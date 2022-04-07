Маршрут нашей экскурсии начинается со смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на Римский Форум, холм Палатин и Колизей.

Оказавшись на площади Венеции, мы посмотрим на Венецианский дворец и мемориал Витториано – Алтарь Отечества. Гид покажет, где находится балкон Муссолини и дворец Наполеона.

Пройдя по улице Виа дель Корсо через исторический район Марсово поле, мы посмотрим на средневековые римские улочки и дворцы, церковь отпевания и похищения тела Микеланджело и обязательно – Фонтан Треви. Также нас ждет акведук 2 века и Колонна делл Иммаколата или Колонна Непорочного Зачатия.

Во время прогулки по городу мы увидим дом Бернини и дворец архитектора Борромини, а гид поведает нам об интересной истории отношений величайших зодчих Рима Бернини и Борромини.

Маршрут завершится на площади Испании, у подножия великолепной парадной Испанской лестницы.