Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный Лиссабон

Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду

Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».