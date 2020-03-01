Индивидуальные экскурсии в Лиссабоне

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Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории

Viktor
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Viktor – ваш гид
Белен — настоящая шкатулка сокровищ.

По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады.

Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев.

А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у места вашего проживания
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Ажурный Белен
Ажурный Белен

Что вас ожидает

Архитектура в португальском стиле
Вы полюбуетесь Беленской башней — символом Лиссабона — и посетите узорчатый монастырь Жеронимуш. Я объясню, почему он «построен со специй», и расскажу о стиле мануэлино: как он появился, сколько у него названий, в чем его уникальность. Мы осмотрим надгробия Васко да Гама и Луиша Камоэнса и обсудим, каким был характер этих людей.

Дух странствий
У памятника Первым мореплавателям вспомним эпоху Великих географических открытий и Золотой век Португалии. Я расскажу, как ей удалось стать такой мощной морской державой и захватить столько стран. Прогуляемся по площадям и паркам и поговорим об их добром характере, о том, какими португальцы были раньше, чем они занимались — и какие они сейчас.

Вкус Португалии
Обязательно посетим кафе «Паштейш де Белен», где продают знаменитые на весь мир пирожные-паштелки, которые просто тают во рту. Вы услышите об их появлении, увидите, как их готовят, и рассмотрите старинную кухонную утварь. И, конечно, я познакомлю вас и с другими блюдами Португалии — в разных регионах свои рецепты!

Индивидуальный подход
При желании мы также можем заглянуть в ботанические сады, полюбоваться золочеными повозками в Королевском музее карет. В Морском музее вы получше узнаете о кораблях и жизни мореплавателей, а во дворце Ажуда рассмотрите барочные интерьеры и прогуляетесь по парку.

Организационные детали

Экскурсия автомобильно-пешеходная.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в монастырь Жеронимуш (8€)
  • Пирожное паштел-де-Белен (1,20€) и кофе (около 1€)
  • По желанию – посещение башни-де-Белен (6€), дворца Ажуда (5€), Морского музея (5€), Королевского музея карет (8€)
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен
Ажурный Белен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktor
Viktor
Интересно, комфортно, познавательно и по-дружески — девиз моих экскурсий! Я профессиональный гид-водитель, провожу экскурсии 8 лет. Живу в Португалии 20 лет, обошел и объездил всю страну — проще спросить, где не был! Я родился с тягой к путешествиям: дважды обогнул земной шар, пересек два океана и 7 морей, посетил и изучил около 19 стран. Буду рад познакомить вас с Португалией, о которой могу говорить часами. Расскажу о её истории и архитектуре, кухне и жителях, помогу услышать и понять эту чудесную страну!
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Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
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Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
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Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
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