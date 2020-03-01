Индивидуальные экскурсии в Лиссабоне

Что вас ожидает

Архитектура в португальском стиле

Вы полюбуетесь Беленской башней — символом Лиссабона — и посетите узорчатый монастырь Жеронимуш. Я объясню, почему он «построен со специй», и расскажу о стиле мануэлино: как он появился, сколько у него названий, в чем его уникальность. Мы осмотрим надгробия Васко да Гама и Луиша Камоэнса и обсудим, каким был характер этих людей.

Дух странствий

У памятника Первым мореплавателям вспомним эпоху Великих географических открытий и Золотой век Португалии. Я расскажу, как ей удалось стать такой мощной морской державой и захватить столько стран. Прогуляемся по площадям и паркам и поговорим об их добром характере, о том, какими португальцы были раньше, чем они занимались — и какие они сейчас.

Вкус Португалии

Обязательно посетим кафе «Паштейш де Белен», где продают знаменитые на весь мир пирожные-паштелки, которые просто тают во рту. Вы услышите об их появлении, увидите, как их готовят, и рассмотрите старинную кухонную утварь. И, конечно, я познакомлю вас и с другими блюдами Португалии — в разных регионах свои рецепты!

Индивидуальный подход

При желании мы также можем заглянуть в ботанические сады, полюбоваться золочеными повозками в Королевском музее карет. В Морском музее вы получше узнаете о кораблях и жизни мореплавателей, а во дворце Ажуда рассмотрите барочные интерьеры и прогуляетесь по парку.