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Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе

5
1 отзыв
To A.
To A. – Гид из Еревана
Ереван — там, где сердце.

Вы сможете увидеть всё: и дореволюционные фасады и старые дворики, секретные места, конечно, главные достопримечательности 🏛️ и услышать десятки историй о самом городе — который нельзя не полюбить.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $16 за человека

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Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе

Что вы увидите

  • Старый город
  • Дворики
  • ул. Абовяна
  • Армянский театр оперы и балета им. А. А. Спендиарова
  • Каскад
  • Лебединое озеро
  • Северный проспект
  • площадь Республики
Дореволюционный ЕреванМы начнём нашу обзорную экскурсию ⛳ в районе Площади Республики. Именно здесь сохранилось множество фасадов дореволюционного Еревана. Мы окунемся в колорит узких улочек конца XIX – начала XX вв. Рассмотрим старые ереванские дворы и квартиры, а ещё узнаем, что такое «‎шушабанд» и как правильно развешивать постиранные вещи. Розовый город​Советский Ереван — сочетание шикарной неоклассики и национального архитектурного стиля. Мы узнаем удивительную историю 📖 города одного архитектора и поймём, почему Ереван называют розовым, а также абрикосовым или персиковым. Знаковые местаМы посмотрим на самые открыточные места Еревана: площадь Республики, Оперный театр, Северный проспект и Каскад. Мы покажем вам места, которые вы вряд ли найдете сами — в этом главная ценность нашей экскурсии 🧭. Живые истории​• Сколько гостей на настоящей ереванской свадьбе и что такое «‎далан» и ‎‎«‎джазве»;
  • Что за аферу провернули армяне, чтобы получить метро 🚇 и кто такой Карабала;
  • Что за летающая тарелка там на горе и почему армяне просят приготовить «‎кофе с любовью»;
  • Мы расскажем вам кучу настоящих и живых ереванских историй, из которых и собирается особый колорит нашего города.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Республики
Место завершения
🏁 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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To A.
To A.
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1 отзыв оставили туристы

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