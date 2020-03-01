Обзорные экскурсии в Лиссабоне

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  4. 2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!

Собрать коллекцию лучших видов города, прочувствовать ритм местных и заказать кофе на португальском

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Тёплые улыбки местных, гипнотические рисунки азулежу на старых зданиях, дух беззаботности и лёгкость бытия — Лиссабон нежно закружит в своих объятиях и поселится в вашем сердце навсегда! Я стану вашим другом-проводником по городу и не только дам сполна прочувствовать его настроение, но и увлеку историями лиссабонской жизни.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции Parque синей линии метро
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2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!

Что вас ожидает

Лиссабон: полное погружение
Как местный житель я поделюсь с вами чарующими ракурсами города, проведу по главным площадям и ярким достопримечательностям, заведу в самые атмосферные кафе и вдохновлю рассказами о жизни португальцев. Во время прогулки вас ждёт следующий план:

  • насладиться панорамой города со смотровой площадки парка Eduardo VII;
  • узнать о том, как строился Лиссабон и какие события изменили его облик навсегда;
  • увидеть разноцветные домики, украшенные переливающейся на солнце плиткой азулежу;
  • понаблюдать за местными жителями и их ежедневными ритуалами в нетуристическом районе;
  • заглянуть в настоящую португальскую булочную, отведать знаменитое пирожное Pastel de Nata и разгадать секрет его приготовления;
  • заказать свой первый кофе в городе и сделать это по-португальски;
  • попробовать вишнёвый ликёр в одной из рюмочных Лиссабона;
  • воссоздать картину Лиссабона 1755 года, посетив сохранившиеся после землетрясения руины монастыря Convento do Carmo;
  • перенестись на несколько эпох назад, заглянув в аутентичные магазинчики, хранящие историю города и по сей день;
  • охватить взглядом с высоты птичьего полета оранжевые крыши домов, блестящую гладь реки Тежу и мост 25 апреля;
  • наведаться на местный рынок и фудкорт Mercado da Ribeira, где можно также перекусить и распробовать блюда португальской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: вход на территорию монастыря Convento do Carmo — 5 евро, еда и напитки

2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!
2 атмосферных часа в Лиссабоне — столице солнца!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции Parque синей линии метро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я профессионально занимаюсь фотографией, живу в Португалии 5 лет и вожу прогулки по Лиссабону. С радостью покажу вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё раз! Если вы хотите увезти из Лиссабона не только воспоминания, но и красивые фотографии, приглашаю вас прогуляться вместе со мной по этому солнечному, яркому городу.
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Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
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Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
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Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
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2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
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188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
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Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
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4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
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