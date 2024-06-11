Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)

Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начать утро в Португалии таким образом — истинное наслаждение и для гурманов, и для ценителей прекрасного. Сперва будет настоящий португальский завтрак с разговорами о древнем искусстве. Затем — прогулка по улочкам, хранящим образцы азулежу. И на десерт — подлинная плитка 17 века на блошином рынке. Вы сможете купить её на память о Португалии и нашей встрече.
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вкусный арт-завтрак и немного теории

Погружаться в глубины истории и тайны азулежу на голодный желудок никак нельзя. Для начала мы отправимся в уютную кафешку в самом сердце Алфамы – района, который практически не пострадал от землетрясения и сохранил уникальные образцы традиционной португальской плитки. Там я расскажу, как развивалось искусство азулежу и как выглядела плитка в начале существования.

Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства

После плотного завтрака, подкованные в теоретической части, мы пойдём гулять по узким средневековым улочкам, отыщем уникальные образцы азулежу и обязательно посетим лучшие смотровые площадки Алфамы. А после заглянем на самый знаменитый в Португалии блошиный рынок. Там вы сможете купить подлинные экземпляры плитки 17–20 веков.

Организационные детали

На прогулке нам придётся забраться на несколько крутых склонов и спуститься по паре-тройке лестниц. Лучше надеть удобную обувь.

В стоимость экскурсии входит завтрак:

1. Горячее блюдо на выбор (омлет/тосты/круассаны)
2. Горячий напиток на выбор (кофе/чай)
3. Десерт (панкейки с сиропом на выбор)
4. Холодный напиток (лимонад/смузи/вино)
5. Вода

во вторник в 10:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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