Начать утро в Португалии таким образом — истинное наслаждение и для гурманов, и для ценителей прекрасного. Сперва будет настоящий португальский завтрак с разговорами о древнем искусстве. Затем — прогулка по улочкам, хранящим образцы азулежу. И на десерт — подлинная плитка 17 века на блошином рынке. Вы сможете купить её на память о Португалии и нашей встрече.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вкусный арт-завтрак и немного теории

Погружаться в глубины истории и тайны азулежу на голодный желудок никак нельзя. Для начала мы отправимся в уютную кафешку в самом сердце Алфамы – района, который практически не пострадал от землетрясения и сохранил уникальные образцы традиционной португальской плитки. Там я расскажу, как развивалось искусство азулежу и как выглядела плитка в начале существования.

Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства

После плотного завтрака, подкованные в теоретической части, мы пойдём гулять по узким средневековым улочкам, отыщем уникальные образцы азулежу и обязательно посетим лучшие смотровые площадки Алфамы. А после заглянем на самый знаменитый в Португалии блошиный рынок. Там вы сможете купить подлинные экземпляры плитки 17–20 веков.

Организационные детали

На прогулке нам придётся забраться на несколько крутых склонов и спуститься по паре-тройке лестниц. Лучше надеть удобную обувь.

В стоимость экскурсии входит завтрак:

1. Горячее блюдо на выбор (омлет/тосты/круассаны)

2. Горячий напиток на выбор (кофе/чай)

3. Десерт (панкейки с сиропом на выбор)

4. Холодный напиток (лимонад/смузи/вино)

5. Вода