Дореволюционный ЕреванМы начнём нашу обзорную экскурсию ⛳ в районе Площади Республики. Именно здесь сохранилось множество фасадов дореволюционного Еревана. Мы окунемся в колорит узких улочек конца XIX – начала XX вв. Рассмотрим старые ереванские дворы и квартиры, а ещё узнаем, что такое «‎шушабанд» и как правильно развешивать постиранные вещи. Розовый город​Советский Ереван — сочетание шикарной неоклассики и национального архитектурного стиля. Мы узнаем удивительную историю 📖 города одного архитектора и поймём, почему Ереван называют розовым, а также абрикосовым или персиковым. Знаковые местаМы посмотрим на самые открыточные места Еревана: площадь Республики, Оперный театр, Северный проспект и Каскад. Мы покажем вам места, которые вы вряд ли найдете сами — в этом главная ценность нашей экскурсии 🧭. Живые истории​• Сколько гостей на настоящей ереванской свадьбе и что такое «‎далан» и ‎‎«‎джазве»;

Что за аферу провернули армяне, чтобы получить метро 🚇 и кто такой Карабала;

Что за летающая тарелка там на горе и почему армяне просят приготовить «‎кофе с любовью»;

Мы расскажем вам кучу настоящих и живых ереванских историй, из которых и собирается особый колорит нашего города.

Организационные детали: