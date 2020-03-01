Катерина проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом

Собрать «сливки» на прогулке по колоритной португальской столице и оставить здесь частичку сердца

Катерина
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Катерина – ваш гид
Лиссабон! О чём вы думаете, когда слышите это слово? О красочной и гипнотической азулежу, жёлтом трамвае № 28 и слоёных чашечках паштел-де-ната? Или, может, о городе на краю Европы в объятиях холодного океана? Ваше воображение право во всём.

Солнечный и беспечный — он вмещает в себе столько колорита, что тот льётся через край! Я покажу вам самое яркое в нашем сочном Лиссабоне.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Time out market, Cais Sodre
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Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом

Что вас ожидает

Главное и тайное в Лиссабоне
Я познакомлю вас с настоящей жизнью Лиссабона и его жителями. Вы узнаете о местной культуре и ее особенностях. Увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену. Остановитесь попробовать домашний вишневый ликер у португальской старушки Донны Доры и, если пожелаете, полакомитесь местными пирожными паштел-де-ната.

Ценные советы и прогулка вдоль реки
Вы пройдете по главной улице Аугушта, рассмотрите старинный лифт Санта-Жушта, заглянете на рынок Рибейра, погуляете по живописной набережной с видом на статую Христа и мост 25 апреля. Я расскажу о местной жизни и подскажу, где совершать покупки, какие гастрономические экземпляры попробовать и что посмотреть в свободное время. Прогулка охватит самое-самое в Лиссабоне и откроет вам любопытные исторические факты, о которых умалчивают путеводители.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Советую надеть удобную обувь, взять головной убор и бутылку воды.
  • Обратите внимание: данная прогулка не включает в себя фотосессию.
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Time out market, Cais Sodre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина, я художник и фотограф. Закончила журналистский факультет, работала телевизионным продюсером более 4 лет, обучалась разным видам фотографии, побывала в 33 странах, в Лиссабоне продюсировала шоу о путешествиях по Португалии. С удовольствием сделаю для вас красочные профессиональные снимки и расскажу о местной жизни. До встречи!
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Катерина проводит ещё 3 экскурсии

Фотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по Лиссабону
От 89 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Увидеть самые интересные места города, посмотреть на него с высоты и получить яркие снимки на память
Вы погуляете по колоритным районам Байша, Шиаду, Алфама и Граса, услышите о местной жизни, подниметесь на лучшие смотровые площадки и попробуете домашнюю вишневую наливку. Я запечатлею на профессиональную камеру ваши эмоции от знакомства с Лиссабоном и после экскурсии пришлю сногсшибательные фото.
Арт-прогулка в духе богемного ЛиссабонаАрт-прогулка в духе богемного ЛиссабонаАрт-прогулка в духе богемного Лиссабона
От 63 за экскурсию
1.5 часа
Запечатлеть на полотне красочную панораму города под звуки фаду и оценить португальское вино
Эта прогулка — необыкновенный творческий опыт и настоящее путешествие во времени! Вы проведете пару часов в лучших традициях Лиссабона начала 20 века: насладитесь залитыми солнцем улочками, поупражняетесь в живописи, продегустируете превосходное вино и послушаете виниловые пластинки с португальскими романсами.
Фотопрогулка по району БелемФотопрогулка по району БелемФотопрогулка по району Белем
От 100 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с «морским» районом Лиссабона и запечатлеть себя на фоне его ярких фасадов
Белем — единственное место в городе, где можно перенестись в эпоху Великих географических открытий, познакомиться с архитектурой мануэлино и попробовать пирожные, приготовленные по секретному рецепту. Именно этим мы займемся на прогулке! А заодно сделаем атмосферные и яркие фотографии, которые идеально дополнят ваши португальские каникулы.

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

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