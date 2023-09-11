Вот мы и в Армении, крае вина, гор, Христианства и добрейших людей. День сегодня будет огненным, поэтому постарайтесь прилететь в Ереван до 14:00.

Заглянем в старинную мастерскую по изготовлению ковров. И, естественно, сами научимся их плести. Здесь же мы познакомимся с известным шефом Седраком Мамуляном. Он накормит нас самой вкусной толмой, и мы познакомимся с группой.

Начнём знакомство с Ереваном мы с вершины Каскада, где нам откроется безумная панорама на город. Движемся к центру Еревана — площади Республики с поющими фонтанами. Гуляем по живописным улочкам. А завершим прогулку на обзорной площади, где полюбуемся Ереваном и горой Арарат.

Ужин у нас пройдёт в современном ресторане с красивой подачей блюд и весёлым стафом.