2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Край земли

Наша первая остановка — мыс Эшпишел. Здесь, стоя на крутом обрыве, вы насладитесь видами бескрайнего океана. А еще увидите Святилище Богородицы, возведенное в начале 18-го века. Я объясню, почему это место стало центром паломничества, расскажу легенду о явлении Девы Марии на этом утёсе и о религиозных португальцах.

Красота природы

По живописной дороге мы проедем к заповеднику Серра да Аррабида и остановимся на смотровых площадках. Зелень холмов и синева океана — вы сами убедитесь, что пляжи парка не зря считают самыми красивыми в Европе. Мы сможем заглянуть в грот, о появлении которого рассказывает несколько легенд, а еще посетить заброшенную военную базу — сегодня это «холст» ярких португальского граффити.

Португалия на вкус

После вы посетите винодельню и тематический музей, посвященный традициям виноградарства. Я расскажу об отношении португальцев к вину и о том, как их уважение к этому напитку проявляется в характере. Мы спустимся в один из самых старинных в Португалии винных погребов, продегустируем 6 вин медиум-сегмента и обсудим аромат и послевкусие. Вишенкой на торте станет обед в настоящем рыбацком ресторане. В формате родизио вы попробуете около 8 видов океанской рыбы, пойманной этим утром.

По желанию мы можем дополнить экскурсию и посетить устричную ферму, сыроварню или старую мельницу, где проводят мастер-классы по выпеканию хлеба. Подробности уточняйте в личной переписке.

Также можно посетить действующий мужской монастырь капуцинов — с интересной архитектурой и историей. Посещение возможно только в определенные дни и по предварительному бронированию.