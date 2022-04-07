От Капитолия до площади Испании

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
От Капитолия до площади Испании
От Капитолия до площади Испании
От Капитолия до площади Испании
От Капитолия до площади Испании

Что вас ожидает 🤩

  • Cмотровая площадка с видом на Римский Форум
  • Палатин
  • Римские холмы
  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества
  • Венецианский Дворец
  • Балкон Муссолини
  • Дворец Наполеона
  • Марсово поле
  • Римские дворики и дворцы XV-XVI веков
  • Фонтан Треви
  • Акведук II века
  • Дом Бернини
  • Колонна Иммаколата
  • Площадь Испании
  • Испанская лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Маршрут нашей экскурсии начинается со смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на Римский Форум, холм Палатин и Колизей.

Оказавшись на площади Венеции, мы посмотрим на Венецианский дворец и мемориал Витториано – Алтарь Отечества. Гид покажет, где находится балкон Муссолини и дворец Наполеона.

Пройдя по улице Виа дель Корсо через исторический район Марсово поле, мы посмотрим на средневековые римские улочки и дворцы, церковь отпевания и похищения тела Микеланджело и обязательно – Фонтан Треви. Также нас ждет акведук 2 века и Колонна делл Иммаколата или Колонна Непорочного Зачатия.

Во время прогулки по городу мы увидим дом Бернини и дворец архитектора Борромини, а гид поведает нам об интересной истории отношений величайших зодчих Рима Бернини и Борромини.

Маршрут завершится на площади Испании, у подножия великолепной парадной Испанской лестницы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

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