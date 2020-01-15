2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Бог, океан и рыба на гриле

Полюбоваться Атлантикой, узнать характер португальцев, попробовать лучшие вина и рыбные блюда

Marina
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Marina – ваш гид
Я покажу вам другую Португалию — вдали от городской суеты и моря людей.

Мы посетим обзорные площадки, чтобы полюбоваться океаном и сделать отличные снимки, осмотрим пейзажи заповедника Аррабида.

Я расскажу, как сегодня живут португальцы, и раскрою историю местного виноделия — а вы насладитесь дегустацией вин и рыбного родизио!
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле

Что вас ожидает

Край земли
Наша первая остановка — мыс Эшпишел. Здесь, стоя на крутом обрыве, вы насладитесь видами бескрайнего океана. А еще увидите Святилище Богородицы, возведенное в начале 18-го века. Я объясню, почему это место стало центром паломничества, расскажу легенду о явлении Девы Марии на этом утёсе и о религиозных португальцах.

Красота природы
По живописной дороге мы проедем к заповеднику Серра да Аррабида и остановимся на смотровых площадках. Зелень холмов и синева океана — вы сами убедитесь, что пляжи парка не зря считают самыми красивыми в Европе. Мы сможем заглянуть в грот, о появлении которого рассказывает несколько легенд, а еще посетить заброшенную военную базу — сегодня это «холст» ярких португальского граффити.

Португалия на вкус
После вы посетите винодельню и тематический музей, посвященный традициям виноградарства. Я расскажу об отношении португальцев к вину и о том, как их уважение к этому напитку проявляется в характере. Мы спустимся в один из самых старинных в Португалии винных погребов, продегустируем 6 вин медиум-сегмента и обсудим аромат и послевкусие. Вишенкой на торте станет обед в настоящем рыбацком ресторане. В формате родизио вы попробуете около 8 видов океанской рыбы, пойманной этим утром.

По желанию мы можем дополнить экскурсию и посетить устричную ферму, сыроварню или старую мельницу, где проводят мастер-классы по выпеканию хлеба. Подробности уточняйте в личной переписке.
Также можно посетить действующий мужской монастырь капуцинов — с интересной архитектурой и историей. Посещение возможно только в определенные дни и по предварительному бронированию.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачивается дегустация вин (14 евро) и обед в рыбном ресторане: около 15 евро. В обед входит дегустация около 8 видов рыб, салат и бокал вина/воды/сока или кофе на человека.
  • Место встречи — по договоренности.
  • Экскурсия проходит в индивидуальном формате, а это значит — с учетом вашего темпа и предпочтений.
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле
Бог, океан и рыба на гриле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Меня зовут Марина, мне 34 года, 7 из которых я живу в самой красивой, вкусной и самобытной европейской стране — Португалии! В неё я влюбилась с первого взгляда: помню, стоя на балконе, тихо договаривалась с ней, просила, что бы она меня приняла и стала моим новым домом — так и случилось🙏 Здесь я чувствую себя комфортно, и это во многом благодаря людям. Я мечтала знакомить с этой страной моих друзей и всех желающих. Мое образование и опыт работы в сфере туризма помогли мне сразу представить конечный продукт. Я организую групповые и индивидуальные туры по Португалии, провожу корпоративные и персональные мероприятия и веду 2 проекта — «Авто-прогулки» и «Винные прогулки», в которые вожу не только туристов, но и местное население. Для меня нет ничего радостнее, чем делать моих гостей чуть счастливее!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Шикарная экскурсия, шикарная погода, шикарная винодельня и самое главное - шикарный экскурсовод! Все понравилось. Спасибо Мариночке за интересный рассказ и интересные места. Всем рекомендуем!
9 октября 2019
Ангела на экскурсию заказывали ? Как - нет ? Шутки шутками, а Марина -ваш добрый ангел, проводящий экскурсию. Она всегда улыбается, даже если турист чем-то недоволен. Но если турист вдруг чем-то недоволен, она исправит это за минуту. Экскурсия проходит легко и радостно, что неудивительно, потому что Марина показывает места, от красоты которых захватывает дух. А великолепие океана на крошечном пляже в заповеднике, куда просто так не доедешь, вызывает желание остаться там навсегда, забыв про работу, семью и прочие жизненные обязательства :) Ну и, конечно, поход в рыбный ресторан, где вы от души наедитесь свежеприготовленной рыбы разных сортов (я даже каракатицу попробовала, оххх) порадует ваш желудок на все 100 %, В общем, день пролетит незаметно, оставив в памяти необыкновенно красивые пейзажи и ответы, которые Марина даст на все ваши вопросы, даже самые неожиданные. Однозначно рекомендую прекрасную экскурсию и прекрасного гида Марину. Спасибо !

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