🏁 Варкерт Базар
Старая Буда – город в городе
Старая Буда – город в городе
Старая Буда – город в городе
Старая Буда – город в городе
Старая Буда – город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K.
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