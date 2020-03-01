Катерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Главное и тайное в Лиссабоне

Я познакомлю вас с настоящей жизнью Лиссабона и его жителями. Вы узнаете о местной культуре и ее особенностях. Увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену. Остановитесь попробовать домашний вишневый ликер у португальской старушки Донны Доры и, если пожелаете, полакомитесь местными пирожными паштел-де-ната.

Ценные советы и прогулка вдоль реки

Вы пройдете по главной улице Аугушта, рассмотрите старинный лифт Санта-Жушта, заглянете на рынок Рибейра, погуляете по живописной набережной с видом на статую Христа и мост 25 апреля. Я расскажу о местной жизни и подскажу, где совершать покупки, какие гастрономические экземпляры попробовать и что посмотреть в свободное время. Прогулка охватит самое-самое в Лиссабоне и откроет вам любопытные исторические факты, о которых умалчивают путеводители.