Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Лиссабон: полное погружение Как местный житель я поделюсь с вами чарующими ракурсами города, проведу по главным площадям и ярким достопримечательностям, заведу в самые атмосферные кафе и вдохновлю рассказами о жизни португальцев. Во время прогулки вас ждёт следующий план:
насладиться панорамой города со смотровой площадки парка Eduardo VII;
узнать о том, как строился Лиссабон и какие события изменили его облик навсегда;
увидеть разноцветные домики, украшенные переливающейся на солнце плиткой азулежу;
понаблюдать за местными жителями и их ежедневными ритуалами в нетуристическом районе;
заглянуть в настоящую португальскую булочную, отведать знаменитое пирожное Pastel de Nata и разгадать секрет его приготовления;
заказать свой первый кофе в городе и сделать это по-португальски;
попробовать вишнёвый ликёр в одной из рюмочных Лиссабона;
воссоздать картину Лиссабона 1755 года, посетив сохранившиеся после землетрясения руины монастыря Convento do Carmo;
перенестись на несколько эпох назад, заглянув в аутентичные магазинчики, хранящие историю города и по сей день;
охватить взглядом с высоты птичьего полета оранжевые крыши домов, блестящую гладь реки Тежу и мост 25 апреля;
наведаться на местный рынок и фудкорт Mercado da Ribeira, где можно также перекусить и распробовать блюда португальской кухни.
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: вход на территорию монастыря Convento do Carmo — 5 евро, еда и напитки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе станции Parque синей линии метро.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Анастасия, я профессионально занимаюсь фотографией, живу в Португалии 5 лет и вожу прогулки по Лиссабону. С радостью покажу вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё раз! Если вы хотите увезти из Лиссабона не только воспоминания, но и красивые фотографии, приглашаю вас прогуляться вместе со мной по этому солнечному, яркому городу.
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!