Армянский театр оперы и балета им. А. А. Спендиарова
Каскад
Лебединое озеро
Северный проспект
площадь Республики
Дореволюционный ЕреванМы начнём нашу обзорную экскурсию ⛳ в районе Площади Республики. Именно здесь сохранилось множество фасадов дореволюционного Еревана. Мы окунемся в колорит узких улочек конца XIX – начала XX вв. Рассмотрим старые ереванские дворы и квартиры, а ещё узнаем, что такое «шушабанд» и как правильно развешивать постиранные вещи. Розовый городСоветский Ереван — сочетание шикарной неоклассики и национального архитектурного стиля. Мы узнаем удивительную историю 📖 города одного архитектора и поймём, почему Ереван называют розовым, а также абрикосовым или персиковым. Знаковые местаМы посмотрим на самые открыточные места Еревана: площадь Республики, Оперный театр, Северный проспект и Каскад. Мы покажем вам места, которые вы вряд ли найдете сами — в этом главная ценность нашей экскурсии 🧭. Живые истории• Сколько гостей на настоящей ереванской свадьбе и что такое «далан» и «джазве»;
Что за аферу провернули армяне, чтобы получить метро 🚇 и кто такой Карабала;
Что за летающая тарелка там на горе и почему армяне просят приготовить «кофе с любовью»;
Мы расскажем вам кучу настоящих и живых ереванских историй, из которых и собирается особый колорит нашего города.
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Республики
Место завершения
🏁 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.