Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты

Попробовать самую вкусную толму и полюбоваться горой Арарат с разных ракурсов

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Армения — это страна с вкуснейшей национальной кухней и чудесными винами. Вы откроете для себя лучшие вкусы Армении и насладитесь настоящим армянским гостеприимством.

Увидим все главные достопримечательности: храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан, монастырский комплекс Нораванк и Татев и продегустируем вкуснейшее вино на винодельне Воскеваз. Прокатимся по канатной дороге «Крылья Татева», полюбуемся водопадами и послушаем «Симфонию камней».
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Винно-гастрономический трип по Армении: винодельни, монастыри и природные красоты
Ближайшие даты:
11
сен
18
сен
18
окт
31
окт
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Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Мастер-класс по плетению ковров и прогулки по Еревану

Вот мы и в Армении, крае вина, гор, Христианства и добрейших людей. День сегодня будет огненным, поэтому постарайтесь прилететь в Ереван до 14:00.

Заглянем в старинную мастерскую по изготовлению ковров. И, естественно, сами научимся их плести. Здесь же мы познакомимся с известным шефом Седраком Мамуляном. Он накормит нас самой вкусной толмой, и мы познакомимся с группой.

Начнём знакомство с Ереваном мы с вершины Каскада, где нам откроется безумная панорама на город. Движемся к центру Еревана — площади Республики с поющими фонтанами. Гуляем по живописным улочкам. А завершим прогулку на обзорной площади, где полюбуемся Ереваном и горой Арарат.

Ужин у нас пройдёт в современном ресторане с красивой подачей блюд и весёлым стафом.

Мастер-класс по плетению ковров и прогулки по ЕревануМастер-класс по плетению ковров и прогулки по ЕревануМастер-класс по плетению ковров и прогулки по ЕревануМастер-класс по плетению ковров и прогулки по Еревану
2 день

Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан

Завтракаем, выходим из отеля и выезжаем из Еревана. Сегодня день откроет нам историю Армении как с языческой, таки с христианской стороны и всё вокруг невероятных видов. Сделаем панорамное фото на фоне Арарата. И не только.

Начнём с храма Гарни — древнейшего языческого памятника. Пройдём мимо арки Черенца, из которой открывается фантастический вид на гору Арарат. Фоткаемся и двигаемся дальше в ущелье.

Как только вы заметите инопланетный ландшафт вокруг, словно крепость супермена — мы на месте. Это уникальный природный памятник «Симфония камней». Пройдём монастырь Гегард, вырубленный в скале, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выпечем вместе лаваш по старинному монастырскому рецепту.

Идём на обед в ресторан Chef House. В выходные здесь играет маэстро на рояле, а по всей территории есть гамаки и лежаки. Ну а виды какие! Вечером едем к озеру Севан, который ещё именуют «Жемчужиной Армении».

Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и озеро СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
3 день

Хор Вирап и Нораванк

Сегодня горы будут вокруг нас, и мы сами вгрызёмся в них. Начнём экскурсию с монастыря Хор Вирап (в переводе — «глубокая яма»), хоть он и находится у подножья горы Арарат. Именно здесь нам расскажут историю принятия христианства в Армении, как государственной религии.

Двигаемся дальше, как только увидим красные марсианские горы — мы на месте. Монастырский комплекс Нораванк, построенный на уступе узкого ущелья.

Наконец, вино! На обед мы едем в местную винодельню в деревне Арпи. Накормит нас шеф, который несколько лет отработал в московских ресторанах. Отобедаем шашлыком из тандыра, поучаствуем в его приготовлении. Самый экстремальный отрезок дня — пещерный город Хндзореск. К которому сможем пройти только через подвесной мост.

На ночлег мы остановимся в экоотеле Олд Алидзор.

Хор Вирап и НораванкХор Вирап и НораванкХор Вирап и НораванкХор Вирап и Нораванк
4 день

Татев и водопад Шаки

Завтракаем в отеле и едем в монастырский комплекс Татев. Добираться будем на канатке «Крылья Татева». Затем отправимся к водопаду Шаки и узнаем его истории. А потом помчим к винному заводу в селе Арени. Там вкусно пообедаем и вернёмся в Ереван.

Татев и водопад ШакиТатев и водопад ШакиТатев и водопад Шаки
5 день

Монастырь Мугни и винодельня Воскеваз

Новый день начнётся с маленького рая, скрытого от всех глаз — монастырь Мугни. В нём хранились мощи Георгия Победоносца, а сейчас Иоганна Крестителя и апостола Фаддея.

Монастыри на этом не заканчиваются, мы посетим Сагмосаванк на краю живописного ущелья Касах. Вид, из которого открывается на горы Арарат и Ара.

На следующем участке пути мы посетим камни, но не простые, а хранящие Армянский алфавит. Все 39 букв под открытым небом. Едем в, уникальную своим вином, винодельню Воскеваз. Там знакомимся с процессом приготовления вина.

Возвращаемся в отель, весёлые и с приятной усталостью.

Монастырь Мугни и винодельня ВоскевазМонастырь Мугни и винодельня ВоскевазМонастырь Мугни и винодельня Воскеваз
6 день

На блошиный рынок за сувенирами

Заключительный день нашего путешествия должен быть памятным. Едем на знаменитый блошиный рынок «Вернисаж». Поучимся торговаться и закупимся сувенирами. Набьём сумки вкусностями на продуктовом рынке ГУМ. За крепким алкоголем поедем на завод Арарат. С экскурсией, конечно.

После этого мы отвезем вас в аэропорт — до новых встреч!

На блошиный рынок за сувенирамиНа блошиный рынок за сувенирамиНа блошиный рынок за сувенирами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
Завершение: Аэропорт Еревана, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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