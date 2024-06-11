Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начать утро в Португалии таким образом — истинное наслаждение и для гурманов, и для ценителей прекрасного. Сперва будет настоящий португальский завтрак с разговорами о древнем искусстве. Затем — прогулка по улочкам, хранящим образцы азулежу. И на десерт — подлинная плитка 17 века на блошином рынке. Вы сможете купить её на память о Португалии и нашей встрече.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вкусный арт-завтрак и немного теории
Погружаться в глубины истории и тайны азулежу на голодный желудок никак нельзя. Для начала мы отправимся в уютную кафешку в самом сердце Алфамы – района, который практически не пострадал от землетрясения и сохранил уникальные образцы традиционной португальской плитки. Там я расскажу, как развивалось искусство азулежу и как выглядела плитка в начале существования.
Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства
После плотного завтрака, подкованные в теоретической части, мы пойдём гулять по узким средневековым улочкам, отыщем уникальные образцы азулежу и обязательно посетим лучшие смотровые площадки Алфамы. А после заглянем на самый знаменитый в Португалии блошиный рынок. Там вы сможете купить подлинные экземпляры плитки 17–20 веков.
Организационные детали
На прогулке нам придётся забраться на несколько крутых склонов и спуститься по паре-тройке лестниц. Лучше надеть удобную обувь.
В стоимость экскурсии входит завтрак:
1. Горячее блюдо на выбор (омлет/тосты/круассаны) 2. Горячий напиток на выбор (кофе/чай) 3. Десерт (панкейки с сиропом на выбор) 4. Холодный напиток (лимонад/смузи/вино) 5. Вода
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала читать дальше
о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).